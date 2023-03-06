ЛДПР запустила проект, объединяющий волонтеров со всей России

Партия давно взяла «швейбаты» под свое крыло. Фото: Предоставлено "КП"

Тысячи неравнодушных людей из разных уголков России уже больше года стараются всячески поддерживать участников СВО. Одни вяжут носки и плетут маскировочные сети, другие ночами шьют маскхалаты, открывают производство тактических носилок, варят самодельные печки и заготавливают грузовики дров. Партия ЛДПР решила объединить всех патриотов страны и создала движение «Плечом к плечу».

- На самом деле, в России сейчас всего две партии. Победители - это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны - это, конечно, победители. ЛДПР - это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу, - отметил лидер фракции Леонид Слуцкий.

ПОМОГЛИ С МАТЕРИАЛАМИ И ЛОГИСТИКОЙ

Полгода назад к представителям ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших». Оно начиналось как инициатива нескольких активисток. Теперь же объединяет добровольцев в 150 городах. Они шьют для бойцов нательное и термобелье, варежки, балаклавы, повязки, шапки и дождевики. Практически у всех женщин мужья, братья или другие родственники находятся в зоне военных действий. Они не понаслышке знают, как необходима поддержка тем, кто сейчас защищает нашу Родину.

- Тысяча сердец хотят помогать, но не могут объединиться. И однажды я сказала супругу: «Давай создадим общий чат». Он меня поддержал. Так появился канал в соцсетях. Мы объявили первый сбор и закупили флис для изделий. Наши активисты - простые люди. Они очень активно включаются в процесс, - рассказала автор телеграм-канала «Шьем для наших» Элина Патыкова.

Автор телеграм-канала «Шьем для наших» Элина Патыкова. Фото: Предоставлено "КП"

Девушка настроила между волонтерами обмен лекалами и информацией. По ее видео даже ранее не занимавшиеся рукоделием женщины могут сшить то, что требуется фронту. Но при этом у активисток сохранялась нужда в новом оборудовании и материалах. В подвешенном состоянии находился и вопрос: как доставлять вещи на передовую?

Когда ЛДПР узнала об этих трудностях, то включилась в процесс их устранения. Для активисток закупили машинки и другой инвентарь. Также партия взяла на себя логистику и транспортировку готовой продукции в зону специальной военной операции.

- Мы уже давно взяли «швейбаты» под свое крыло. Надеюсь, это помогло движению выйти на такой уровень. Уверен, что их станет больше по всей России. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается таким важным делом. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора, - добавил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Фото: Предоставлено "КП"

ШЬЮТ И ВЯЖУТ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Плечом к плечу по всей стране выстраиваются волонтеры. Практически еженедельно Воронежская область отправляет на передовую гуманитарную помощь. Грузовики доставляют бойцам одежду, продовольствие, медикаменты и технику.

- До начала специальной военной операции мы активно помогали беженцам. Затем включились в поддержку наших бойцов. На базе регионального отделения аккумулируется самая разная помощь. Особо отмечу - от руководителя фракции ЛДПР в Воронежской Облдуме Павла Большова. А осенью мы вместе с курскими коллегами помогали мобилизованным, которые проходили обучение в Воронежской области. С того же времени систематически отправляем гуманитарные грузы на фронт. Так, в конце февраля руководитель Каширской ячейки ЛДПР Виктор Степанов навестил солдат на передовой и тоже доставил необходимые вещи и мотивирующие письма от детей. Ребята выразили огромную благодарность партии за оказанную помощь, - рассказал руководитель аппарата регионального отделения ЛДПР Алексей Кудяков.

Фото: Предоставлено "КП"

Кроме того, с первых дней женщины взялись вязать для бойцов теплые вещи. Например, пенсионерка из воронежского села Оськино Прасковья Щеблыкина изготовила мобилизованным носки и варежки. А еще 86-летняя женщина приложила письмо для ребят: «Всех вас, мои сынки и внуки, я провожаю на фронт со слезами на глазах. И прошу Бога, чтобы вы все вернулись живыми с победой домой. Будьте сильными и храбрыми, защитники наши. Передаю вам носочки, чтобы согреть ваши ножки. Будьте живыми».

Изготовленные воронежскими мастерицами костюмы.

С сентября 2022-го в столице Черноземья заработало движение «Шьем и вяжем для Победы - Воронеж». Более 50 женщин изготавливают для солдат одежду, носки, нательное белье, балаклавы, шапки и маскировочные костюмы. Постельное белье, подушки, медицинские трусы - для госпиталей. За полгода они передали с автоволонтерами на фронт сотни различных вещей.

- На средства, которые нам жертвуют, мы закупаем ткани, фурнитуру. Потом договариваемся с девочками о встрече, где будет идти раскрой ткани. Затем распределяем материал в зависимости от того, кто сколько готов взять, - рассказывает координатор группы Лилия Шевченко. - Сроков на пошив не ставлю: все люди занятые, у каждого есть работа, семья, свои заботы. Но прошу не затягивать. Если у девочек появляются вопросы по шитью, обсуждаем их, помогаем друг другу. У нас, кстати, практически все швеи самоучки, профессиональных портных мало.

По мере готовности волонтеры собирают вещи, сортируют, подсчитывают, упаковывают и отправляют.

БИБЛИОТЕКАРИ И ЮНАРМЕЙЦЫ ПЛЕТУТ СЕТИ

Маскировочные сети изготавливают в Кантемировском, Лискинском, Рамонском, Верхнехавском районах, да и в самом Воронеже. Кстати, волонтеры даже создали специальный сайт, на котором можно найти ближайшую мастерскую.

Только в одном Хохольском районе работает 20 пунктов, где плетут такие сети. За месяц усердной работы хохольцы сделали 60 средств укрытия. В Новоусманском районе плетением занимаются даже ребята-юнармейцы. А в Терновском сотрудники библиотеки устроили мастерскую прямо на рабочем месте.

В Бутурлиновке производство масксетей организовали две местные жительницы Екатерина Воробьева и Наталья Капитанова. 31 декабря мастерицы изготовили сотое укрытие. После нового года работа не остановилась.

ЛДПР призывает всех патриотов России объединиться. Для этого создан ресурс – плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.