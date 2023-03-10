Губернатор: «Для воронежских детей-диабетиков закупим спецсистемы для мониторинга глюкозы»

фото: Правительство воронежской области

В Воронежской области в этом году продолжат обеспечивать детей, страдающих сахарным диабетом, датчиками системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Их приобретут за счет регионального бюджета. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев 10 марта в своем телеграм-канале.

Он поделился цифрами: в Воронежской области 881 ребенку поставлен диагноз сахарный диабет первого типа.

- Именно поэтому еще в прошлом году я принял решение за счет регионального бюджета региона на постоянной основе обеспечить детей с этим заболеванием датчиками системы мониторинга уровня глюкозы, - пояснил Александр Гусев.

В 2022 году на закупку таких датчиков по поручению губернатора направили почти 100 млн рублей. С июня родители детей получили уже больше 10 тысяч этих устройств. В этом году власти продолжили покупать датчики. Пока на эти цели приняли решение направить свыше 43 млн рублей. Затем будут оценивать потребности детей, так как количество устройств, которое требуется, зависит от конкретных случаев.

Напомним, современные датчики непрерывно измеряют уровень глюкозы в крови 24 часа в сутки. Маленький сенсор устанавливается на теле подкожно. «Умная» техника подскажет, когда глюкоза у ребенка в норме, а когда нужно «добавить» инсулина.

В облправительстве напомнили, что датчики мониторинга глюкозы не включены в перечень медизделий, отпускаемых по рецептам при предоставлении набора социальных услуг. Детям с сахарным диабетом 1 типа предоставляются инсулиновые иглы, тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови, шприц-ручка, инфузионные наборы к инсулиновой помпе и резервуары к инсулиновой помпе.

Ирина Шабанова