Сбалансированный и реальный: депутаты воронежской Гордумы обсудили проект бюджета

фото: Воронежская городская дума

На заседании профильной комиссии горДумы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям депутаты рассмотрели вопрос «О бюджете городского округа город Воронеж на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

БОЛЬШЕ 15 МИЛЛИАРДОВ НА РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Выступая перед парламентариями, руководитель управления финансово-бюджетной политики мэрии Елена Муромцева доложила, что прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2023 год запланирован в сумме 36,752 млрд. рублей. В том числе безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящих уровней составят 23,7 млрд. рублей, из них: субсидии – 13,92 млрд. рублей, субвенции – 9,25 млрд рублей, иные межбюджетные трансферты – 547,6 млн. рублей. Расходная часть бюджета запланирована в размере 37,86 млрд. рублей, а дефицит – 1,1 млрд. рублей.

На содержание муниципальных образовательных учреждений Воронежа по статье «Образование» предлагается направить 15,78 млрд. рублей. Расходы на реализацию адресной программы «Развитие образования» предусмотрены в размере 6,559 млрд. рублей. Средства потребуются на завершение строительства общеобразовательного центра на Московском проспекте, двух школ – по улице Домостроителей и улице Остужева, возведение пристройки к школе № 77, а также для начала строительства двух школ – по улице Шишкова и по улице Покровская, и реконструкции СОШ № 45.

фото: Воронежская городская дума

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРИТЕЛЬСТВА МУЗЕЯ ВДВ ОЦЕНИЛИ В 110 МИЛЛИОНОВ

В области культуры на содержание муниципальных учреждений предложено выделить 1,3 млрд. рублей. В том числе: 231 млн. рублей - на завершение строительства Музея воздушно-десантных войск по городской инвестиционной программе. Строительство этого знакового для города объекта находится сейчас на этапе возведения монолитных колонн и перекрытий первого этажа. Цокольный этаж готов, в ближайшее время объект подключат к тепловым сетям.

На поддержку муниципальных учреждений физкультуры и спорта направят 1,61 млрд. рублей. Из них 144 млн. рублей предназначены на ремонт спортивных объектов. Еще 110 млн рублей предлагается выделить на ремонт спортивного комплекса «Юбилейный».

На городское хозяйство в бюджет заложили 16, 127 млрд. рублей. На развитие транспортной инфраструктуры в рамках муниципальной программы – 1,265 млрд. рублей.

Работы по масштабной реконструкции Петровской набережной и проспекта Революции чиновники оценили в 1,37 млрд. рублей. Оба объекта, согласно контрактам, будут сданы в эксплуатацию летом 2023 года. Еще 224 млн. рублей предлагают направить на строительство двух водопроводных и напорно-канализационных линий под комплексную застройку квартала по улице Изыскателей. 190 млн. рублей заложили на цели реконструкции котельной по улице Туполева.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ, РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

На проведение капитального ремонта многоквартирных домов по судебным решениям из бюджета направят 217 млн. рублей. Рекультивация несанкционированной свалки на улице Землячки, по оценкам экономистов мэрии, потребует вложений в размере 151 млн. рублей. На благоустройство воронежских дворов выделяется 115 млн. рублей, на обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта – 206 млн. рублей. Еще 43 млн. рублей - сумма, необходимая для завершения первого этапа переселения граждан из ветхого и аварийного жилфонда.

Елена Муромцева отметила, что проект финансового документа в полном объеме учитывает все первоочередные социально защищенные расходы, а также предусматривает софинансирование из бюджетов вышестоящих уровней, в том числе, в рамках реализации инфраструктурных и национальных проектов. Это позволяет считать бюджет сбалансированным и реальным к исполнению.

фото: Воронежская городская дума

ПОМОЧЬ НУЖДАЮЩИМСЯ В РЕМОНТЕ ДЕТСАДАМ

Обсуждая доклад, депутаты Думы совместно с КСП выступили с инициативой увеличить доходную часть бюджета на 132,181 млн. рублей за счет налоговых и неналоговых поступлений.

Председатель комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Андрей Соболев озвучил ряд поручений депутатского корпуса к сотрудникам мэрии. В частности, он поручил предусмотреть в проекте бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов средства на разработку проектно-сметной документации для детских садов и школ, которые нуждаются в капитальном ремонте, с перспективой дальнейшего вступления в соответствующую федеральную программу. Таких учреждений образования в городе немало, однако, в федеральную программу на 2024 год вошли только четыре из них.

Депутаты также обратились к администрации города с поручением в срок до 1 марта 2023 года отчитаться в исполнении муниципальных программ за первое полугодие следующего года. А на будущее сделать такие отчеты системными. К заседанию очередного Совета городского парламента мэрии необходимо предоставить документы о реализации подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» в 2022 году.

Еще одним поручением депутатов стало представить перечень школ и детских садов, нуждающихся в асфальтировании территории и подъездных путей, ремонте ограждения по периметру объектов и установке систем видеонаблюдения.

Озвученная в проекте бюджета сумма на ликвидацию несанкционированной свалки на улице Землячки вызвала у парламентариев вопросы. Они запросили у чиновников подробную информацию об источниках финансирования этих работ.