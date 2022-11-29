Обеспечить достойный уход дорогам региона

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Зима вступила в свои права, и на дорогах асфальтоукладчики и катки сменила техника, которая с наступлением холодов ухаживает за автомобильными дорогами.

В этот раз наша журналистская группа выехала в Новоусманский муниципальный район, чтобы своими глазами увидеть, как подготовились к зиме дорожники.

Тем более, что трафик движения в данном районе напряжённый в любое время года.

На производственной базе дорожной организации АО ЦДС «Дорога» техника готовилась к выезду на линию.

Семнадцать единиц дорожной техники, предназначенной для зимнего содержания Новоусманского муниципального района, были отремонтированы и прошли техосмотр. Вся техника оснащена системой ГЛОНАСС, что помогает контролировать её работу, не допускать неоправданных простоев.

Да и специалисты профильного департамента дорожной деятельности Воронежской области могут в любой момент проконтролировать работу дорожников.

- Вся наша техника к зиме подготовлена, на производственной базе находится 10640 тонн пескосоляной смеси для обработки дорог.

Обслуживать предстоит в Новоусманском муниципальном районе 275 километров дорог. Являясь генподрядчиком по содержанию автомобильных дорог областного значения, наша организация работает в 28 районах Воронежской области, в нашем ведении находится 7500 километров автомобильных дорог. Собственными силами, имея более 100 единиц дорожной техники, мы занимаемся зимним содержанием в 6 муниципальных районах области: Новоусманском, Каширском, Верхнехавском, Панинском, Эртильском, Лискинском, - проинформировал директор АО ЦДС «Дорога» Андрей Мокроусов.

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Рассказывая о подготовке к зиме, наш собеседник особое внимание уделил кадровому вопросу. Это и понятно, ведь без профессионально подготовленных специалистов и рабочих любая, даже самая современная, техника - лишь груда металла. В АО ЦДС «Дорога» этот момент всегда учитывается. В этом году в организации сдали новую современную мастерскую – теплую, светлую, со столярным, токарным, слесарным цехами. В ней уютная бытовка, где можно пообедать и с комфортом отдохнуть в перерыв от работы.

Предусмотрена и оборудованная раздевалка.

Даже есть свой талисман – кот Кардан, окружённый заботой дорожников еще с того времени, когда его маленьким котёнком подбросили к двери мастерской.

О том, как работается в АО ЦДС «Дорога», нам рассказал сварщик Сергей Шайкин.

- Я уже три года работаю в этой дорожной организации. Условия хорошие. Есть где пообедать, отдохнуть. Вопросы с запчастями решаются быстро. Да и коллектив подобрался хороший, - поделился своим мнением Сергей Шайкин.

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Оперативность в работе, внимание к людям – эти два важных фактора директор АО ЦДС «Дорога» Андрей Мокроусов считает определяющими в работе. На территории Новоусманского муниципального района установлены щиты с номером Единой диспетчерской службы «Дорога» 8800 511-62-32, по которому жители и гости Новоусманского муниципального района могут позвонить в случае сложной ситуации на дороге.

- Бывают моменты, когда нам самим нужна помощь, рекомендации. Тогда обращаемся в наш профильный департамент дорожной деятельности Воронежской области, там всегда помогут, не считаясь со временем. С куратором мы на связи все 24 часа, - пояснил начальник производственного участка Новоусманского муниципального района АО ЦДС «Дорога» Александр Ковалёв.

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Он рассказал, что зимой в их организации практикуется круглосуточное дежурство дорожных мастеров, которые контролируют ситуацию вначале на дорогах основной опорной сети, а потом и на остальных. И эта мера оправдана. В случае, если начинается снег с дождем, или появляется гололёд, решение нужно принимать молниеносно, ведь от этого зависит безопасность водителей и пассажиров, а порой - и жизнь.

Постоянная связь с жителями района осуществляется из диспетчерского пункта дорожной организации.

Предупредить опасные последствия, не дать ситуации выйти из-под контроля. Так считает руководитель АО ЦДС «Дорога» Андрей Мокроусов, и это мнение разделяет коллектив.

- Я вижу, что АО ЦДС «Дорога» подготовилось к зиме в полном объёме. Оборудованы комбинированные дорожные машины, приведена в порядок техника, пескосоляная смесь заготовлена в полном объёме, имеется материал для ямочного ремонта.

Дорожники Новоусманского муниципального района встретят зиму во всеоружии, - уверен ведущий специалист-эксперт отдела технического контроля КУВО «Дорожное агентство» Геннадий Попов.

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Возможно, кого-то и удивит упоминание о ямочном ремонте зимой. Но наш собеседник не ошибся. Действительно литой асфальтобетон можно укладывать до минус 10 градусов и не нужно его уплотнять. Эксплуатировать дорожное покрытие можно уже через 2 часа после укладки материала.

Во время поездки в Новоусманский муниципальный район наша журналистская группа побывала в Отрадненском сельском поселении, в котором проживает 12 тысяч жителей. Это одно из крупных сельских поселений нашей области, и мнение его главы Анатолия Кокина было важно услышать. Тем более, что на посту главы сельского поселения Анатолий Кокин уже 22 года и ему есть что сказать о работе дорожных организаций.

- В нашем Отрадненском сельском поселении АО ЦДС «Дорога» занимается содержанием дорог зимой и летом. Идёт постоянная, динамичная работа, порой в сложных погодных условиях, при насыщенном трафике движения. И жители нашего поселения видят, как практически круглосуточно работают дорожники. Без организации АО ЦДС «Дорога» мы бы не справились.

Нашли мы взаимопонимание и с департаментом дорожной деятельности Воронежской области. Обращались в департамент по поводу ремонта автомобильной дороги М «Дон» - п.Отрадное». Нам пошли навстречу, проработали этот вопрос. Уже состоялись торги, теперь в следующем году дорога будет отремонтирована. Уделяется внимание и тротуарам. В прошлом году в поселке Отрадное и селе Александровка обновили тротуары, - пояснил Анатолий Кокин.

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Но эта организация только одна в большом дорожном комплексе региона. О том, как подготовились к зиме дорожные компании нашей области мы узнали у руководителя департамента дорожной деятельности Воронежской области Максима Оськина. Вот что он ответил:

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- К зиме дорожные организации нашего региона полностью подготовлены: и техника, и противогололедные материалы и все другие необходимые ресурсы. Хорошо зарекомендовала себя практика дежурств на автомобильных дорогах комбинированных дорожных машин и погрузчиков. Круглосуточная работа специальной дорожной техники обеспечивает проезд автомобилям, в том числе школьным и рейсовым автобусам. А размещение временных складов с запасами пескосоляной смеси в разных точках района помогает предупреждать опасные ситуации на дорогах, связанные с непогодой. Бывает, что стихия накрывает весь район и действовать нужно без промедления, чтобы не случилось транспортных проблем.

У дорожников нелёгкая работа, а потому восстановить силы и передохнуть они должны в нормальных бытовых условиях. Мы ориентируем дорожные организации на то, чтобы на производственных базах были отапливаемые мастерские, комнаты для отдыха, раздевалки, душевые. Ведь именно люди, профессионалы своего дела – это надежда дорожной отрасли, её главная ценность.

Сейчас, с наступлением холодов, департамент и дорожные организации предпринимают все усилия для того, чтобы обеспечить достойный уход за дорогами нашего региона, - подчеркнул Максим Оськин.

Ирина Плотникова

фото Всеволода Ковалёва, Дениса Петрова