Чтобы привить своих питомцев против бешенства, воронежцам необязательно ехать в клинику

Даже домашние питомцы могут заразиться бешенством, поэтому их надо вакцинировать Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В 2022 году в Воронеже зарегистрировали один очаг бешенства. Зоологи отмечают, что в последнее время заболеваемость бешенством животных снизилась.

- Если в 2017-2018 годах мы регистрировали до 10 случаев бешенства в год, то сейчас это один-два случая, - сообщил руководитель городской станции по борьбе с болезнями животных Михаил Миньков. – Бывают годы, когда мы вообще не регистрируем ни одного случая болезни.

Этот результат, по мнению специалистов, достигнут за счет проведения вакцинации животных, в том числе и с применением съедобной вакцины, которую раскладывают для диких животных в окрестных лесах города. Кроме того ветслужба активно практикует выездные прививочные кабинеты для бесплатной вакцинации домашних животных.

ВЫЕЗД ПОЧТИ НА ДОМ

На сегодня уже готов план-график по бесплатной весенней вакцинации домашних питомцев, определены точки и даты работы прививочных кабинетов во всех районах города. К середине апреля документ пройдет согласование и утверждение в мэрии, после чего его опубликуют.

По остальным заболеваниям животных в городе ситуация также не вызывает опасений. Но это не повод расслабляться, говорят зоологи. Угроза заноса болезней существует всегда.

- Поэтому мы с профилактической целью вакцинируем сельскохозяйственных животных от сибирской язвы, проводим исследование крови на бруцеллез и диагностику туберкулеза, - продолжает Миньков.

Существует и риск заноса африканской чумы свиней, а также птичьего гриппа, распространителем которого являются перелетные птицы.

ЗАБРАКОВАЛИ 25 ТОНН ПРОДУКЦИИ

За минувший год на рынках города при проведении обследования по результатам анализов ветлабораторий сняты с реализации около 25 тысяч килограммов растительной, молочной и мясной продукции. В частности, врастительной продукции выявляли нитраты и нитриты, к мясу были претензии по его внешнему виду, в том числе – заветриванию. Забраковали и около 360 килограммов меда.

- Это результаты работы лабораторий ветсанэкспертизы, которые расположены на всех рынках города, - уточнил Михаил Миньков. – Если при поступлении продукции на прилавок у ветврача возникают вопросы к документам или качеству товара, то образцы отбирают на исследование. В случае выявления чего-то опасного, такую продукцию снимают с реализации.