Воронежские аниматоры рассказали, как создавали пятую часть «Снежной Королевы» в условиях санкций

фото студии "Воронеж"

Анимационная студия «Воронеж» (экс-Wizart Animation) выпустила пятую часть своей успешной франшизы про «Снежную Королеву». С 16 февраля мультик «Снежная Королева. Разморозка» собрал в прокате 87,5 млн рублей (при бюджете в 179,8 млн, 60 из которых возвратные - Фонда кино). «Комсомолка» расспросила создателей о процессе производства в период санкций.

ДОДЕЛАЛИ МУЛЬТИК НА ОСТАТОЧНЫХ ЛИЦЕНЗИЯХ

Итак, в мультике «Снежная Королева. Разморозка» озорная и смелая волшебница Айла, дочь Снежной Королевы, случайно выпускает на волю злых Ледяных Духов. Теперь, чтобы спасти все миры от вечной зимы, Айла должна отправиться на поиски Кая и Герды, собрать команду верных друзей и научиться владеть своей магией…

- Этот проект - самый быстрый без уступок по качеству: выполнен в рекордные сроки – мы потратили на его производство чуть больше года. Поскольку это пятая часть, мы постарались идейно соединить персонажи всех частей, в техническом плане это видно по скорости производства, нам удалось ее увеличить без потери качества, - рассказал «Комсомолке» режиссер и сценарист Андрей Кореньков.

При этом аниматорам пришлось-таки толкнуться с последствиями санкций.

- В первую очередь это коснулось импортного программного обеспечения: лицензии начали отключать, доделывали на остаточных. Если в будущем в этом плане ничего не предпринять, в ближайшее время самая сложная 3D-анимация, которую мы увидим, - это будет что-то типа «Пластилиновой вороны» - придется лепить из пластика и делать стоп-моушен, - отметил генеральный продюсер студии Владимир Николаев. - Что касается продаж мультфильма на Запад, мы сначала напряглись, но потом поняли: это же продолжение франшизы, пятая часть, «Снежная Королева» известна, ее любят, нас знают как студию, которая производит качественный контент, который привлекает зрителей. То есть покупают не кота в мешке, покупают бренд, который выпускает качественный фильм - по картинке и сценарию. В общем, здесь нам было немного проще, потому что имя работает на нас. Конечно, ситуация изменилась, но уже есть подписанные сделки и в европейских странах, часть релизов уже прошла.

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ДЕЛАТЬ СЕРИАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ РИСКОВАННО, НО РЕШИЛИ ПОПРОБОВАТЬ

Следующая задача у студии кроме борьбы с последствиями санкций - покорение новой аудитории. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, сейчас «Воронеж» работает над производством 11-серийного мультфильма «Супергерои», который должен выйти в ноябре 2023-го.

- С такой длинной историей мы не сталкивались, там качество такое же, как в полнометражных проектах, при том, что это в 2-2,5 раза больше (11 серий по 22 мин), чем мы привыкли делать на полном метре. Мы сконцентрировались на новых приемах, пробовали новые технологии, которые позволят, с одной стороны, оставить такое же качество, с другой - ускорить продакшн, - рассказал «Комсомолке» Владимир Николаев. - Надеемся, что сериал придется зрителю по душе, ведь для нас это экспериментальный контент в плане возраста аудитории. Раньше мы в основном работали для семейной аудитории - детей 6-10 лет и родителей. А «Супергерои» - для молодежи. Она легче хейтит, если что-то не понравится, если чувствует какую-то фальшь. Это рискованно, но решили попробовать. Для нас это новый интересный опыт.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА АНИМАЦИИ НАЧНУТ В 2024-М

Продюсер рассказал, что параллельно студия занимается проблемой новых помещений и создания городу положительного имиджа.

- В этом году доделывается проект, коммуникации Дома анимации, в следующем году начнется строительство. И если все будет нормально, то реально через год-два мы сможем уже развивать Воронеж как центр не просто региональной анимации, но и российской. Кроме того, мы получили поддержку от Минкульта на проведение в Воронежской области международного фестиваля анимации. Пригласим гостей со всех стран, соберем аниматоров и со всей нашей страны - режиссеров, сценаристов, раскадровщиков, наши сотрудники смогут поделиться опытом. Этот фестиваль поможет Воронежу получить звание анимационной столицы, - уверен Владимир Николаев.