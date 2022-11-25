«Бюджет Воронежа и судьба общественных пространств»: о чем рассказал мэр Вадим Кстенин

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Мэр Вадим Кстенин ответил на вопросы жителей Воронежа 24 ноября. Прямой эфир прошел в официальных пабликах правительства области в социальных сетях. Горожан интересовали многие вопросы: от финансовой ситуации в целом до вопросов транспорта, строительства и благоустройства общественных пространств. «Комсомолка» выбрала ключевые высказывания градоначальника.

УСТОЙЧИВА ЛИ ЭКОНОМИКА ГОРОДА?

Вадим Кстенин уверенно отметил, что даже в нынешних непростых условиях городская казна показывает заметный рост. Так, в 2020 году по доходам бюджет Воронежа составлял 24 млрд рублей, в 2021 году уже 26 млрд, а в нынешнем — 36 млрд рублей. Мэр пояснил, как удалось достичь таких показателей в 2022 году. Этому способствовали рост собственных доходов, а также поступившие в виде субвенций и субсидий средства из вышестоящих бюджетов.

Фото мэрии Воронежа

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ СНИЗИЛСЯ

По словам градоначальника, еще пять лет назад Воронеж имел муниципальный долг в 7, 9 млрд рублей. Большая его часть – это были коммерческие кредиты, по которым надо было направлять до 450 млн рублей в год на обслуживание.

— Это, однозначно, неэффективные траты. На сегодняшний день наш муниципальный долг составляет 1,9 млрд рублей, то есть, мы на 6 млрд сократили муниципальный долг и, соответственно, сегодня он составляет всего 15% от уровня собственных доходов муниципалитета. Это очень устойчивое финансовое положение, очень высокий кредитный рейтинг нашего муниципалитета и впереди, я уверен, все будет хорошо, и с точки зрения финансовой обеспеченности, и устойчивости нашего бюджета, — сказал Вадим Кстенин.

А также добавил, что горадминистрация наращивает объемы капитальных вложений, объемы ремонтных работ, увеличивает заработную плату (в этом году вместо 9% она выросла на 15%), в том числе, представителям социального блока. Также растет в Воронеже количество возводимых строительных объектов, при этом повышаются затраты на операционные расходы и затраты на эксплуатацию новых объектов.

КАК ВЛИЯЮТ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КРЕДИТЫ?

Пояснил мэр и о том, как на муниципальный долг влияет работа с инфраструктурными бюджетными кредитами, в проекты по которым Воронеж активно включился в этом году.

— Да это важная тема, меню которой разработано на федеральном уровне для того, чтобы дать возможность регионам и муниципалитетам реализовать какие-то очень важные знаковые инфраструктурные проекты. У этих инфраструктурных бюджетных кредитов и новых инвестиционных проектов разные совершенно возвратности средств: структурные бюджетные кредиты правительство Российской Федерации дает региональным правительствам, региональное правительство, в свою очередь, муниципалитетам эти денежные средства выдает в виде субсидий. Поэтому на нашем муниципальном долге инфраструктурные бюджетные кредиты не отражаются от слова «никак». Но при этом позволяют нам реализовать масштабные серьезнейшие проекты, — подчеркнул Вадим Кстенин.

И добавил, что получить такой кредит не просто. Для этого недостаточно лишь объявить какой объект инфраструктуры предполагается строить. В Правительстве РФ работает межведомственная комиссия, куда входит ряд министерств, которые анализируют и принимают решения. В заявке необходимо объяснить, для чего возводится тот или иной объект в рамках инфраструктурного кредита.

В ЧЕМ СУТЬ ИНВЕСТКРЕДИТА?

Рассказал глава города и о том, как инвестиционный кредит работает на практике.

— Есть инвестор, который реализует какой-то проект, например, строит жилищный комплекс, эта стройка генерирует региональные налоги, они увеличиваются и закладываются, в свою очередь, в процесс строительства и так далее. Когда же новые построенные объекты вводятся в эксплуатацию, то мы понимаем, что вокруг них будет построен соответствующий бизнес, который также будет генерировать региональные налоги и так далее, — пояснил мэр.

Инфраструктурный бюджетный кредит выдается заемщику на срок до 15 лет под минимальные проценты. Его погашают в течение этого времени за счет дополнительно создаваемой налогооблагаемой базы и за счет частных инвестиций.

— Это не те деньги, которые мы сегодня попросили, а завтра нам нечем отдавать. Мы сразу обосновали, за счет чего мы будем их давать. Когда создается производство, оно генерирует федеральные налоги и это очень выгодно и для региона, и для муниципалитета, — подытожил Вадим Кстенин.

Фото мэрии Воронежа

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Важная тема для горожан – благоустройство парков и скверов в Воронеже. Одна из подписчиц поинтересовалась у мэра судьбой парка «Танаис». В последние годы горадминистрация активно искала инвестора, готового заняться его реконструкцией. Вадим Кстенин заверил, парк начнут обновлять в следующем году.

На данный момент идут процедуры по рассмотрению и согласованию документов. В 2023 году начнется проектирование и благоустройство общественного пространства. Городская администрация получила частную концессионную инициативу от потенциального инвестора. Работы будут вести на тех же условиях, что и с концессионером парка «Дельфин». Так, часть средств инвестор направит на развитие общедоступной инфраструктуры, еще часть — на строительство коммерческих объектов.

ВЕТХИЕ И АВАРИЙНЫЕ ДОМА

В ходе прямого эфира поговорили и о расселении из ветхих и аварийных домов. Глава города рассказал, какая работа ведется в этом направлении.

– Несколько дней назад утвердили две территории под комплексное развитие — в районе улицы Солнечная и улицы 9 января. В ближайшее время выставим их на торги, – пояснил мэр.

И уточнил, что в связи с изменением законодательства введен новый формат механизма расселения жилья. При развитии застроенных территорий главным было снести ветхие и аварийные дома и обеспечить людей новым жильем. Теперь речь идет о развитии инженерной, дорожной, транспортной и социальной инфраструктуры. Также рассматриваются различные механизмы финансирования и государственных мер поддержки.

– Губернатором Воронежской области с фондом реформирования ЖКХ было подписано соглашение об ускоренном переселении граждан, которое действует до 2024 года. Мы уже до конца этого и в начале следующего года завершим эту программу и будем готовы к реализации следующих, – подытожил Вадим Юрьевич.