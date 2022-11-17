В 2022-м почти четыре тысячи воронежцев посетили кабинеты отказа от курения

Курение перестает быть модным. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ежегодно в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. Как воронежцам помогают справиться с вредной привычкой, рассказала заведующая отделом Воронежского областного клинического центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Балуева.

Из названия центра становится понятно, что его сотрудники занимаются именно профилактикой. Выезжают на различные предприятия, в учебные заведения и проводят лекции, мастер-классы, устраивают школы здоровья. Также избавить свою жизнь от сигарет жителям Воронежской области помогают 14 кабинетов отказа от курения. Они действует на базах нескольких крупных районных больниц, а в Воронеже – в Центрах здоровья при городских поликлиниках. Еще один кабинет функционирует в областном наркологическом диспансере. Полный список адресов, график работы и контакты можно найти на сайте облздрава.

В кабинетах отказа от курения трудятся штатные психологи. При необходимости, для оказания медицинской помощи, к процессу привлекают узких специалистов.

– Нужно понимать, что сигареты – это привычка. Если человек курит несколько лет, то, скорее всего, пока что она психологическая. Но чем дольше стаж курения, тем сильнее проявляются негативные влияния на организм. Через 20-30 лет привычка уже физиологическая. Грубо говоря, курение становится частью метаболизма. И, очевидно, что помимо психолога, такому пациенту нужна будет квалифицированная медицинская помощь: кардиолога, гастроэнтеролога, пульмонолога, онколога или т.д., – объясняет Александра Балуева.

По словам специалиста, проблемы со здоровьем – самая серьезная мотивация для того, чтобы оставить в прошлом вредную привычку. Но доводить до таких крайностей, конечно же, не стоит. Также поводом оставить сигареты в прошлом становятся просьбы близких, нежелание показывать плохой пример детям, занятия спортом.

– В такие моменты человеку требуется некурящие окружение, поддержка родных и, конечно, собственное искреннее желание завязать с сигаретами. Если присутствует последнее, то и просить о помощи нестыдно. За девять месяцев 2022-го кабинеты отказа от курения в регионе посетили более 3700 человек. Две трети из них обратились самостоятельно, и только одну часть направили медработники. Около 600 воронежцев уже бросили курить. Другие – в процессе, – добавляет Александра Балуева. – Нужно сказать, что меняется и государственная политика. Курить становится немодно. Категорию людей «60+», конечно, сложно переубедить. Они продолжают дымить в ущерб в себе. А вот «от 40 до 60» готовы меняться.

Количество сеансов в кабинетах отказа от курения не ограничено. Одному хватит разового приема и обычной консультации. Другому потребуется несколько встреч и более серьезная помощь. Процесс отказа от курения нуждается в серьезном подходе и большой силе воли. Простая замена сигареты леденцами или семечками не решит проблему:

– В курении очень важна ритуальная часть. Например, человек понервничал и тянется за сигаретой. В таком случае ему нужно изменить свои поведенческие реакции, а в этом как раз помогает психолог. Или стоит отказаться от той части нагрузки, которая вызывает напряжение. Еще один распространенный пример – «курение за компанию», вместе с друзьями или коллегами. Здесь нужно учиться говорить «нет» или менять окружение. Необходимо разрушить тот самый ритуал. Можно, конечно, заменить сигареты конфетами. Но так мы одну зависимость подменяем другой. Задумайтесь, насколько это эффективно? Не стоит менять курение на ожирение или сахарный диабет, – заключает эксперт.

ЗНАЙ!

Курение имеет системное негативное влияние на организм. Оно может привести к огромному количеству проблем со здоровьем. Сигареты провоцируют онкологические заболевания, а именно рак легких, приводят к закупорке сосудов. Инсульты и инфаркты также могут случаться из-за курения. Не стоит забывать и об эстетических последствиях. Желтеют и портятся зубы. Повреждаются десны. Из-за этого пища плохо пережевывается, и возникают проблемы уже с желудочно-кишечным трактом. Общее состояние иммунитета из-за сигарет также ухудшается. Если обычной простудой заболеет ведущий здоровый образ жизни 30-летний парень, то на восстановление уйдет максимум неделя. Если заболеет ровесник-курильщик, то срок болезни стоит умножать на два.

В ТЕМУ

А электронные сигареты курить безопасно?

На этот вопрос заведующая отделом Воронежского областного клинического центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Балуева однозначного ответа дать не может. Дело в том, что содержимое нового продукта еще мало исследовано.

– Классические сигареты изучены не одним поколением. Мы знаем, что там есть никотин, смолы, которые горят и наносят вред курильщику, людям вокруг и окружающей среде. Электронные сигареты – относительно новое явление. Сейчас мы видим первое поколение, которое увлекается ими. Непонятно, какой отсроченный эффект у них может быть, – отмечает эксперт. – Что в составе этой жидкости? Может ли химия быть полностью безопасной? Вряд ли электронные сигареты – это полезная витаминка. К тому же, эти жидкости никак не регламентированы. А подростки – самая лабильная категория населения. Если им не сказали, что электронные сигареты – это плохо, то автоматически они превращаются в нечто хорошее, невредное.