Черная одежда с пауками и драки: воронежские подростки пытаются подражать анимешникам из ЧВК «Редан»

Символику представители субкультуры позаимствовали из японского аниме-сериала. Фото: из соцсетей

Новая опасная субкультура захватила российских подростков. Неформальная организация называется ЧВК «Редан». К частным военным компаниям она, конечно же, не имеет никакого отношения. Такую аббревиатуру выбрали специально для привлечения внимания. Вторую часть позаимствовали из японского аниме-сериала «Охотник x Охотник» (Hunter x Hunter). Там есть банда под названием «Редан». Все ее члены носят тату с изображением паука – Черной вдовы.

Помимо символики в виде насекомого, «редановцев» можно опознать по бесформенной темной одежде, черным волосам и иногда подведенным карандашом глазам. Казалось бы, обычные неформалы. Такие могли вызвать удивление 15-20 лет назад, но не сейчас. Однако все оказалось куда запутаннее. В конце февраля анимешники неожиданно решили бороться против «офников» (околофутбольных фанатов), скинхедов и мигрантов. Выразилось это в целой череде массовых драк и потасовок в разных частях России.

ИЗ МОСКВЫ ПЕРЕШЛО В РЕГИОНЫ

Началось все в столице. Подростки затеяли драку вечером 22 февраля на фудкорте крупнейшего московского ТЦ «Авиапарк». Посетители толком ничего не поняли. Субтильные парни с длинными крашеными челками начали биться то ли друг с другом, то ли со спортивными ребятами. В полицию никто не обратился. А сотрудники торгового центра предположили, что драка была постановочной. Мол, подростки снимали провокационное видео для сети.

Однако через два дня произошел новый инцидент. Четверо парней избили 14-летного школьника. В вестибюле метро «Лубянка» его сначала отпинали, а затем залили из перцового баллончика. Полиция и Следственный комитет поймали нападавших.

Дальше ситуация, как снежный ком, пронеслась и по другим регионам страны. 26 февраля молодежь устроила массовую бойню в Санкт-Петербурге в ТЦ «Галерея». Там «офники» пристали к «редановцу» из-за черной одежды с изображением паука. Хулиганы забили парня толпой. У 15-летнего подростка сотрясение мозга и сломанный нос. После драки в отдел полиции доставили больше 100 человек в возрасте от 14 до 17 лет. Правоохранители возбудили дело по статье «Хулиганство».

Задержания участников стычек, теперь уже анимешников, прошли также в Новосибирске, Казани и Ростове-на-Дону. В этих городах обошлось без пострадавших. С подростков просто взяли объяснительные и отпустили домой.

ТЫСЯЧИ ПОДПИСЧИКОВ

К сожалению, Воронеж волна этой стихийной агрессии тоже не обошла стороной. Вечером 26 февраля в социальных сетях появились группы и каналы местного «Редана», а затем и «АнтиРедана». Численность их подписчиков колеблется от двухсот человек до шести тысяч. На месте заблокированных пабликов, быстро появляются новые.

Каналы забиты сотнями бессмысленных сообщений из серии «редановцы – величие», призывами подписаться (каналы покрупнее уже предлагают услуги по размещению рекламы) и публикациями дат и мест «сходок». В одной из групп устраивают розыгрыши вещей с символикой и проводят сбор средств для следующих конкурсов.

В сообществах «антиредановценов» обстановка спокойнее. Большинство в принципе недоумевает, что происходит. Но эффект толпы настолько силен, что подростки пишут о готовности ответить на вызов «паучков» и отправиться на разборки.

ПОПЫТКИ УСТРОИТЬ МАССОВУЮ ДРАКУ

Судя по опубликованным видео в этих же каналах и рассказам очевидцев, анимешнике и «офники» уже начали частичный переход от слов к делу. Так, 27 февраля в одном из воронежских торговых центров произошла небольшая стычка.

- «Редановцы» назначили встречу. Но у ТЦ дежурили ОМОНовцы. В общем, «пауков» должно было быть много. но мы увидели только трех. И то их быстро увели полицейские, - рассказала одна из школьниц.

«Охота на пауков». Фото: принтскрин видео.

На записи, которую она разместила в общем чате видно, как толпы подростков перемещаются по ТЦ, а потом кто-то кричит: «Вон там с пауком!». Начинается погоня и шум.

Появляются и другие записи. Например, парень с разбитым лицом рассказывает на камеру, что просто шел по улице в балаклаве – зима все-таки, холодно. И в этот момент на него налетели любители аниме и черной одежды. Видимо, приняли за своего прямого оппонента.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области комментировать тему «Редана» не стали.

ОСОЗНАННАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ?

Представители новой субкультуры утверждают, что они - подростки, которых раньше ущемляли за внешний вид: необычную одежду, длинные волосы и увлечение аниме. Теперь же они хотят, защитить братьев, которые слабее остальных. Однако результат получился обратный - движение породило еще больше агрессии.

Кроме того, такое стремительное распространение идеи устроить беспорядки и драки не может не наталкивать на мысль, что подростками кто-то манипулирует. И не для отстаивания своих эстетических или кинопредпочтений. Даже среди самих участников «Редана» ходит версия, что ситуацию разжигает украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО). Якобы спецслужбы создают фиктивные аккаунты анимешников. А затем от первого лица пишут, что «редановцы» - неонацисты, и пропагандируют суицид.

Истинное положение дел пока неизвестно. Возможно, правоохранители в ближайшее время подробнее разберутся в подростковых драках и выяснят их истинные причины.

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