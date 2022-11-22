Новогодние детские представления 2022-2023 в Воронеже: афиша, расписание

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

До Нового года осталось чуть больше месяца. Родители задумываются, куда сводить своих чад на елку. Как отметила глава департамента культуры Воронежской области Мария Мазур, в этом году билеты на праздничные представления раскупают очень быстро. «Комсомолка» сделала путеводитель по новогодним спектаклям для детворы.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

В дни зимних праздников театр подготовил разнообразную программу. Создать особое новогоднее настроение перед каждым утренним спектаклем призвана новогодняя интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой. Самые юные зрители в новом году смогут увидеть несколько музыкальных сказок.

28, 29, 30, 31 декабря в 11.00 «Щелкунчик» (6+)

2 января в 12.00 «Аленький цветочек» (6+)

3 и 7 января в 12.00 «Золотой Цыпленок» (6+)

4 января в 12.00 «Кот в сапогах» (0+)

5 и 6 января в 12.00 «Красная Шапочка» (0+)

Кроме того, 21, 22 и 23 декабря в 19.00, а также 8 января в 18.00 театр приглашает на спектакль «Продавец игрушек» Шелыгина (6+). Действие балета происходит в наши дни, когда накануне Рождества герои из своей обыкновенной размеренной жизни чудесным образом попадают в волшебную сказку. В спектакле танцуют куклы, есть квесты, приключения и нежная лирическая линия любви главных персонажей. А 24 и 25 декабря и 6 января в 18.00 школьники смогут увидеть быль-колядку «Ночь перед Рождеством» (6+). Перед вечерними спектаклями нет интермедии у елки.

Продавец игрушек Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТР ДРАМЫ

В драмтеатре специально к Новому году поставят волшебную зимнюю сказку Оскара Уайльда о добре и зле «Звездный мальчик» (6+). Это поучительная философская притча о том, что красота не всегда полна доброты, а уродство не означает зло. Спектакль наполнен особенной атмосферой чудес и превращений, музыкой и светом. Перед спектаклями пройдет интермедия у елки. 24, 25 декабря в 11.30 и 14.30, 26, 28, 29 декабря в 13.00, 30 ноября в 11.30 и 14.30, 2, 3, 4 января в 11.00.

А 5, 6, 7 и 8 января в 9.00 покажут спектакль «Чук и Гек» по известной гайдаровской истории (6+).

Также в дни школьных каникул школьники смогут посмотреть в драмтеатре комедию по Гоголю «Ночь перед Рождеством» (12+) - 5, 6, 7, 8 января в 12.00, 15.30 и 19.00.

Ночь перед Рождеством Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВКЗ

В Воронежском концертном зале приготовили большую программу на каникулах.

В канун Нового года студенты Воронежского хореографического училища покажут балет «Щелкунчик». Волшебную историю о доброте, отваге и благородстве, приснившуюся девочке Маше в Рождественскую ночь, на гениальную музыку Чайковского по либретто Мариуса Петипа представят 29 и 30 декабря в 11.00 и 14.00, 0+

Щелкунчик, афиша ВКЗ

В первые дни каникул воронежскую детвору увлечет в сказочное приключение Красная Шапочка. Популярную народную сказку, записанную Шарлем Перро, ставят в мире регулярно. Воронежцам покажут страшно смешную историю, в которой юные зрители подружатся с хулиганистой девчонкой (которую играет Мирослава Карпович), встретятся с Серым волком, споют с Бабушкой, помогут начинающему Охотнику и спасут всех, всех, всех! 2 Января в 11.00 и 14.00, 3 января в 11.00, 14.00, 16.30. 0+

Красная Шапочка, афиша ВКЗ

4 января малышей ждет новогодний спектакль-мюзикл «Василиса Прекрасная». В одном необыкновенном приключении объединятся персонажи из разных народных сказок, которые никогда не встречались раньше, - Баба Яга и Леший, Кот-Баюн, Кощей Бессмертный и Змей Горыныч, Иван-Солдат и Василиса Прекрасная. В 11.00 и 14.00, 0+

А 5 января детворе покажут музыкальный спектакль «По щучьему велению», в котором найдется место и пантомиме, и танцам, и заводной музыке, и песням, и ярким костюмам. В 11.00 и 14.00, 0+

ТЕАТР КУКОЛ

В кукольном театре детвору ждут девять спектаклей. Перед ними будут проводить интермедию «Петровская елка». Малышей будет встречать Петр I, вместе с ним юные зрители украсят елку, которую царь привез на своем корабле.

