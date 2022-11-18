Беременность и роды по ОМС

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Будущие мамы со всей ответственностью подходят к этому вопросу и хотят знать заранее, когда идти к врачу, когда делать УЗИ, на каком сроке отправляться в отпуск по беременности и родам и, наконец, что взять в роддом для себя и малыша. Информацию о ведении беременности можно найти в различных источниках и, порой, её бывает даже слишком много. Чтобы помочь будущим мамамспециалисты «СОГАЗ-Мед» собрали самую актуальную информацию об обследованиях в период беременности, необходимых процедурах и документах для мамы и ребенка.

Это важно

Сотрудники «СОГАЗ-Мед» напоминают, что полис обязательного медицинского страхования (ОМС) действует на всей территории Российской Федерации. Медицинская помощь в рамках базовой программы ОМС, куда входят и наблюдение по беременности, родоразрешение, и осмотры в послеродовый период, а также (при необходимости) госпитализация в гинекологический стационар (до 22 недель беременности) или в отделение патологии беременности родильного дома (после 22 недель), на всей территории России оказывается бесплатно. Если женщина обращается в роддом вне территории регистрации, и у нее имеются медицинские показания к госпитализации (например, угроза прерывания беременности, роды и т.п.), то отказ в оказании ей медицинской помощи неправомерен, равно как и требование оплатить какие-либо медицинские услуги.

Помимо финансирования из системы ОМС, ведение беременности и родов дополнительно поддерживается государством с помощью программы «Родовой сертификат». Родовой сертификат — это документ, на основании которого производятся расчеты с тем медицинским учреждением, которое оказывало женщине и ее ребенку соответствующие услуги в сфере здравоохранения. Сертификат выдается в женской консультации, в которой наблюдается беременная. Если беременная наблюдается в частной клинике, но хочет получить родовой сертификат по ОМС, ей требуется подойти в женскую консультацию, к которой она прикреплена на сроке до 32 недель и попросить выдать документ на основании обменной карты, выданной в частной клинике. Помните, оплатить частную клинику или обналичить родовой сертификат нельзя!

Обследования в период беременности

Срок беременности определяется 3-мя триместрами.

В 1 триместре до 12 недель, при первой явке беременной, врач акушер-гинеколог собирает анамнез, проводит общее обследование органов и систем; антропометрию (измерение роста, массы тела, определение индекса массы тела); измерение размеров таза; гинекологический осмотр. Кроме того, женщина проходит осмотры и консультации узких специалистов: терапевта, стоматолога, отоларинголога, офтальмолога и других врачей – по показаниям. И сдает клинический и биохимический анализ крови, коагулограмму, анализ крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты, TORCH-инфекции, мазок из влагалища и общий анализ мочи. Помимо этого, врач заполняет необходимые документы, дает рекомендации по питанию и приему витаминов.

На сроке 10–12 недель проводится пренатальный скрининг — это массовое обследование беременных женщин, которое проводится для того, чтобы выявить «группу риска». В эту группу попадают будущие мамы, у которых высока вероятность рождения ребенка с наследственным заболеванием, или врожденными пороками развития. Пренатальный скрининг позволяет уже на ранних сроках беременности заподозрить у плода синдром Дауна, синдром Эдвардса и дефекты нервной трубки.Обследование включает в себя ультразвуковой и биохимический (анализ крови) скрининги. Эти исследования безопасны, то есть не влияют на здоровье будущей мамы, течение беременности и развитие малыша, и их можно проводить всем беременным женщинам.

Во 2 триместре родители при желании уже могут узнать пол ребенка. Также в это время снижается риск угрозы прерывания беременности, в большинстве случаев проходит токсикоз, (если он был в 1-м триместре) и будущая мама может наслаждаться своим положением и появляющимся животиком. На сроке 13–24 недели проводится анализ мочи перед каждым посещением врача (1 раз в 3 недели).

Второй скрининг при беременности проводится на18–21 неделе в медицинской организации, осуществляющей пренатальную диагностику, для исключения врожденных аномалий развития плода. Как и первый скрининг, он состоит их двух этапов — УЗИ и анализа крови.

В 3 триместре на 24-28 неделе проводится пероральныйглюкозотолерантный тест (ПГТТ) или тест на толерантность к глюкозе, который позволяет выявить нарушения углеводного обмена во время беременности, то есть проверить, насколько хорошо организм регулирует уровень сахара. С помощью этого теста определяется наличие гестационного сахарного диабета (ГСД) – связанного с беременностью повышенного содержания глюкозы (сахара) в крови.

