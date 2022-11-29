ВТБ назначил нового руководителя управления «Сбережений»

Начальником управления «Сбережения» ВТБ назначена Наталья Тучкова. В этой должности она будет заниматься разработкой сберегательных продуктов банка для разных клиентских сегментов и развивать каналы продаж.

Наталья Тучкова закончила КГТУ по направлению «Менеджмент. Управление финансами», а также получила диплом MBA в сфере «Менеджмент организации». Карьеру в банковском секторе она начала в 2008 году. В 2009-2011 годах работала в банке в Кыргызской республике. Затем, с 2012 года отвечала за развитие сберегательных продуктов в «Альфа-Банке». С 2018 года Наталья – в статусе лидера стрима «Накопления».