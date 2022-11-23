Депутаты Воронежа проголосовали за сохранение деревьев при благоустройстве

фото: Воронежская областная Дума

В Воронежской городской Думе 23 ноября прошло заседание, на котором парламентарии рассмотрели свыше 20 важных общегородских вопросов. Мероприятие прошло под председательством Владимира Ходырева. В нем также принял участие мэр Вадим Кстенин.

ЛЬГОТЫ ДЕТЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Парламентарии расширили перечень получателей 100%-ной льготы на оплату детских садов. Это коснется семей, где один из членов является участником специальной военной операции по контракту на добровольной основе. Помимо того, их дети-школьники будут бесплатно получать двухразовое горячее питание в общеобразовательных учреждениях. Ранее депутаты предоставили аналогичные льготы семьям мобилизованных воронежцев.

МЕГА-ШКОЛА

Кроме того, в горДуме утвердили создание «Образовательного центра», который строится в Центральном районе по адресу: улица Академика Конопатова, д. 9. Учреждение должно снизить напряженность с нехваткой мест в школах в этом микрорайоне. «Образовательный центр» планируют сдать в эксплуатацию в августе 2023 года. Он рассчитан на 2860 мест (114 классов) для учеников.

фото: Воронежская областная Дума

КОНКУРС НА ПОСТ МЭРА

Также депутаты проголосовали за назначение даты конкурса на пост главы Воронежа. Спикер горДумы Владимир Ходырев напомнил присутствующим, что полномочия действующего мэра Вадима Кстенина истекают в апреле 2023 года.

Заявки от кандидатов на конкурс будут принимать до 1 февраля. Их рассмотрит комиссия из 10 человек. Одну половину из них назначает городская Дума, вторую — губернатор. В комиссию от парламента Воронежа избрали депутатов Константина Ашифина, Сергея Колиуха, Андрея Соболева, Олега Черкасова и председателя общественной палаты Воронежа, ректора института искусств, народного артиста России Сергея Карпова.

Сам конкурс состоится 2 марта 2023 года.

фото: Воронежская областная Дума

НА ДОРОГИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА ДОБАВЯТ СРЕДСТВ

По итогам заседания депутат Артем Рымарь отметил положительную инициативу по выделению в 2022 году полумиллиарда рублей на приведение в порядок дорог в частном секторе. И задал вопрос, будет ли программа иметь продолжение в следующем году?

Мэр заверил, что программа – долгосрочная и получила поддержку со стороны губернатора Воронежской области Александра Гусева. Поэтому принято решение продолжить ее и в 2023 году. Также пообещал не снижать темпы финансирования.

- Мы рассчитываем, что на нее также будет направлено полмиллиарда рублей, возможно, в течение года при корректировках бюджета сможем еще какие-то средства добавить. Прошу всех депутатов подключаться к формированию перечня дорог на следующий год, передавать наказы избирателей в управление дорожного хозяйства. Эта работа идет прямо сейчас, - пояснил мэр.

СОХРАНИТЬ ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Также парламентарии внесли изменения в документ об утверждении Правил благоустройства территории Воронежа. Больше года депутаты, общественники и эксперты обсуждали вопрос сохранения зеленых насаждений от повреждения при проведении благоустроительных и ремонтных работ. Это приводило их к гибели. Чем завершились труды народных избранников, рассказал глава комиссии по экологии и природопользованию в городской Думе, руководитель фракции КПРФ Константин Ашифин.

- Мы сформировали рекомендации и оформили их в виде методички. Она стала неотъемлемой частью контрактов на работы по благоустройству и ремонту. Подрядчик получает методичку, где есть правила, как во время работ нужно защищать деревья, кустарники и другие зеленые насаждения. Сейчас на улицах города вы уже можете увидеть, что при благоустройстве они защищены сплошными конструкциями, - пояснил Константин Ашифин.

Также он добавил, что в управлении экологии мэрии появился отдел по контролю, который следит за соблюдением этих требований.

- Мы настаиваем, чтобы штрафы за нарушение требований носили не просто компенсационный характер. А чтобы это был процент от суммы контракта, который позволял за эти средства компенсировать ущерб, который может быть нанесен, - подытожил парламентарий.

Ирина Шабанова