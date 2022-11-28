Что в тренде: какие квартиры наиболее популярны у воронежцев осенью 2022 года

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Рынок недвижимости продолжает восстанавливаться после потрясений, связанных с экономическим кризисом 2022 года. По данным аналитиков, к осени в Воронежской области вырос спрос на ипотеку. Предпочтения новоселов не изменились: жители региона чаще всего выбирают однушки на вторичном рынке.

О главных трендах в области купли-продажи жилья «Комсомолка» узнала у экспертов сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

Как изменился спрос

По данным банка России, в сентябре объем ипотечных кредитов в Воронежской области составил 5,855 млрд рублей. Жители региона оформили 1 935 договоров — это почти на 20% больше, чем в июле. В целом по стране ситуация похожа.

- Третий квартал был достаточно динамичный, произошел явный период оживления по сравнению со вторым, - рассказала исполнительный директор, руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка Мария Ромчанова. - Небольшие снижения в количестве подаваемых от клиентов заявок были последние 2 – 3 недели сентября. Тем не менее те, кто уже имел одобренное решение по ипотечному кредиту, сохраняли желание его взять и улучшить свои жилищные условия.

В октябре в Сбере воронежцы заключили 1 116 ипотечных договоров почти на 2,9 млрд рублей. В сентябре — 1 131 на 3,35 млрд рублей. Это самый высокий показатель с апреля 2022 года.

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Что выбирают

Наиболее востребованы в Воронежской области однокомнатные квартиры. Как отметили в Домклик, в целом в 2022 году доля однушек в статистике выдачи составила 40,4%, двушек — 33,4%, трешек — 21,3%. На многокомнатные квартиры пришлось всего около 5% заявок.

К слову, и предложений о продаже в нашем регионе больше всего именно в сегменте однокомнатных и двухкомнатных квартир — в базе сервиса Домклик на них приходится 9 тысяч объявлений из 13 тысяч. Посмотреть их можно здесь.

При этом вторичку выбирают гораздо чаще, чем квартиры в новостройках. Во-первых, не приходится ждать, когда достроят дом. Во-вторых, несмотря на эскроу-счета, воронежцы опасаются, что стройку заморозят из-за нестабильной экономической ситуации. В-третьих, вариантов готового жилья в разы больше.

Кроме того, цены на квартиры от собственников ниже, чем от застройщиков. По данным Воронежстат, в третьем квартале на первичном рынке один квадратный метр в среднем стоил 81 779 рублей, а на вторичном — 73 295.

Так, в Сбере в октябре заключили 705 сделок по квартирам от собственников и всего 5 — от застройщиков. Для сравнения, в январе было 513 и 33 соответственно (данные без учета сделок по программам господдержки — прим.). Самые низкие показатели были в мае, когда существенно выросла ключевая ставка. Но и тогда пропорция была примерно та же: на 105 «вторичных» квартир — пара первичных.

Фото: Shutterstock

- Рынок жилой недвижимости в стране подвержен колебаниям, которые обусловлены широким спектром факторов: платежеспособностью населения, состоянием строительной отрасли, психологией продавцов и покупателей, развитием ипотечного кредитования и так далее, - отметила Мария Ромчанова. - Мы постоянно отслеживаем ситуацию и делимся информацией, чтобы помочь клиентам принять взвешенное решение.

Впрочем, несмотря на тренды, каждый выбирает квартиру исходя из собственных предпочтений и финансовых возможностей. Найти подходящий вариант, организовать и провести сделку и даже получить скидку на ставку по ипотеке поможет сервис недвижимости Домклик. Подробнее об услугах для новоселов читайте здесь.

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