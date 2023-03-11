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Спорт11 марта 2023 15:37

Воронежский «Факел» проиграл московскому «Спартаку», устроив голевую перестрелку

На три мяча хозяев поля гости ответили двумя
Юрий КОЗЛОВ
Кристофер Мартинс все же принес победу «Спартаку».

Кристофер Мартинс все же принес победу «Спартаку».

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Встреча в Москве со «Спартаком» для «Факела» поначалу развивалась по ожидаемому сценарию: все в обороне, кроме Хызыра Аппаева, ищущего шанс впереди.

До 17 минуты у обеих команд опасных моментов не было. Но потом Антон Зиньковский ударил из-за штрафной в ближний угол, Алексей Городовой отбил очень неудачно, прямо по центру ворот, а Евгений Морозов почему-то только смотрел на добивание Промеса. Это был 100 гол Квинси за «Спартак».

Потом был еще один отмененный гол «красно-белых» после подачи штрафного в конце тайма. Но тут же последовал длинный пас на Промеса, Квинси еще раз сделал Петрушку из Морозова, несложным финтом устранив его со своего пути, и катнул мяч мимо Городового. 2:0 на 41 минуте – 101 гол голландского легионера «Спартака».

А вот дальше начались неожиданности. На 43 минуте «Факелу» удалась, пожалуй, единственная нормальная контратака в первом тайме. Василий Черов подал на почему-то оказавшегося в гордом одиночестве по центру Аппаева, и Хызыр классно в противоход Селихову отправил мяч в угол – 2:1.

И это было еще не все. За фол в штрафной против Ираклия Квеквескири судья Владислав Безбородов не сразу, но назначил пенальти. Было это на 45 минуте. Алжирский легионер «Факела» Реда Рабеи ударил прямо по центру, но Александр Селихов зачем-то завалился в угол заранее и только слегка зацепил мяч ногой – 2:2. Была еще подача «Спартака» с фланга, хороший удар головой Александра Соболева и классное спасение Городового. На том и закончился первый тайм.

Весь второй тайм «Факел» стоял в обороне. В его середине Промес со штрафного с убойной позиции едва не оформил хет-трик – мяч от перекладины ушел за пределы поля. А на 87 минуте «Спартак» все же добился своего. После скидки Соболева головой вышедший на замену люксембургский легионер «красно-белых» Кристофер Мартинс вогнал мяч в сетку – 3:2.

«Факел» с 14 очками остается на 14 месте. Впереди у воронежского клуба игра в Воронеже с ФК «Сочи» 18 марта, начнется она в 16.30.

Спорт: ФУТБОЛФК "Факел" (Воронеж), сезон 2022-2023 годов в Премьер-лиге