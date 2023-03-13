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Общество13 марта 2023 17:08

Мэр Воронежа: «После демонтажа незаконных НТО на их месте должны появляться газон или деревья»

Вадим Кстенин потребовал завершить разработку нормативной базы, регулирующей установку торговых павильонов во дворах
Олег КУЗНЕЦОВ
Вадим Кстенин потребовал навести порядок в установке НТО во дворах.

Вадим Кстенин потребовал навести порядок в установке НТО во дворах.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

На оперативном совещании в мэрии, которое провел глава Воронежа Вадим Кстенин, подвели итоги работы управления административно-технического контроля (УАТК). Его специалисты занимаются надзором над организациями сферы торговли, благоустройства и строительства. Но не только этим.

- В октябре 2022 года мы заключили концессионное соглашение с инвестором Эдуардом Толоконниковым на реконструкцию (модернизацию) пешеходных переходов, расположенных по адресам: ул. Димитрова – ул. Волгоградская, ул. Ворошилова и ул. Плехановская, – сообщил руководитель управления Геннадий Голиков.

В 2022 году специалисты управления провели 916 проверочных мероприятий. По их результатам в уполномоченные органы направили материалы в отношении 171 объекта с признаками самовольного строительства.

– В прошлом году самостоятельно организовали работа по сносу 22 самовольных построек на улицах Ленинградская, 55в, Остужева, 5а, Куцыгина у дома № 12, жилой массив «Ясенки», 44/1. На эти цели из бюджета выделили более 2 миллионов рублей, – отметил Геннадий Голиков.

По информации руководителя управления административно-технического контроля, в 2022 году демонтировали 379 объектов НТО, из них 290 – добровольно, а также 41 единицу холодильного оборудования. 59 киосков на улицах Циолковского, 7, Ломоносова, 2 и других снесли принудительно.

– В 2022 году сотрудники управления подготовили 369 материалов к взысканию, из них 187 передали в управы районов для проведения судебной работы по принудительному возврату денег с недобросовестных предпринимателей в бюджет за период незаконного размещения их строений. Мы требовали почти 5 миллионов рублей, однако в 2022 году удалось вернуть только 500 тысяч рублей. В связи с этим усилена работа с судебными приставами - за два месяца текущего года в бюджет города поступили уже более 600 тысяч рублей, – проинформировал Геннадий Голиков.

От Геннадия Голикова мэр потребовал резкой активизации работы.

От Геннадия Голикова мэр потребовал резкой активизации работы.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Кроме того, специалисты управления административно-технического контроля вместе со структурными подразделениями администрации и региональными контрольно-надзорными органами борются с незаконной продажей алкоголя. Из нелегального оборота изъяли 4 тысяч литров, составили 126 протоколов об административных правонарушениях, возбуждены 4 уголовных дела. На базе УАТК продолжает работать горячая линия, куда воронежцы могут обратиться с информацией о нарушениях законов о розничной продаже спиртных напитков: (473) 228-37-95.

В 2022 году сотрудники управления провели 66 контрольно-надзорных мероприятий, выдали 10 предостережений о соблюдении обязательных требований. Кроме того, провели обследование 603 машин, из них 359 признаны брошенными, 340 - убраны с улиц.

– Мы активно участвуем в процессе совершенствования нормативной правовой базы для контроля в сфере благоустройства. В конце 2022 года разработали и утвердили ряд нормативно-правовых актов, которые позволят повысить эффективность работы нашего управления. В этом году планируется сократить сроки (с шести до трех месяцев) проведения процедур в отношении брошенных машин с момента выявления до их утилизации, демонтажа НТО. Также планируем внедрить систему утилизации невостребованных демонтированных торговых объектов, практику мониторинга и пресечения на начальном этапе самовольного строительства, – подытожил Геннадий Голиков.

Вадим Кстенин раскритиковал сложившуюся практику демонтажа незаконных НТО:

– Оставшиеся пустыми после сноса киосков площади остаются в неудовлетворительном состоянии – убирается фундамент и просто присыпается песком. Вместе с главами управ оперативно проработайте порядок благоустройства таких участков. После сноса там должен появляться газон или высажены деревья. К нам поступает большое количество жалоб от горожан по поводу установки нестационарных торговых объектов на территориях, принадлежащих согласно межеванию многоквартирным домам. Особенно это вопиюще и возмутительно, когда НТО появляются на красной линии улично-дорожной сети или на тротуарной части. В срочном порядке заканчивайте разработку нормативно-правовых актов, которые будут регламентировать работу с такими объектами. Они появляются непонятно на каких основаниях, без учета прохождения инженерных коммуникаций. Добропорядочные бизнесмены выигрывают на торгах право на размещение НТО, включаются в схему, выполняют требования к типизации, внешнему виду, а в указанных случаях установка согласовывается только с обслуживающей организацией.

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