Калачеевский характер

Глава администрации Калачеевского района Николай Котолевский, глава Калачеевского района Василий Шулекин.

«…Дубина народной войны поднялась со всею грозною и величественною силой и, не спрашивая ничьих правил, поднималась, опускалась и гвоздила французов», - так образно Лев Толстой показал силу русского народа, связанного общим делом - победить врага.

Спустя столетия история повторяется. Необходимость противостоять внешним угрозам, тревога за судьбу родной земли снова объединяют русских.

Сила в правде

…158 мужчин были призваны в Калачеевском районе во время частичной мобилизации. Трое вернулись, поскольку у них на иждивении три и больше ребенка возрастом до 16 лет. Одновременно в муниципалитете развернулось мощное движение в поддержку своих со стороны калачеевцев и жителей района.

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«Я увидел земляков с новой для себя стороны. Не было привычной необходимости ставить задачи, контролировать их выполнение… Нужно было объединить усилия разных инициативных групп, чтобы они принесли максимальную эффективность, - говорит глава администрации Калачеевского района Николай Котолевский. - Круто помогли депутаты Воронежской областной Думы Сергей Трибунский и Анатолий Лосев, руководители сельхозпредприятий и переработки».

Провожали калачеевцев на службу в торжественной обстановке с почестями. А затем стала поступать информация о необходимости усилить отдельные участки медикаментами, домашними продуктами, теплой одеждой.

Районная общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, которой руководит Михаил Гринев, определила единое место сбора гуманитарной помощи и единые реквизиты для перечисления пожертвований. За это время на счет поступило больше 4 млн. рублей, отправлено 26 машин с гуманитарной помощью не только в войсковые части, а также на передовую, в госпитали.

Глава администрации Николай Котолевский, глава Калачеевского района Василий Шулекин не один раз выезжали к месту службы, где мобилизованные проходили переобучение и боевое слаживание.

«Очень трогательно было, когда земляки попросили привезти знамя нашего района. Кроме сугубо материальной помощи, мы привозили письма солдатам со словами благодарности и поддержки, детские рисунки. Я благодарен директорам школ, которые провели акции «Письмо солдату» и «Защитникам Отечества». Кстати, письма ребят направлены в Центральный дом Российской Армии имени Фрунзе в Москву. Через Министерство обороны их доставят участникам СВО», - говорит Николай Котолевский.

Не остались в стороне от общего дела и молодежные организации, сельхозпроизводители, представители малого и среднего бизнеса района. Равнодушных не было.

«У всех есть понимание, что правда на нашей стороне. Патриотический подъем среди земляков можно сравнить с ситуацией 1941 года. Каждого тревожит судьба его семьи, села, района, да всей нашей страны! У нас были случаи, когда уходили служить те, кто имеет право на отсрочку», - говорит глава Калачеевского района Василий Шулекин.

Подставить плечо беззащитным

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…Супруги Андрей и Татьяна Шевыревы помогают своим с самого начала. Татьяна раньше работала в полиции, сейчас занята воспитанием 10-летнего сына и 5-летней дочери. Андрей служит в МЧС, работа напряженная, но время и возможности для благотворительности эта семья находит. Наверное, это в крови у офицера и дочери офицера – помогать людям.

В своих соцсетях Татьяна Шевырева кинула клич. Она сама не ожидала такой массовой реакции! Им стала поступать помощь. Калачеевцы вязали носки, пекли пирожки, приносили средства личной гигиены, продукты, словом, - несли кто что мог.

На вопрос, зачем ей, молодой красивой благополучной во всех отношениях женщине, добровольно тащить такую сложную нагрузку как помощь фронту, Татьяна Шевырева отвечает бесхитростно: «Так там же наши!»

…Не остались наедине с проблемами и жены, дети, матери мобилизованных. Здесь они окружены заботой. Руководители Калачеевского района находятся на постоянной связи с родными ушедших служить в армию.

Дети семей участников военной операции на Украине получают бесплатные горячие завтраки и обеды в школе за счет средств муниципального бюджета. Дети из этих семей посещают детские садики бесплатно, а это хорошая добавка к семейному бюджету!

Управление социальной защиты населения района провело колоссальную работу, посетив 158 домовладений, составив паспорта на 137 семей. При потребности семей в какой-либо помощи к работе подключались волонтеры.

… Семья мобилизованного калачеевца Евгения Родионова обратилась с просьбой заменить водонагревательный прибор. Сотрудниками муниципального предприятия «Благоустройство» эта работа была выполнена. Семья Владимира Семенова из Калача попросила помочь с проведением в жилой дом водопровода и канализации. Работы по монтажу водопровода, канализации, подключения стиральной машинки и водонагревательного прибора проведены.

В Манинском сельском поселении семье мобилизованного Андрея Панкова помогли с транспортом при перевозке домашних вещей в более теплый дом. А в Ширяевском поселении семье Алексея Субботина оказали помощь с подключением газа и оплатили задолженность по имущественным налогам за 2020 год.

Примеры добрых и очень нужных дел можно продолжать. Их много. Но так ли уж важно, какую помощь получила семья – юридическую консультацию, материальную помощь или социальную поддержку? Главное другое: семьи призванных на военную службу калачеевцев и жителей района не чувствуют себя брошенными и беззащитными.

Помним и гордимся!

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Глава администрации Николай Котолевский не без гордости отмечает, что молодежь муниципалитета активно участвует в общественной жизни, подключается к решению сложных задач. Но подобный патриотизм не появляется из ниоткуда, его нужно бережно взращивать.

На своей странице ВКонтакте руководитель администрации ведет рубрику, которую обновляет по пятницам, - «Мысли вслух. Жизнь замечательных людей». Здесь можно найти рассказы о знаменитых земляках: моряке-подводнике Иване Гичкине, который после демобилизации плодотворно работал инженером – гидротехником в «Калачагропромхим», преподавал в калачевском ПУ-31. Или об уроженце села Подгорное Викторе Ляшенко, служившим на Тихоокеанском флоте, а затем работавшим в сельском хозяйстве.

Молодежи Калачеевского района есть на кого ровняться, кем гордиться. На фронт в Великую Отечественную войну ушло 30000 жителей района, а вернулось 10000… В муниципалитете всем школам вернули гордое звание Героев Советского Союза. А в Калачеевском районе таких 17 человек, как ни в одном другом районе! В школах проводят Уроки мужества, на которых исподволь формируется уважение к подвигам героев войны и труда, гордость за свою историю и Родину.

…Помощь семьям призванных в армию в рамках частичной мобилизации находится под пристальным вниманием Президента России Владимира Путина, губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Настроения, помыслы, действия калачеевцев совпадают с требованиями нынешнего сложного времени. Срабатывает традиционный русский характер, отчетливо проявлявшийся в трудные годы всей истории нашей страны.

В Калаче в трудное время своих не бросают.