При сроке беременности 30-34 недели УЗИ проводится по месту наблюдения беременной. В это время проводится допплерометрия – исследование кровообращения в плаценте и у малыша. На 30 неделе беременности выдается листок нетрудоспособности на отпуск по беременности и родам.

После 32 недель начинают проводить регулярную записькардиотокографии (КТГ) плода. Это современная методика оценки состояния плода по характеру его сердцебиения.

Начиная с 36 недели осмотр врача проводится каждые 7 дней. На 40-41 неделе осуществляется плановая госпитализация для родоразрешения. При наличии медицинских показаний беременным женщинам предлагается более ранняя дородовая госпитализация. К этому времени у мамы должна быть готова «сумка в роддом» с определенными документами и вещами для себя и ребенка.

Какие документы и вещи взять в роддом

Паспорт, полис ОМС, родовой сертификат, обменную карту из женской консультации, СНИЛС. Для мамы потребуются предметы личной гигиены (мыло, зубная паста и щетка и пр.), резиновые тапочки, одежда (халат, носки и пр.). Для новорожденного нужно подготовить: шапочки (по 1-2 шт., фланель и х/б), распашонки/бодики (по 1-2 шт., фланель и х/б), ползунки (2-3 шт.), памперсы для новорожденных, пинетки и «царапки», пеленки обычные и одноразовые (от 3 шт.), крем под подгузник, влажные салфетки.

Перед выпиской в роддоме маме проведут УЗИ органов малого таза и проконсультируют о пользе и рекомендуемой продолжительности грудного скармливания.

Какие документы взять из роддома

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При выписке из роддома мама или ближайшие родственники должны получить следующие документы: страница из родового сертификата о состоянии здоровья мамы, обменная карта ребенка, прививочная карта (если в роддоме делали прививки против вирусного гепатита В и туберкулеза), справка для ЗАГСа о рождении ребенка.

Одной из первых забот родителей станет оформление документов для новорожденного ребёнка. «СОГАЗ-Мед» напоминает, что полис ОМС – это документ, который дает право ребенку бесплатно получать все основные виды медицинской помощи в медорганизациях, работающих в системе ОМС. Новорожденный ребенок со дня рождения и до истечения 30 дней со дня государственной регистрации рождения получает всю необходимую медицинскую помощь по полису ОМС мамы или другого законного представителя.

Чтобы оформить полис ОМС необходимо обратиться в страховую компанию. Страховой полис «СОГАЗ-Мед» можно оформить, посетив один из офисов компании, или, оставив заявку на сайте www.sogaz-med.ru.

Для оформления полиса ОМС на ребенка понадобятся следующие документы:

- свидетельство о рождении ребенка;

- СНИЛС ребенка (при наличии);

- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка.

По вопросам порядка получения медицинской помощи в рамках системы ОМС застрахованные «СОГАЗ-Мед» могут обратиться к страховому представителю по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (Звонок по России бесплатный) или уточнить информацию на сайте www.sogaz-med.ru.

Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Толстов Дмитрий Валерьевич отмечает: «Страховые медицинские организации помогают людям узнать о своих правах в системе ОМС и воспользоваться ими. Мы верим, что повышение правовой грамотности застрахованных приведет к улучшению качества медицинского обслуживания и позволит всей системе обязательного медицинского страхования выйти на более высокий уровень. Ответственное отношение к своему здоровью – личное дело каждого, а наша задача – помочь людям узнать о своих правах и получить качественную бесплатную медицинскую помощь».

«СОГАЗ-Мед» напоминает о том, что в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» застрахованные лица обязаны уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли.

Полис ОМС подлежит обязательному переоформлению при: изменении фамилии, имени, отчества, пола или даты рождения. Также застрахованный гражданин может получить дубликат полиса ОМС при: ветхости и непригодности полиса для дальнейшего использования; утрате ранее выданного полиса.

Стоит отметить важность для застрахованных лиц своевременного обновления личных данных, в т.ч. контактных (телефона и электронной почты), предоставленных страховой медицинской организации при оформлении полиса. Актуализировать личные контактные данные в страховой медицинской организации необходимо для своевременного информирования застрахованных о возможности пройти бесплатные профилактические мероприятия (профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию).

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. и занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций, насчитывая более 1 300 подразделений на территории 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Количество застрахованных – 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.