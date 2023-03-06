Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по видеообращению липецких селян

Два десятка человек записали видеообращение в надежде найти справедливость. Фото: Предоставлено

Собственники земельных паев из села Панино записали видеообращение к главе СК Александру Бастрыкину, чтобы защитил их право самим распоряжаться своими землями. Журналисты решили разобраться в проблеме.

«Просим и очень надеемся на помощь»

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Липецкой области Евгению Шаповалову возбудить и расследователь уголовное дело с учетом всех озвученных в видеообращении доводов, а также представить доклад о его ходе и результатах.

Селяне имеют земельные паи, но не могут ими распорядиться из-за притязаний холдинга «АгроГард-Липецк». Долгое время компания являлась арендатором паев, однако их владельцы не хотят продолжать сотрудничество.

Два десятка человек записали видеообращение в надежде найти справедливость. Конфликт принял затяжной характер. Очередные слушания в Липецком областном суде и липецком арбитраже назначены на 13 марта, но люди не скрывают своего разочарования.

«Просим народного защитника, председателя Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкина Александра Ивановича и очень надеемся на Вашу помощь, потому что больше не знаем, куда обратиться и кто кроме Вас нам поможет», - говорят селяне, в очередной раз пересказывая историю с «АгроГардом».

Видеообращение разместил на своем ютуб-канале журналист и блогер Дмитрий Красичков.

В нем люди рассказывают, что длительное время сдавали свои земли в аренду «АгроГарду», однако компания платила за низ зерном якобы ненадлежащего качества. После голосования, на котором жители выступили против продления договора аренды с данной организацией, бюллетени были уничтожены.

Пайщики хотят отдать наделы местному фермеру, однако предыдущий арендатор в судебном порядке требует взыскания с него значительной суммы: якобы в связи с тем, что тот незаконно использовал указанные земли. Обращения в различные инстанции результата не дают.

Учредителем «АгроГард-Липецк» является московская компания «АгроГард-Финанс», имеющая иностранный уставной капитал в лице кипрской «Леспако Лимитед». В судах различных инстанций идут три процесса, касающиеся земельных участков, но до финала еще далеко. Устав от бездействия правоохранительных органов и судов, люди ищут защиты у журналистов и главы СК Александра Бастрыкина.

«При необходимости подключим депутатский корпус»

Старожилы села помнят золотые времена, когда процветал колхоз «Первомай», в нем трудились жители четырех ближайших сел. В 2008 году он окончательно развалился, землю раздали на паи, а что с ними делать, не рассказали. В этот период и появился кооператив «Тележенка» (предшественник «АгроГарда»), предложив забрать паи в обработку. Поскольку никаких других предложений не поступало, сельчане согласились.

Один из пайщиков рассказал, что тогда обсуждался вариант аренды на 49 лет, однако панинцы на это не пошли и заключили договор на десять лет. За этот период, говорят, не почувствовали, что их жизнь качественно изменилась.

Видеообращение пайщиков Добровского района уже увидел их земляк, депутат областного Совета депутатов, заместитель председателя природоохранного комитета и член комитета по экономике, коммунист Николай Быковских. И сразу сказал, что в случае необходимости готов направить депутатский запрос в СК и подключить весь депутатский корпус.

- Если говорить в целом, коммунисты еще лет 20 назад отмечали, когда иностранных инвесторов тащили на наши земли, что ребята приходят зарабатывать и плевать хотели на территорию и людей, которые тут живут. Люди приходят за деньгами, и надо еще посмотреть, как эта земля обслуживалась, и соблюдались ли все нормы, - сказал он в интервью, приведя в пример Усманский район, в котором несколько лет назад были зафиксированы многочисленные нарушения. - Что касается ситуации в Добровском районе, тяжело, конечно, фермеру конкурировать с крупным агрохолдингом. И сегодня в Липецком областном совете рассматривается вопрос о муниципальной реформе, Добровский район тоже вошел. Будут ликвидированы сельские советы и местные депутаты, а созданы территориальные отделы в каждом поселении. К чему все это приводит? К тому, что планомерно ликвидируется село, а на земли без людей приходят люди без земли.

Депутат выразил надежду, что СК отреагирует на видеообращение липчан. И, оценивая шансы своих земляков на победу в этом споре, отметил, что они всегда есть, главное - не сдаваться.

Исполнение поручения главы СК Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.