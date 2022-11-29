Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 ноября 2022 12:45

Калачеевский характер

Мобилизованные и их семьи ощущают мощную поддержку земляков
Глава администрации Калачеевского района Николай Котолевский, глава Калачеевского района Василий Шулекин.

Глава администрации Калачеевского района Николай Котолевский, глава Калачеевского района Василий Шулекин.

«…Дубина народной войны поднялась со всею грозною и величественною силой и, не спрашивая ничьих правил, поднималась, опускалась и гвоздила французов», - так образно Лев Толстой показал силу русского народа, связанного общим делом - победить врага.

Спустя столетия история повторяется. Необходимость противостоять внешним угрозам, тревога за судьбу родной земли снова объединяют русских.

Сила в правде

…158 мужчин были призваны в Калачеевском районе во время частичной мобилизации. Трое вернулись, поскольку у них на иждивении три и больше ребенка возрастом до 16 лет. Одновременно в муниципалитете развернулось мощное движение в поддержку своих со стороны калачеевцев и жителей района.

.

.

«Я увидел земляков с новой для себя стороны. Не было привычной необходимости ставить задачи, контролировать их выполнение… Нужно было объединить усилия разных инициативных групп, чтобы они принесли максимальную эффективность, - говорит глава администрации Калачеевского района Николай Котолевский. - Круто помогли депутаты Воронежской областной Думы Сергей Трибунский и Анатолий Лосев, руководители сельхозпредприятий и переработки».

Провожали калачеевцев на службу в торжественной обстановке с почестями. А затем стала поступать информация о необходимости усилить отдельные участки медикаментами, домашними продуктами, теплой одеждой.

Районная общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, которой руководит Михаил Гринев, определила единое место сбора гуманитарной помощи и единые реквизиты для перечисления пожертвований. За это время на счет поступило больше 4 млн. рублей, отправлено 26 машин с гуманитарной помощью не только в войсковые части, а также на передовую, в госпитали.

Глава администрации Николай Котолевский, глава Калачеевского района Василий Шулекин не один раз выезжали к месту службы, где мобилизованные проходили переобучение и боевое слаживание.

«Очень трогательно было, когда земляки попросили привезти знамя нашего района. Кроме сугубо материальной помощи, мы привозили письма солдатам со словами благодарности и поддержки, детские рисунки. Я благодарен директорам школ, которые провели акции «Письмо солдату» и «Защитникам Отечества». Кстати, письма ребят направлены в Центральный дом Российской Армии имени Фрунзе в Москву. Через Министерство обороны их доставят участникам СВО», - говорит Николай Котолевский.

Не остались в стороне от общего дела и молодежные организации, сельхозпроизводители, представители малого и среднего бизнеса района. Равнодушных не было.

«У всех есть понимание, что правда на нашей стороне. Патриотический подъем среди земляков можно сравнить с ситуацией 1941 года. Каждого тревожит судьба его семьи, села, района, да всей нашей страны! У нас были случаи, когда уходили служить те, кто имеет право на отсрочку», - говорит глава Калачеевского района Василий Шулекин.

Подставить плечо беззащитным

.

.

…Супруги Андрей и Татьяна Шевыревы помогают своим с самого начала. Татьяна раньше работала в полиции, сейчас занята воспитанием 10-летнего сына и 5-летней дочери. Андрей служит в МЧС, работа напряженная, но время и возможности для благотворительности эта семья находит. Наверное, это в крови у офицера и дочери офицера – помогать людям.

В своих соцсетях Татьяна Шевырева кинула клич. Она сама не ожидала такой массовой реакции! Им стала поступать помощь. Калачеевцы вязали носки, пекли пирожки, приносили средства личной гигиены, продукты, словом, - несли кто что мог.

На вопрос, зачем ей, молодой красивой благополучной во всех отношениях женщине, добровольно тащить такую сложную нагрузку как помощь фронту, Татьяна Шевырева отвечает бесхитростно: «Так там же наши!»

…Не остались наедине с проблемами и жены, дети, матери мобилизованных. Здесь они окружены заботой. Руководители Калачеевского района находятся на постоянной связи с родными ушедших служить в армию.

Дети семей участников военной операции на Украине получают бесплатные горячие завтраки и обеды в школе за счет средств муниципального бюджета. Дети из этих семей посещают детские садики бесплатно, а это хорошая добавка к семейному бюджету!

Управление социальной защиты населения района провело колоссальную работу, посетив 158 домовладений, составив паспорта на 137 семей. При потребности семей в какой-либо помощи к работе подключались волонтеры.

… Семья мобилизованного калачеевца Евгения Родионова обратилась с просьбой заменить водонагревательный прибор. Сотрудниками муниципального предприятия «Благоустройство» эта работа была выполнена. Семья Владимира Семенова из Калача попросила помочь с проведением в жилой дом водопровода и канализации. Работы по монтажу водопровода, канализации, подключения стиральной машинки и водонагревательного прибора проведены.

В Манинском сельском поселении семье мобилизованного Андрея Панкова помогли с транспортом при перевозке домашних вещей в более теплый дом. А в Ширяевском поселении семье Алексея Субботина оказали помощь с подключением газа и оплатили задолженность по имущественным налогам за 2020 год.

Примеры добрых и очень нужных дел можно продолжать. Их много. Но так ли уж важно, какую помощь получила семья – юридическую консультацию, материальную помощь или социальную поддержку? Главное другое: семьи призванных на военную службу калачеевцев и жителей района не чувствуют себя брошенными и беззащитными.

Помним и гордимся!

.

.

Глава администрации Николай Котолевский не без гордости отмечает, что молодежь муниципалитета активно участвует в общественной жизни, подключается к решению сложных задач. Но подобный патриотизм не появляется из ниоткуда, его нужно бережно взращивать.

На своей странице ВКонтакте руководитель администрации ведет рубрику, которую обновляет по пятницам, - «Мысли вслух. Жизнь замечательных людей». Здесь можно найти рассказы о знаменитых земляках: моряке-подводнике Иване Гичкине, который после демобилизации плодотворно работал инженером – гидротехником в «Калачагропромхим», преподавал в калачевском ПУ-31. Или об уроженце села Подгорное Викторе Ляшенко, служившим на Тихоокеанском флоте, а затем работавшим в сельском хозяйстве.

Молодежи Калачеевского района есть на кого ровняться, кем гордиться. На фронт в Великую Отечественную войну ушло 30000 жителей района, а вернулось 10000… В муниципалитете всем школам вернули гордое звание Героев Советского Союза. А в Калачеевском районе таких 17 человек, как ни в одном другом районе! В школах проводят Уроки мужества, на которых исподволь формируется уважение к подвигам героев войны и труда, гордость за свою историю и Родину.

…Помощь семьям призванных в армию в рамках частичной мобилизации находится под пристальным вниманием Президента России Владимира Путина, губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Настроения, помыслы, действия калачеевцев совпадают с требованиями нынешнего сложного времени. Срабатывает традиционный русский характер, отчетливо проявлявшийся в трудные годы всей истории нашей страны.

В Калаче в трудное время своих не бросают.

.

.

БИЗНЕС-ПРЕСС