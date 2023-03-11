Воронежский «Факел» проиграл московскому «Спартаку», устроив голевую перестрелку

Кристофер Мартинс все же принес победу «Спартаку». Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Встреча в Москве со «Спартаком» для «Факела» поначалу развивалась по ожидаемому сценарию: все в обороне, кроме Хызыра Аппаева, ищущего шанс впереди.

До 17 минуты у обеих команд опасных моментов не было. Но потом Антон Зиньковский ударил из-за штрафной в ближний угол, Алексей Городовой отбил очень неудачно, прямо по центру ворот, а Евгений Морозов почему-то только смотрел на добивание Промеса. Это был 100 гол Квинси за «Спартак».

Потом был еще один отмененный гол «красно-белых» после подачи штрафного в конце тайма. Но тут же последовал длинный пас на Промеса, Квинси еще раз сделал Петрушку из Морозова, несложным финтом устранив его со своего пути, и катнул мяч мимо Городового. 2:0 на 41 минуте – 101 гол голландского легионера «Спартака».

А вот дальше начались неожиданности. На 43 минуте «Факелу» удалась, пожалуй, единственная нормальная контратака в первом тайме. Василий Черов подал на почему-то оказавшегося в гордом одиночестве по центру Аппаева, и Хызыр классно в противоход Селихову отправил мяч в угол – 2:1.

И это было еще не все. За фол в штрафной против Ираклия Квеквескири судья Владислав Безбородов не сразу, но назначил пенальти. Было это на 45 минуте. Алжирский легионер «Факела» Реда Рабеи ударил прямо по центру, но Александр Селихов зачем-то завалился в угол заранее и только слегка зацепил мяч ногой – 2:2. Была еще подача «Спартака» с фланга, хороший удар головой Александра Соболева и классное спасение Городового. На том и закончился первый тайм.

Весь второй тайм «Факел» стоял в обороне. В его середине Промес со штрафного с убойной позиции едва не оформил хет-трик – мяч от перекладины ушел за пределы поля. А на 87 минуте «Спартак» все же добился своего. После скидки Соболева головой вышедший на замену люксембургский легионер «красно-белых» Кристофер Мартинс вогнал мяч в сетку – 3:2.

«Факел» с 14 очками остается на 14 месте. Впереди у воронежского клуба игра в Воронеже с ФК «Сочи» 18 марта, начнется она в 16.30.