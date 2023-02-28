Проблемы начались летом 2020 года Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Почти три года жильцы воронежской пятиэтажки под №80 по улице Машиностроителей не имеют возможности по-человечески помыть посуду, принять душ или ванну. С лета 2020 года в их доме проблемы с водой. Она либо течет тонкой струйкой, либо исчезает совсем. В часы максимального водоразбора краны на верхних этажах дома пересыхают. Из-за низкого напора не работают газовые колонки, по этой причине жители пятиэтажки практически не видят кипятка. Часами они набирают воду в ведра, только чтобы помыть руки. А моются и стирают вообще по ночам.

КРАНЫ БЫЛИ СУХИМИ ВСЕ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

- Лично я обращалась во все инстанции – РВК, управу района, прокуратуру, правительство области. Но никто не реагировал, - рассказала нам Ирина Плотникова, жительница квартиры на пятом этаже. – На Новый год вода пропала вовсе. И ее не было до 12 января, лишь иногда из крана текла струйка буквально с нитку.

В качестве последней попытки добиться помощи отчаявшиеся жильцы написали обращение в Народный фронт. Лишь тогда дело сдвинулось с мертвой точки. Не сразу, но дней через 10 после обнародования проблемы с участием общественников напор воды улучшился. Так продолжалось около двух недель, а затем давление снова начало падать.

- Мы не знаем, как долго продлится наша радость, и боимся, что все вернется к прежнему состоянию, - призналась Ирина.

На встрече с жильцами Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

СТРАДАЕТ ВЕСЬ МИКРОРАЙОН

Кстати, 80-ый дом не единственный столкнулся с водными проблемами. У жителей соседнего дома №52 по улице Машиностроителей аналогичная беда, да и весь микрорайон периодически страдает от недостатка воды.

28 февраля в Воронеж по приглашению жильцов на место приехала главный эксперт Центрального штаба Народного фронта по ЖКХ Светлана Калинина. На встречу с заявителями также пришли представители водоканала, городского управления ЖКХ и прокуратуры, чтобы вместе разобраться в причинах многолетней коммунальной проблемы.

«НАПОР ПАДАЕТ НА ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЯХ»

Гендиректор РВК-Воронеж Олег Николаенко утверждает, что в дома подается нормативное давление, а напор пропадает уже по пути в квартиры, и причина – в состоянии внутридомовых сетей, за которые отвечает УК. Конечно, можно было бы объяснить проблему забитыми трубами в доме, но в 2014 году в пятиэтажке в ходе капремонта полностью поменяли систему водоснабжения. Теперь по всему дому стоят новые полипропиленовые трубы.

- У вас квитанция за воду кем выписана? Росводоканалом? – спрашивает Свктлана Калинина, обращаясь к жильцам. - Значит, у вас прямой договор с компанией, и за подачу воды в вашу квартиру отвечает водоканал. С него и надо спрашивать, так по закону. Если вода пропадает по пути от входа в дом до квартиры, то за это водоканал, имея договоры на обслуживание внутридомовых сетей с УК, должен спрашивать уже с нее, предъявляя претензии через суд. Но за подачу ресурса до крана перед жильцами по прямому договору отвечает РВК-Воронеж!

Эксперт считает работу с УК прерогативой водоканала, а не людей. Жилец не должен вникать в эти проблемы, если он добросовестно и в срок оплачивает квитанции, не имеет долгов перед РВК. Он по закону должен получать качественную услугу. В противном случае – имеет право потребовать возврата средств.

ПЕРЕКЛЮЧИЛИ НА ДРУГУЮ ЛИНИЮ

Заместитель руководителя управления ЖКХ города Игорь Черенков сообщил присутствующим, что недавно несколько домов в этом квартале, в том числе и 80-ый, переключили на другую линию.

- Теперь нужно время, чтобы понять, изменило ли это ситуацию. Если мы сейчас начнем просто увеличивать давление в сети, то это вызовет водный дисбаланс в соседних домах или порывы на внутриквартальных сетях, которые имеют большой износ.

Главную же причину водных проблем в микрорайоне чиновник видит в аварийной остановке водоподъемных станций. Напомним, с массовым выходом из строя оборудования Воронеж столкнулся несколько месяцев назад. Для разрешения ситуации водоканал согласился перебурить несколько скважин за свой счет.

По итогам встречи с жильцами представитель ОНФ дал причастным к проблеме организациям месяц срока, чтобы разобраться в зонах своей ответственности и принять меры. В противном случае общественники потребуют с помощью прокуратуры перерасчет от РВК-Воронеж жильцам дома за три последних года. А это огромная сумма.

- Учитесь отстаивать свои права! – подытожила эксперт, обращаясь к воронежцам.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий УК «Мастер»:

- В доме 80 по ул. Машиностроителей плохой напор на верхних этажах наблюдается в течение последних нескольких лет. Несмотря на то, что общедомовая система водоснабжения за это время не менялась, а на вводе в дом мы начали фиксировать слишком низкие параметры напора воды, поставщик ресурса обвинял во всех бедах нас. До того момента, пока в городе не узнали про массово вышедшие из строя скважины. Скандал городского масштаба вынудил водоканал принять меры и в феврале шквал заявок от жителей верхних этажей дома на плохой напор воды прекратился. Отметим, мы не переоборудовали общедомовую систему водоснабжения. Да это и невозможно и не предусмотрено проектом здания.