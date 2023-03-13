Мэр Воронежа: «После демонтажа незаконных НТО на их месте должны появляться газон или деревья»

Вадим Кстенин потребовал навести порядок в установке НТО во дворах. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

На оперативном совещании в мэрии, которое провел глава Воронежа Вадим Кстенин, подвели итоги работы управления административно-технического контроля (УАТК). Его специалисты занимаются надзором над организациями сферы торговли, благоустройства и строительства. Но не только этим.

- В октябре 2022 года мы заключили концессионное соглашение с инвестором Эдуардом Толоконниковым на реконструкцию (модернизацию) пешеходных переходов, расположенных по адресам: ул. Димитрова – ул. Волгоградская, ул. Ворошилова и ул. Плехановская, – сообщил руководитель управления Геннадий Голиков.

В 2022 году специалисты управления провели 916 проверочных мероприятий. По их результатам в уполномоченные органы направили материалы в отношении 171 объекта с признаками самовольного строительства.

– В прошлом году самостоятельно организовали работа по сносу 22 самовольных построек на улицах Ленинградская, 55в, Остужева, 5а, Куцыгина у дома № 12, жилой массив «Ясенки», 44/1. На эти цели из бюджета выделили более 2 миллионов рублей, – отметил Геннадий Голиков.

По информации руководителя управления административно-технического контроля, в 2022 году демонтировали 379 объектов НТО, из них 290 – добровольно, а также 41 единицу холодильного оборудования. 59 киосков на улицах Циолковского, 7, Ломоносова, 2 и других снесли принудительно.

– В 2022 году сотрудники управления подготовили 369 материалов к взысканию, из них 187 передали в управы районов для проведения судебной работы по принудительному возврату денег с недобросовестных предпринимателей в бюджет за период незаконного размещения их строений. Мы требовали почти 5 миллионов рублей, однако в 2022 году удалось вернуть только 500 тысяч рублей. В связи с этим усилена работа с судебными приставами - за два месяца текущего года в бюджет города поступили уже более 600 тысяч рублей, – проинформировал Геннадий Голиков.

От Геннадия Голикова мэр потребовал резкой активизации работы. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Кроме того, специалисты управления административно-технического контроля вместе со структурными подразделениями администрации и региональными контрольно-надзорными органами борются с незаконной продажей алкоголя. Из нелегального оборота изъяли 4 тысяч литров, составили 126 протоколов об административных правонарушениях, возбуждены 4 уголовных дела. На базе УАТК продолжает работать горячая линия, куда воронежцы могут обратиться с информацией о нарушениях законов о розничной продаже спиртных напитков: (473) 228-37-95.

В 2022 году сотрудники управления провели 66 контрольно-надзорных мероприятий, выдали 10 предостережений о соблюдении обязательных требований. Кроме того, провели обследование 603 машин, из них 359 признаны брошенными, 340 - убраны с улиц.

– Мы активно участвуем в процессе совершенствования нормативной правовой базы для контроля в сфере благоустройства. В конце 2022 года разработали и утвердили ряд нормативно-правовых актов, которые позволят повысить эффективность работы нашего управления. В этом году планируется сократить сроки (с шести до трех месяцев) проведения процедур в отношении брошенных машин с момента выявления до их утилизации, демонтажа НТО. Также планируем внедрить систему утилизации невостребованных демонтированных торговых объектов, практику мониторинга и пресечения на начальном этапе самовольного строительства, – подытожил Геннадий Голиков.

Вадим Кстенин раскритиковал сложившуюся практику демонтажа незаконных НТО:

– Оставшиеся пустыми после сноса киосков площади остаются в неудовлетворительном состоянии – убирается фундамент и просто присыпается песком. Вместе с главами управ оперативно проработайте порядок благоустройства таких участков. После сноса там должен появляться газон или высажены деревья. К нам поступает большое количество жалоб от горожан по поводу установки нестационарных торговых объектов на территориях, принадлежащих согласно межеванию многоквартирным домам. Особенно это вопиюще и возмутительно, когда НТО появляются на красной линии улично-дорожной сети или на тротуарной части. В срочном порядке заканчивайте разработку нормативно-правовых актов, которые будут регламентировать работу с такими объектами. Они появляются непонятно на каких основаниях, без учета прохождения инженерных коммуникаций. Добропорядочные бизнесмены выигрывают на торгах право на размещение НТО, включаются в схему, выполняют требования к типизации, внешнему виду, а в указанных случаях установка согласовывается только с обслуживающей организацией.