Воронежский «Факел» проиграл самарским «Крыльям Советов» в последнем матче группового этапа Кубка России

Самарцы создали куда больше опасных моментов и закономерно победили. Фото: со страницы ФК "Химки" ВКонтакте.

Игра в Самаре уже ничего не решала для «Факела», который занял последнее четвертое место в своей группе Кубка России еще 16 ноября после поражения от питерского «Зенита». Однако к чести наших футболистов боролись они с хозяевами серьезно.

Впрочем, самарцы сейчас сильнее. Это было видно и в первом тайме, когда воронежцам приходилось выносить мяч с линии ворот. А во второй половине игры атаки «Крыльев» стали еще острее. Одна из них, на 66 минуте, закончилась голом, решившим исход встречи в пользу хозяев. Уроженцу Воронежа Дмитрию Цыпченко в окружении нескольких футболистов «Факела» удалось спокойно развернуться и точно ударить в угол – 1:0.

До финального свистка «Крылья» могли увеличить счет, но пару раз эффектно спасал интригу вратарь «Факела» Илья Свинов. В ответных атаках в завершении футболисты воронежской команды почему-то были так робки, что не очень верилось в их способность отыграться. В итоге счет не изменился.

«Факел» так и не набрал ни одного очка в групповом этапе Кубка. Теперь надо готовиться только к чемпионату. В Премьер-лиге «Факел» теперь сыграет в Воронеже 4 марта 2023 года против прямого конкурента в борьбе за выживание – подмосковных «Химок».