В этом году в новогодние спектакли покажут две премьеры. Трогательная сказка «Золотой цыпленок» о Волке, ставшем отцом цыпленку, пройдет 28 и 29 декабря в 10.00, 13.00 и 16.00 (4+).

«Сказку про ежика и медвежонка» ставят по нескольким произведениям Сергея Козлова: «Снежный цветок», «Слон», «Добрый слон», «Зимняя сказка», «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды», «Как Ежик с Медвежонком приснились Зайцу», «Как слон ходил в гости к Ежику». 30 декабря в 10.00, 13.00 и 16.00, 31 декабря в 13.00, 2, 7, 8 января в 10.00 и 13.00 (4+).

20 и 21 декабря в 10.00 и 13.00 «Денискины рассказы» - космическое путешествие по историям Драгунского (6+).

22 и 23 декабря в 10.00 и 13.00 «Дракон и Золотая черепаха» по мотивам китайских народных сказок (6+).

24 декабря в 10.00 и 13.00 и 25 декабря в 10.00 история о гадком утенке «Дикий» (6+).

26 и 27 декабря детворе покажут сказку «Волшебная лампа Аладдина» (4+).

3 и 4 января - спектакль для самых маленьких «Солнышко и снежные человечки» (2+).

А 5 и 6 января представят сказку «Али-Баба и 40 разбойников» (6+).

Золотой цыпленок Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЮЗ

В театре юного зрителя к новогодним праздникам поставили сказку-мюзикл Игоря Зубкова и Максима Артемьева «Часовщик». Это волшебная новогодняя история с философским подтекстом затрагивает вопросы магической природы времени. Показывать ее будут до конца года каждый день по несколько сеансов - с предшествующим спектаклю представлением. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30 декабря в 11.00 и 14.30, 23, 24, 25 декабря в 14.30 и 18.00, 28 декабря в 14.30, 31 декабря в 11.00. 6+

ОКЕАНАРИУМ

В Воронежском океанариуме тоже пройдут новогодние елки. В праздничные программы входят представление с подводным Дедом Морозом, бумажная дискотека, мастер-класс «Новогодняя игрушка» и прогулка по океанариуму.

«Новогодние мишки» - эта программа рассчитана на детей от 2 до 5 лет. Мишки приготовили самую крутую вечеринку. Они изобрели прибор, который перерабатывает воздух в серебро и делает праздник ослепительно волшебным! 24 декабря в 10.30, 25 декабря в 10.30 и в 13.00, 2, 3, 5 января в 10.30, 6 января в 10.30 и 13.00, 7 января в 10.30.

Программа «Похититель волшебства в океанариуме» - для детей 7-10 лет. Зеленый ворчун, не любящий суету и праздники, придумал коварный план: украсть праздничное волшебство и оставить детей без подарков. Он решил сварить зелье забвения и распылить его по океанариуму, чтобы все забыли про Новый год! 24, 25 декабря, 3, 5, 6, 7 января в 16.00.

Похититель волшебства в океанариуме

КИДБУРГ

В городе профессий «КидБург» ребят ждут новогодние представления, в которых надо разгадать множество запутанных историй, сразиться со злыми существами и познакомиться с Дедушкой Морозом.

«Школа снеговиков» - спектакль для маленьких гостей 2-3 лет. Малыши познакомятся с милым и неуклюжим Снеговиком и помогут ему в подготовке незабываемого праздника для жителей волшебного леса. Программа включает подвижные игры под музыку, танцы и задания для развития пространственного воображения. Интерактивный формат спектакля позволит детям принимать активное участие в судьбе персонажей и сфотографироваться с ними. С 21 декабря по 8 января в 11.30 и 16.00.

«Новогоднее чудо для Киди и Шуршани» - представление для детей 4-6 лет в Театре Кидбурга. Дети встретятся с озорными домовятами Кидей и Шуршаней, которые мечтают встретить Новый год так же интересно, как это делают жители города КидБурга. Ребята примут участие в активных играх, выполнят задание на логику и смекалку, подготовят стихи, песни и подарок для Дедушки Мороза. С 2 по 8 января в 10.15 и 12.30.

