Падение промпроизводства, роль санкций и воронежские водители в Херсоне: какие изменения произошли в регионе в 2022 году

В Херсонскую область направили 60 водителей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Как санкции сказались на промышленном производстве Воронежской области? Будет ли достроен новый терминал воронежского аэропорта, при условии, что полеты запрещены? С какими проблемами столкнулись транспортные предприятия? Каковы перспективы развития электромобилей? Ответ на эти и другие вопросы дал глава департамента промышленности и транспорта Александр Десятириков во время пресс-конференции в четверг, 10 ноября. Ключевые темы выступления выбрала «Комсомолка».

О промышленности

Александр Десятириков отметил, что в 2022 году в Воронежской области зафиксировали падение индекса промышленного производства. Причины в санкциях, которые ввели западные страны в отношении России. Снижение наблюдается в таких отраслях, как производство кабельной продукции (в 2,8 раза), аммиака (39,4%), резиновых покрышек (24%), лесоматериалов (31,8%), синтетического каучука (13%).

- Прослеживается связь санкционного режима. Первый блок – это вся промышленность в сфере гособоронзаказа, второй – предприятия, которые были ориентированы на экспорт. К примеру, санкции затронули химическую промышленность, - рассказал Александр Десятириков. – В целом по РФ обрабатывающее производство снизилось на 0,5%, в Воронежской области на 1,3%. Мы планируем в следующем году наверстать упущенное.

В некоторых отраслях все же отмечен рост. В частности, речь идет о производстве одежды (174,7%), компьютеров и электронных оптических изделий (114%), бумаги (110%).

Александр Десятириков добавил, что действует федеральные и региональные меры поддержки предприятий. Областные власти намерены помогать компаниям, которые занимаются научно-исследовательскими проектами. Кроме того, с этого года действует программа поддержки инвестиционных проектов в сфере модернизации и перевооружения.

- Мы работаем над тем, чтобы упорядочить процессы импортозамещения. Наиболее сложная ситуация в радиоэлектронной промышленности. Любое устройство – это огромное количество комплектующих. Мы пытаемся добиться более изолированного развития, - добавил глава департамента. – Ведется работа над формированием параллельного импорта. Страны Юго-восточной Азии помогают выстроить новые логистические цепочки. Но это изменение временных рамок, стоимости, самих комплектующих. Пока могу сказать, что коллапс первых двух месяцев с начала спецоперации прошел. Уже достигнуты договоренности с поставщиками.

О зарплатах

Глава департамента отметил, что на поддержку со стороны властей могут рассчитывать только предприятия, которые демонстрируют рост заплат. Лидерами в этом направлении являются химические производства (средняя заплата 58,7 тыс.), металлургические предприятия (55 тыс. рублей), производство компьютеров (52 тыс. рублей), электрооборудования (50 тыс. рублей), а также отрасль машиностроения (48,8 тыс. рублей).

Повышение зарплат демонстрируют химпроизводство и металлургия Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Воронежская область является донором кадров для Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы изменить ситуацию недостаточно заниматься только модернизацией производства. Необходимо повышать уровень оплаты труда, - отметил Десятириков.

О транспорте

В этом году в организации межмуниципальных перевозок правительство области перешло на контрактную систему с транспортными предприятиями. Было заключено 34 госконтракта на 52 млн рублей.

На обновление подвижного состава в 2022 году потратили 2,6 млрд рублей. В частности, для «Воронежпассажиртранса» закупили 63 новых автобуса большого класса. Приобретается техника на метане, что более экологично, чем дизельное топливо.

Для ПТП-3, которое занимается межмуниципальными перевозками, предусмотрена покупка 80 автобусов. На 70 уже заключены контракты. Первые поставки ожидаются 31 ноября. На то, чтобы перевести технику на баланс предприятия потребуется еще около двух месяцев.

