«Это точно пройдет»: подростки рассказали про «сходки» с редановцами в воронежских ТЦ

Фудкорты - излюбленное место подростков. Фото: Анастасия АСТАШОВА

Еще неделю назад о сообществе анимешников, которые носят одежду с паучьим принтом, почти никто не слышал. После драки в московском ТЦ про ЧВК «Редан» узнали все. «Зараза» добралась и до Воронежа. Теперь около городских торговых центров подростков постоянно караулит полиция.

ДОСТАЕТСЯ ВСЕЙ СУБКУЛЬТУРЕ

Вечером 4 марта в «Галерее Чижова» тьма подростков – темные волосы, пирсинг, черные худи с атрибутикой аниме, такого же цвета штаны и обувь. В розовом пальтишке и бордовой беретке ощущаю себя белой вороной. О том, что редановцы должны были собраться здесь, чтобы устроить «чистку», стало известно накануне из сообщений в их групповом чате. Но, по словам охранников, драк не было. На страже полиция, которую дети все-таки боятся.

По эскалатору спускается компания подростков. Две девочки, учатся в 9 классе. С ними двое мальчиков-шестиклассников. Глаза у всех спрятаны под капюшоном и длинной челкой. Проколотые носы, с ушей свисают серьги-мечи. На ребятах темно-зеленые олимпийки.

- «Редан» - фу! – восклицают хором дети.

Светленький мальчишка-шестиклассник вдогонку выругался отборным матом так, как не изъясняются даже сапожники со стажем. Почти почувствовала себя снова школьницей – аж мурашки по коже.

- Мы, если что, нейтралы. Не участвуем в сходках. Но «чвкшников» тоже терпеть не можем, потому что из-за них всем анимешникам достается, всей культуре без разбора, - ребята говорят со мной на полном серьезе.

Девочка протягивает переписку из школьного родительского чата. Длиннющее сообщение-предупреждение, но суть его в двух предложениях: в торговых центрах шатается новая опасная субкультура, вдохновленная аниме. Следите за своими детьми!

- А где ваши родители? - спрашиваю молодежь.

- Мы сами тут, - отвечает шестиклассник.

Среди знакомых у этой компании редановцев не оказалось. Анимешники указали мне на излюбленное место оффников и «чвкшников» - это фудкорты на 4 этаже.

НАЧАЛСЯ ХАЙП

Никогда не видела такого количества молодежи в черном. Половина этажа заполнена неформалами. Изредка виднеются обычные семьи, которые пришли с детьми перекусить пиццей, и парни из военного училища, одетые по форме. Вот уж где воплощено изречение: хлеба и зрелищ!

- Почему здесь столько фриков? - задается вопросом студент ВГУ. Он носит черное драповое пальто, от природы брюнет.

Всю эту толпу оглядывает охрана. На мой вопрос, все ли сегодня в порядке, охранники улыбаются:

- Пока смотрим за всеми, порядок.

Через минуту взгляды посетителей устремляются на одного из тусовщиков. Высокого худощавого парня отводят в угол двое полицейских, спокойно с ним о чем-то беседуют. На подростке темные клетчатые брюки, черная майка с ярким изображением персонажа из аниме, в длинных черных волосах запутались заколки в форме заячьих ушей.

- Мерч Hunter x Hunter (изображение паука – прим. ред.) существовал еще с 2017. Группу ЧВК «Редан» в ВК создали еще в сентябре 2022 как шутку. А после 18 февраля начался хайп, - объяснил ученик 9 класса, который причисляет себя к «оффникам». На левом рукаве его черного худи зияет эмблема «Z».

Он также добавил, что драка с «паучками» действительно намечалась, но их около 400 человек (!). Так что «редановцы, видимо, решили не соваться». По словам девятиклассника, скоро противники планируют несколько «сходок» в других торговых центрах.

СБИВАЮТСЯ В СТАИ

У лестницы стоит группа парней: черные свитшоты с принтами, пирсинг, темный макияж, цепи, черные кожаные брюки - все «по классике». Подростки по очереди играют у автомата «силомера».

- Мы пришли просто посмотреть, что тут будет. Если бы дрались, мы бы присоединились к противникам «Редана». Как можете судить по внешности, мы тоже увлекаемся аниме. А из-за этих ***** влетели все, кто просто любит жанр, - пожаловался один из подростков.

Абсолютное большинство держится в «стаях». Поодиночке никто из представителей субкультур не ходит. Но вот навстречу мне движется девятиклассник неформального внешнего вида, который гуляет сам по себе.

- Я нейтрален. Мне скорее смешно наблюдать за таким бредом, скоро это точно пройдет. Я в девятом классе учусь, среди одноклассников есть нефоры. Аниме не увлекаюсь, просто стиль нравится. Пришел посмотреть, что тут творят, шумихи много было, а в итоге все просто друг на друга смотрят, - сказал школьник.

На правой руке у парня замечаю свежие раны на костяшках пальцев:

- Это не то, неважно, - сказал он и спрятал руки в карманы.

Девятиклассник утверждал, что в драках не участвовал и к нему из-за внешнего вида не приставали.

ПРОСТО ПРИШЛИ ПОСМОТРЕТЬ

А вот шестеро других молодых людей от 16 до 19 лет признались, что им пару часов назад на первом этаже ТЦ предъявляла претензии группа оффников – просили «пояснить за шмот»:

- Мы не принимаем участие в «сходках», сюда просто посмотреть пришли. Но за одежду и прически сейчас чуть не влетело от «лысых» (так неформалы называют оффников – прим. ред.). Окружили нас, а потом увидели охранника рядом и разошлись, - рассказали подростки.

На четвертый этаж поднимаются двое парней. На вид – анимешники. Никакой опознавательной символики «Редана» я не заметила. Подростки посмотрели в сторону фудкорта и тут же повернули в другую сторону.

- Мы не «паучки», но скорее, на их стороне: непонятно, почему все против редановцев, которые заступились за право носить то, что они хотят, а не против оффников и скинов, которые уже много лет бьют людей за их неформальный внешний вид. Нам, вообще-то все равно. Наверное, скоро это всем надоест, сходки прекратятся. Просто вопрос справедливости, - подытожили школьники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Черная одежда с пауками и драки: воронежские подростки пытаются подражать анимешникам из ЧВК «Редан»

За несколько дней опасная субкультура захватила тысячи молодых людей по всей стране (подробнее)