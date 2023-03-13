«Бурить скважины бесконечно невозможно»: мнение эксперта о проблемах водоснабжения Воронежа

Фото РВК-Воронеж Фото: Предоставлено

В последнее время редкий день в Воронеже обходится без аварии на водопроводе. Чаще всего они случаются в густонаселенных «спальных» районах – Северном, Советском и Левобережном. Кроме того в городе есть дома, которые годами испытывают недостаток воды, и никакие обращения и жалобы в контролирующие органы не дают результатов. Недавно чиновники правительства и мэрии откровенно признали – водная проблема в Воронеже приобрела угрожающие масштабы и надо что-то срочно предпринимать. Одной из основных причин перебоев с водой коммунальщики назвали выход из строя оборудования сразу нескольких водоподъемных станций, по независящим от водоканала причинам, предупредить которые было якобы невозможно. Но так ли уж непредсказуемы были эти причины и действительно ли специалисты не могли предотвратить водный кризис? Решит ли проблему перебуривание скважин и есть ли альтернативные методы ремонта изношенных водопроводных сетей? И – главное – какие перспективы у миллионного постоянно растущего города в плане водоснабжения? Эти волнующие многих воронежцев вопросы «Комсомолка» адресовала доктору технических наук, профессору кафедры гидравлики, водоснабжения и водоотведения ВГТУ Владимиру Щербакову.

ГРАФИК ПОДАЧИ ВОДЫ «УБИЛ» ВОДОПРОВОД

Ни для кого уже не секрет, что водопроводная сеть Воронежа сегодня имеет износ больше 80%. Сеть состоит из участков, проложенных в разное время, от прошлого века до современных, полипропиленовых.

- Невероятно, но стальные и чугунные трубы прошлого века, в том числе и послевоенные, находятся в лучшем состоянии, чем трубы, уложенные 30-40 лет назад, - удивил нас Владимир Щербаков. – Почему? Все дело в качестве чугуна и стали. Если раньше на них давалась гарантия 100 и 50 лет соответственно, то теперь лишь 50 и 20.

Вторая причина коррозии труб кроется в практике прошлых лет, когда воду в отдельных районах города давали по графику – утром и вечером.

- При этом в части домов было подкачивающее оборудование. Насосы выкачивали из системы воду настолько, что в нее не только попадал воздух, но даже образовывался вакуум. От контакта с воздухом трубы активнее подвергались коррозии.

Фото РВК-Воронеж Фото: Предоставлено

МОЖНО И БЕЗ ТРАНШЕЙ

Воронежцы порой горько шутят: если где-то положили новый асфальт, значит, скоро там будут ремонтировать водопровод. Разрытия изрядно портят жизнь и пешеходам, и водителям. Зачастую мириться с ними приходится ни день и ни два, а неделями и даже месяцами, как в случае масштабных реконструкций. Один из последних таких ремонтов, из-за которого прошлось ограничивать движение на оживленном Остужевском кольце, произошел буквально два месяца назад.

Но, оказывается, что для замены труб вовсе не обязательно перерывать улицы. Современная наука может предложить более удобные и менее затратные методики.

- Во многих городах сегодня практикуют бестраншейные способы реновации – в ветхий трубопровод через колодец или приямок протягивается новая труба и даже большего диаметра. И никаких разрытий! – говорит профессор.

ПЕРСПЕКТИНЫЙ СПОСОБ НЕ ПРИЖИЛСЯ

Но и это еще не все. Оказывается, что даже старые ржавые трубы можно эффективно отремонтировать, продлив срок их службы на несколько десятилетий! После очистки участка от коррозии и отложений его стенки изнутри «штукатурят» слоем цементно-песчаного покрытия. Конечно, диаметр трубы уменьшается, но ее пропускная способность выигрывает. Таким способом, по словам нашего собеседника, ежегодно можно обновлять до 100 километров сети. Студенты технического университета посчитали, что бестраншейным способом реально за 2-3 дня восстановить участок протяженностью от 150 до 300 метров.

- 20 лет назад эту систему в качестве эксперимента опробовали в Воронеже на одном из участков водопровода. Для чего специально закупили соответствующее оборудование. Но потом от метода ЦПП отказались в пользу полипропиленовых труб. Однако пластиковые трубы не так хороши. В ряде стран – Дании, Норвегии – они запрещены к использованию на водопроводе, поскольку выделяют в воду до 60 видов канцерогенов, - уверяет Щербаков.

