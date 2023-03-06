. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

8 марта в Воронеже 2023 горожан ожидает насыщенная программа. "Комсомолка" сделала путеводитель, куда сходить в Женский день и культурно провести праздник.

ПРО ЛЮБОВЬ ЯЗЫКОМ ТАНЦА

Театр оперы и балета 8 марта приглашает на вечер одноактных балетов. Зрителям покажут две новеллы о любви, поставленные молодым хореографом Софьей Гайдуковой в рамках фестиваля «RE: Форма танца» - «Арлекинада.New» и «Кармен.New». Это харизматичный взгляд балетмейстера на образы современных женщин.

Спектакль «Арлекинада.New» вошел в лонглист «Золотой маски», неоднократно попадал в программы престижных театральных фестивалей. Это гротесковая история на две пары солистов, о том, что свою вторую половинку не всегда можно отыскать с первого раза.

Сюжет«Кармен. New» вдохновлен известной новеллой Проспера Мериме. Но речь идет о любовных историях современной женщины, живущей страстями подобно роковой цыганке – героине новеллы и оперы Жоржа Бизе «Кармен», музыка из которой стала саундтреком к спектаклю. Начало в 18.00 (12+).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НАШИ ЖЕНЫ

Драмтеатр 8 марта дважды покажет криминальную комедию "Наши жены" по пьесе известного французского драматурга Эрика Ассу. Она имеет большой успех во Франции (в парижском спектакле Nos femmes играли знаменитые актеры Даниель Отей, Жан Рено, Ришар Берри, в 2015 году по пьесе был снят одноименный фильм). В этот вечер воронежские зрители узнают историю, как трое друзей детства по традиции встречаются раз в неделю, чтобы поиграть в покер. В один из таких обычных и привычных вечеров события разворачиваются самым необычным образом, и старые добрые друзья неожиданно оказываются перед сложным выбором, который может положить конец этой 35-тилетней прочной дружбе.

В спектакле играют ведущие актеры театра драмы Юрий Смышников, Роман Слатвинский, Вячеслав Гардер. Начало в 14.30 и 18.00 (16+)

Наши жены Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА

Камерный театр 8 марта покажет комедию Островского «Женитьба Бальзаминова», поставленную Михаилом Бычковым.

Пьеса необычайно созвучна нашему веку. И режиссеру удалось сделать необычайно современную и очень эффектную постановку. Благодаря особенному выразительному ряду спектакля, соединяющему в себе кино и театр (сценограф Николай Симонов, художник по свету Иван Виноградов, оператор-постановщик Алексей Бычков), зритель сможет увидеть в персонажах Островского сегодняшних людей с их нынешними мечтами и проблемами. Начало в 18.00 (16+)

Бальзаминов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТ В ФИЛАРМОНИИ

Накануне Международного дня, вечером 7 марта, в филармонии ведущие солисты театра оперы и балета Оксана Шапошникова (сопрано) и Алексей Тюхин (баритон) примут участие в праздничной программе Воронежского симфонического оркестра "Оперетта - любвь моя". В концерте прозвучат произведения Кальмана, Штрауса, Легара, Стрельникова и других композиторов. Начало в 19.00 (12+).

Алексей Тюхин Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ВО ДВОРЦЕ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

8 марта в Доме с ризалитам дворцового комплекса Ольбенбургских пройдет концерт, приуроченный к Международному женскому дню. Песни на стихи Роберта Рождественского исполнит солист театра оперы и балета и филармонии Иван Кураев под аккомпанемент ансамбля «Воронежские солисты» (Евгений Мингалев (контрабас), Алексей Акимов (баян), Валерий Калашников (баян), Ольга Калашникова (фортепиано), Евгений Мисников (ударные). Начало в 17.00 (12+)

Иван Кураев Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ В УСАДЬБЕ ВЕНЕВИТИНОВА

Музей-усадьба Веневитинова ждет 8 марта на музыкальную программу «Шедевры золотого века русской фортепианной музыки». Она составлена на основе городских афиш Воронежа второй половины XIX века. Тогда действовал кружок любителей музыки. За годы существования этого общества Воронеж с концертами посетили такие выдающиеся исполнители, как Антон и Николай Рубинштейны, Модест Мусоргский. На вечере прозвучат «Мелодия» Антона Рубинштейна, «Слеза» Модеста Мусоргского, «Соловей» Александра Алябьева. Приятным сюрпризом станет исполнение пьес для фортепиано, сочиненных Михаилом Веневитиновым. С 10.00 до 18.00, 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МАСТЕР-КЛАССЫ

В музее имени Крамского 8 марта пройдет два мастер-класса. В 12.00 начнется занятие «Объемная открытка. Винтаж» (10+). Участников научат делать поздравительные открытки к Международному женскому дню. Эьто способ, проявив фантазию и художественные способности, порадовать любимых женщин оригинальным подарком, сделанным своими руками. Участники создадут авторскую цветную бумагу, из которой сделают объемные цветы.

А в 16.00 пройдет мастер-класс «Ожерелье в этническом стиле» (12+). Участники будут работать с глиняными заготовками, акриловыми красками, леской и разноцветными лентами, чтобы сделать ожерелье из глины - штучную бижутерию своими руками. Неповторимость украшению придаст авторский рисунок и выбранный колорит.

А в музее Марии Мордасовой пройдет мастер-класс «Весенние первоцветы» - эта встреча по изготовлению сувениров из шерсти будет посвящена цветочной тематике. Участники научатся мокрому валянии шерсти. Сотрудник музея расскажет о разных видах прикладного искусства, ознакомит с экспонатами - сувенирами, изготовленными вручную мастерами разных профессий. Практическую часть занятия проведет мастерица Людмила Каширских. Она научит делать украшения в виде цветов. Поделки можно забрать домой. Все материалы предоставляются.