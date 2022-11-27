Воронежцы могут попробовать уникальное сало мамонта в Костенках

Фото: со страницы Сергея Корчевникова в "ВКонтакте" Фото: Предоставлено

В Воронежской области начали продавать необычный продукт, который невозможно купить ни в одной стране мира. За небольшую плату всем желающим предлагают попробовать уникальное сало мамонта. Таким лакомством туристов угощают в Костенках. Продукт презентовали на предпринимательском форуме, который прошел в Воронеже 25 ноября.

Из чего на самом деле состоит сало мамонта неизвестно – рецепт держат в строжайшем секрете, а его ингредиенты называют коммерческой тайной. Известно, что сало изготавливают в Хохольском районе по древнему рецепту.

- Костенки Хохольского района получило свою известность за счет обнаруженных здесь стоянок древних людей и останков мамонтов. Сало мамонта - это новый локальный бренд и наша интерпретация, каким бы могло быть сало мамонта, если бы его готовили древние люди, - рассказал глава департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников на своей странице в социальной сети.

Сало Корчевников назвал креативным сувениром для гостей города, который отражает тематику одного из основных туристических мест Воронежской области.

- Туризм в нашем регионе активно развивается не только благодаря многомиллиардным проектам, но и за счет креативных идей малого бизнеса.

Полтора года назад ко мне пришли с идеей создания необычного сувенира для уникального туристического объекта села Костенки – "Сало мамонта", - добавил глава департамента. - Эта идея вызвала у меня самый настоящий восторг, и, получив «зеленый свет» на дальнейшее развитие идеи, Денис Дмитриев – член экспертного совета при губернаторе Воронежской области, а также автор идеи, сформировал за это время полноценный локальный сувенир.

Так, гурманы, которые осмелятся попробовать сувенир, могут только гадать, что они едят и, какое отношение это имеет к мамонтам. К слову, первые отзывы сало уже получило. После экономического форума в социальных сетях его назвали «вкуснятиной» и «отличной закуской».

О планах превратить Костенки в большой историко-культурный парк, который станет точкой притяжения туристов, местные чиновники говорят уже не первый месяц. Сейчас над проектом работает группа экспертов. Напомним, Костенки считаются древнейшим в Европе поселением человека. Там во время раскопок обнаружили останки мамонта.