А ведь только за счет ликвидации мест скрытых утечек через трещины и свищи на трубах ремонт трубопровода способен сразу увеличить объем подаваемой воды на 15-20%, говорит Владимир Иванович.

Ремонт канализации на Остужевском кольце. Фото "РВК-Воронеж" Фото: Предоставлено

РАЙОН ПРИВЯЗАН К ВПС

Бесперебойную работу водопровода могли бы обеспечить водонапорные башни, если бы они существовали в Воронеже. Но вместо них в советскую пору воронежскую систему водопровода сделали кольцевой с подкачивающими станциями. И она долгие годы эффективно функционировала, пока не устарела. Теперь в городе перешли на районированную систему, когда районы питаются от отдельных водоподъемных станций. В этом случае, если выходит из строя какое-то оборудование на ВПС, то переключить потребителей на другие источники проблематично или невозможно.

ДОН СПАСЕТ ВОРОНЕЖ?

Воронеж активно растет, появляются все новые кварталы высоток, которые подключаются к старым сетям. Дать воду новостройкам, значит, повысить давление в сети, а это чревато авариями. Мы, конечно, не смогли не задать ученому вопрос о будущем системы водоснабжения в Воронеже. Даст ли результат предлагаемый сейчас в качестве выхода вариант бурения новых скважин?

- Если и даст, то лишь временный. У нас скважины бурятся в определенных защитных зонах, где располагаются водозаборы. Но водоносный-то горизонт один. И он постепенно понижается. Настанет момент, когда, сколько скважин не бури, воды не добудешь. Вообще у любой скважины есть гарантийный срок эксплуатации – 25 лет. После этого ее надо восстанавливать или выводить из строя, тампонировать и бурить новую.

Перебуривание скважин в долгосрочной перспективе, по мнению Щербакова, приведет только к дальнейшему истощению подземных источников водоснабжения. Единственный действенный выход ученый видит в переводе Воронежа на водопотребление из открытых водоемов.

- Уже были попытки проектирования и строительства водозабора из Дона для нужд промышленности, но потом количество предприятий сократилось, как и объемы потребления ими воды. Но сама идея забора воды из Дона и очистки ее для питьевых нужд города имеет право на существование. И за ней, на мой взгляд, будущее.

ОФИЦИАЛЬНО

"ВРК" использует три бестраншейных метода

В пресс-службе водоканала сообщили, что «РВК-Воронеж» использует три бестраншейных метода реконструкции трубопроводов: микротоннелирование, горизонтально-направленное бурение и метод продавливания.

На водоводах и коллекторах, которые «РВК-Воронеж» обновляет по инвестиционной программе, специалисты применяют трубы из полиэтилена, стеклопластика, а также из высокопрочного чугуна, которые имеют паспорта качества и сертификаты соответствия ГОСТ.

- Отметим, что преимущества труб из полиэтилена – в экологической безопасности материала при производстве, транспортировке, монтаже и эксплуатации. Данный материал обладает высокими технологическими характеристиками - химической стабильностью, отсутствием влияния на органолептические свойства воды. Полиэтилен также не подвержен влиянию коррозии, которая приводит к нарушению сводов стальных и чугунных труб. Поэтому трубопровод из полиэтилена имеет длительный срок эксплуатации - свыше 50 лет, и низкую аварийность. Кроме того, материал благодаря своей пластичности не подвержен сезонным движениям грунта, а также устойчив к перепадам температур.

Чугунные трубопроводы с цементно-песчаным покрытием внутренней поверхности «РВК-Воронеж» применяет согласно нормативам и проектным решениям. В настоящее время в рамках инвестиционной программы ведется реконструкция водовода диаметром 1000 мм из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, которое обеспечивает антикоррозионную защиту металлических труб.

В компании также добавили, что в 2022 году в ходе масштабной реконструкции четырех канализационных коллекторов большого диаметра использовались стальные трубы в качестве футляра с прокладкой внутри высокопрочных труб из стеклопластика, железобетонные трубы с полимерным внутренним покрытием и спиральновитые из высокопрочного полиэтилена.