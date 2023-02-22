Выходные в Воронеже: День защитников Отечества и Масленичные гуляния

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

23 февраля в 12.00 в городском Дворце культуры (ул. 9 января, 108) стартует гала-концерт XXXI фестиваля солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества», посвященного 80-летию освобождения Воронежа от фашистов. С 11.00 там откроется тематическая выставка.

В клубе «Первомайский» 23 февраля в 11.00 пройдет праздничный концерт, а в КДЦ "Северный" в это время начнутся мастер классы по современному мечевому бою, а в 12.00 - начнется концерт «Есть дата в снежном феврале».

В парке «Нелжа.Ру» 23 февраля в 13.00 пройдет специальная программа для детей и их пап. Их ждет поход в зимний лес, стрельба из лука, полет на троллее, ликбез по использованию основных инструментов путешественника: компас, огниво, узлы, а потом соревнования по скоростному разведению костра (7+).

В клубе "Краснолесье" в этот день в 18.00 пройдет музыкально-развлекательная программа «Вечер настоящих мужчин». А в клубе "Шилово" в 18.00 покажут фильм «Белорусский вокзал».

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МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ

Дом Тюриных приглашает на интерактивное занятие «Не житье, а Масленица». Музейные сотрудники расскажут ребятам о старинных народных традициях празднования Масленицы. Юных участников ждут увлекательные задания с карточками и мастер-класс по изготовлению масленичного сувенира в виде чучела, которое издавна считалось одним из главных символов праздника. Завершится занятие подвижными играми во дворике музея. По 26 февраля.

В Музее-усадьбе Веневитинова запланирована музейная программа «Масленичные гуляния». Гости познакомятся с самыми колоритными и самобытными традициями празднования широкой Масленицы. Ведущими интерактивной программы будут сказочные персонажи русского фольклора. 26 февраля в 10.00 и 15.00..

Музей-заповедник «Костенки» 24 февраля приглашает на «Выход из зимней спячки». Гостей ждут праздничные гуляния, творческие мастер-классы и блиц-экскурсии в музее. Начало в 11.00.

25 февраля в 16.00 у КДЦ «Северный» (Московский проспект, 131) пройдет игровая программа «Масленица».

26 февраля в 10.00 Масленицу отметят в Городском дворце культуры (ул. 9 Января, 108) программой «Детский клуб».

26 февраля в 12.00 в КДЦ «Шинник» (ул. Ростовская, 39) пройдет театрализовано-игровая программа «Масленица пришла! Открывай ворота!».

26 февраля большая концертно-игровая «Большая Масленица» запланирована в парке у ТРК «Арена» (б.Победы, 23б). Начало в 12.00.

26 февраля в сквере ДК железнодорожников (ул. Никитинская, 1) состоится театрализованное представление «Масленица». Начало в 12.00.

26 февраля с 14.00 народные гуляния пройдут в парке «Дельфин» (ул. Остужева, 2в).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СОВЕТСКИЕ ХИТЫ

23 февраля воронежцы вспомнят лучше советские хиты 70-80-х. В ВКЗ пройдет праздничный концерт «Рожденные в СССР». В программе выступят участники известных коллективов тех лет - Валерий Каримов («Аракс», «Рок Ателье»), Валерий Ярушин («Ариэль»), Олег Прокофьев (солист театра «Синяя птица»).

Артисты исполнят самые любимые советские хиты: «Ты мне не снишься», «Так вот какая ты», «Клен», «Белый пароход», «Не забывай», «Анастасия», «Ночное рандеву», «В краю магнолий», «Заповедные места», песни из репертуара Карела Готта, Александра Градского и Яака Йоалы.

Начало в 19.00, 12+

Афиша ВКЗ

ЛЬВЫ ПОД КУПОЛОМ

В цирке воронежцев отправляют в полет к другим планетам. Межгалактический корабль-шоу «Звездный круиз» - это театрализованное представление с элементами мюзикла, иллюзии, парадом созвездий-номеров, яркими костюмами и спецэффектами. Вместе с воздушными гимнастами, акробатами, дрессировщиками зрители побывают в туманности Андромеды, созвездиях Гончих псов и Пегаса, на Луне и даже встретятся с космическими пиратами. Звездные разбойники - не промах: видят всех насквозь с помощью мнемотехники - главарь с завязанными глазами легко угадывает предметы зрителей из самых дальних углов зала.

В программе много трюков с животными - лошадьми, пони, кошками и собаками. Но самый эффектный и щекочущий нервы номер представления - аттракцион укротительницы хищников Ольги Борисовой. В паре с мужем Алексеем Макаренко они демонстрируют чудеса дрессуры африканских львов.

Еще один эффектный и тоже заставляющий замирать сердце номер - Олега Спигина. Эквилибрист исполняет трюк в довольно редком сейчас жанре штейн-трапе - стойку на зубах на трапеции, которая вращается под куполом по кругу. Артист делает трюк «без рук» и без страховки! Реально держится «зубами за воздух»! Чуть не удержишь баланс – и полетишь вниз.

23 и 24 февраля в 12.00 и 16.00, 25 и 26 февраля в 16.00, 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА В ОКЕАНАРИУМЕ

С 23 по 26 февраля Воронежский океанариум приглашает посетить праздничную программу. В эти дни гостей ждут показательные кормления животных, познавательные экскурсы о привычках и повадках обитателей океанариума, творческие мастер-классы, а также яркие выступления морских котиков и погружения водолаза в главный аквариум с морскими хищниками.

В 11.00 гости океанариума смогут посетить шоу с водолазом «Подводная галактика». Во время которого заглянут в неизведанный мир будущего и узнают, что предстоит сделать астронавтам, впервые высадившимся на новой экзопланете Нью-Терра, которая по размерам, массе и температурному режиму максимально приближена к Земле.

В 12.30 дети смогут проявить свои творческие способности на мастер-классе по росписи деревянных брелоков.

В 15.00 свое мастерство и артистизм продемонстрируют Блэк и Мира. Эти морские котики - главные герои романтичной программы «Блэк + Мира. На волне чувств». Зрители смогут увидеть грациозные танцы в воде, игру с мячом, обручем, прыжки в высоту в исполнении ластоногих артистов.

Не пропустите познавательную программу обо отважной мужской профессии «Водолазное дело», на которой познакомят с особенностями профессии водолаза и настоящим оборудованием для погружения. Начало в 16.00.

А в 18.00 состоится программа «Большой круиз» с погружением водолаза в главный аквариум и кормлением морских хищниц.

Посещение программ не требует дополнительной оплаты (входит в стоимость входного билета в океанариум) (0+)