«Невидимая история, или Заклинание, которое нельзя называть» - экшн-квест по Кидбургу для детей 7-10 лет. Весь год помощники Деда Мороза учились магическим заклинаниям, чтобы помочь главному волшебнику Нового года поздравить жителей КидБурга. Однако некоторые из зайцев оказались не такими прилежными учениками: они допустили ошибку, которая может привести к отмене праздника. Жители города в панике! Для того, чтобы все исправить, нужно преодолеть множество препятствий. Ребята поделятся на команды, чтобы выполнить эти задания. А после на главной площади подведут итоги. Со 2 по 8 января в 14.00.

Новый год в Кидбурге

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ

В Парке аттракционов к празднику разработали две интерактивные новогодние программы и два квеста для организованных групп от 20 человек.

«Новогодний патруль. Возвращение» - программа для детей 3-6 лет. Герои набирают отважную команду, чтобы отправиться в новое приключение - на Край Земли Снежной, где исполняются самые заветные желания. 23, 24, 25, 29, 30 декабря, 5 и 6 января в 12.00.

«Razmorozka 3.0» для ребят 7-10 лет – это целая спасательная операция. Дед Мороз перестал выходить на связь, а Снегурочка получила тревожное сообщение. Для того, чтобы «разморозить» праздник в ход пойдут баттлы, челленджи, флешмобы. 23, 24, 25, 29, 30 декабря, 5 и 6 января в 14.00.

В эти интерактивные программы входят бумажная дискотека, катания на аттракционах, фотографирование с героями и печенье с предсказаниями.

Квест-программа «Внеземной Новый год» - для ребят 7-12 лет. В Парке аттракционов потерпел крушение космический корабль. Участникам необходимо разыскать детали ракеты, чтобы помочь инопланетному Деду Морозу вернуться на родную планету. С 17 декабря по 8 января.

Квест-программа «Операция SOS! Дед Мороз!» - для ребят 12-16 лет. Участники должны помочь Деду Морозу найти новогоднее настроение и преодолеть «кризис», потому что волшебник узнал, что в него почти никто не верит. Иначе в этом году не будет никакого волшебства, хороводов…С 17 декабря по 8 января.

В программу коллективного посещения входит квест, катания на аттракционах, фотозона с героями и печенье с предсказаниями.

Новый год в Парке аттракционов

НЕЛЖА

В семейном парке Нелжа.ру подготовили несколько новогодних программ.

«Лесная резиденция Деда Мороза» в этом году пригласила в гости на зимние праздники Соловья-Разбойника. Как встретят гостя жители сказочного леса, остается только догадываться, ведь Соловей не простой гость, а еще и злодей, чья слава всегда идет впереди. Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что случатся чудеса, и без приключений не обойдется. В программе театрализованное представление с новыми и уже полюбившимися героями, мастер-класс «Роспись традиционного новогоднего имбирного пряника», катание с горки на тубах, чаепитие со сладостями, волшебство от Деда Мороза. С 1 декабря по 31 января, 5+

В «Школе юного путешественника» квиз «По следам Деда Мороза». В этом году участников ждет встреча с известными персонажами зимних и новогодних историй. Ребята вместе с инструкторами Школы юного путешественника отправятся в поход по волшебному лесу и станут участниками настоящего приключения. Во время путешествия дети познакомятся с навыками ориентирования в лесу, примут участие в настоящей экспедиционно-спасательной эстафете, подружатся со сказочными жителями леса и помогут им решить сложные задачи. Наградой для ребят станет встреча с настоящим Дедом Морозом, который пригласит их на чаепитие. С 1 декабря по 31 января, 7+

В «Малышковой гостиной Деда Мороза» детвору ждет кукольный спектакль о смелой снежинке с необычной мечтой. История о том, как важно быть самим собой и делать добрые дела. И, конечно, о том, как живут снежинки до того, как упадут на землю. Каждый малыш станет участником спектакля. Малышей ждут интерактивные игры с элементами театра теней и чаепитие со сладостями. Программа проходит в здании Земской школы. 17, 18, 24, 25 и 29 декабря, 2, 3, 4, 5, 7 и 8 января в 10.00, 11.30, 13.00, 15.00, 16.30 и 18.00. 0+