На обновление подвижного состава выделили 2,6 млрд рублей Фото: с сайта мэрии Воронежа

На программе обновления подвижного состава также сказалась экономическая ситуация. В частности, ЛиАЗы, которые в прошлом году стоили около 10 млн рублей, в 2022 закупали за 17 млн. Повлияли проблемы с комплектующими, а также подорожание металла.

О водителях и спецоперации

По сфере пассажирских перевозок ударила ситуация в Херсонской области. Это касается, как межмуниципальных, так и городских. Для эвакуации жителей с Правого берега на Левый Воронежская область направила 30 автобусов и 60 водителей. Технику и кадры предоставили Воронежпассажиртранс, ПТП-3 и Лискинское муниципальное предприятие.

- Водители поехали туда добровольно. Это не контрактная служба, не служба в армии. Когда водители вернутся, они получат благодарственные письма от губернатора и премии, - рассказал Десятириков. – Первая ротация водителей уже завершена. В Херсонской области они находились в непростых условиях. Первое время ночевали в спортзале. Сейчас им выделили гостиничные номера, в которых живут по 3-4 человека.

Кроме того, регион помогал Минобороны при частичной мобилизации. Технику также снимали с маршрутов.

- Надеюсь, что в ближайшее время ситуация нормализуется, мы вернемся к стандартному режиму работы, - добавил глава департамента.

Об едином проездом

В Воронежской области уже несколько лет планируют ввести единый проездной – аналог карты «Тройка». Однако до сих пор результата жители не увидели. По словам Десятирикова, виной тому законодательные ограничения.

- Разделены полномочия между региональными и муниципальными властями – мы не можем создать единый оператор для межмуниципальных и муниципальных перевозок. Сейчас мы готовим законодательную базу, чтобы это стало реально, - пояснил глава департамента.

О строительстве терминала аэропорта

Несмотря на то, что Воронежский аэропорт имени Петра I с февраля закрыт, там продолжается строительство нового терминала. По словам Десятирикова, компания «Новапорт» намерена закончить работы в следующем году. В августе и сентябре были проблемы с поставкой оборудования, но уже сейчас они решены.

- Идет достаточно большой объем инвестиций. Не все гладко, но мы понимаем, что аэропорт – это лицо региона. Надеемся, что программа будет реализована в следующем году, - отметил глава департамента. – Мы понимаем, что СВО закончится. Тогда жители получат реконструированный аэропорт и скажут спасибо, что мы даром не теряли время.

Кроме того, за счет федеральных средств в аэропорту ведется удлинение взлетно-посадочной полосы. Как пояснил Александр Десятириков, работы существенно продвинулись вперед.

Оттока кадров из-за простоя аэропорта, по словам главы департамента, там нет. За счет федеральных субсидий сотрудники получают 2/3 зарплаты. Многие из них работают в других организациях по временным контрактам.

Об электротранспорте

Воронежская область вошла в число пилотных регионов в программе Минпромторга по развитию электротранспорта. До конца этого года на трассе М-4 «Дон» за счет федеральных субсидий планируют ввести четыре новых электрозаправочных комплекса на 150 киловатт. Одновременно смогут заряжаться три автомобиля. В следующем году построят еще 20 комплексов в Воронеже и районах.

- Сейчас потребность в таких комплексах невысока – в регионе зарегистрировано чуть меньше сотни электромобилей. Наша задача стимулировать развитие этого транспорта. Первое направление – строительство быстрых заправочных комплексов. Благодаря им автомобиль за час сможет зарядиться на 80%. Сейчас в регионе около 20 заправок, но они маломощные – 11 киловатт, - рассказал Александр Десятириков.

Предполагается, что для комплексов будет установлен единый тариф. По предварительным данным, 11 рублей за киловатт.

Втрое направление – законодательное. В Воронежской области отменен транспортный налог для владельцев электромобилей. Кроме того, они могут пользоваться парковками в центре Воронеже бесплатно.