Последние новости Воронежа на 9 ноября 2022 года: снесли памятник неизвестному фашисту, глава района встретился с семьями мобилизованных

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В Россоши Воронежской области окончательно снесли скандальный памятник альпийским стрелкам, который получил у местных жителей другое название – «памятник неизвестному фашисту». Об этом 8 ноября сообщил россошанский активист Николай Савченко, долгие годы добивавшийся демонтажа скульптуры. Борьба активиста и его единомышленников с фашистским мемориалом и стремлением местных властей сохранить его продолжалась почти 20 лет. Неоднократно памятник пытались снести неизвестные. Но чиновники упорно восстанавливали его после каждого разрушения. Россошанцы считали, что в основании постамента лежали кости безымянного оккупанта. Но в 2018 году после выхода сюжета об этом на федеральном канале, местные чиновники останки изъяли.

В Воронеже предлагают ужесточить требования к содержанию домашних животных. Областное управление ветеринарии подготовило проект приказа. По новым правилам владельцы собак будут нести ответственность за соблюдение тишины и общественного порядка. Сообщать в ветеринарные учреждения о случаях укусов, проводить вакцинацию и лечение животных. А на домах владельцев собак будут в обязательном порядке размещаться предупреждающие таблички. Новые правила также запретят выгул собак нетрезвыми владельцами, вне специально отведенных мест. Ошейник животных снабдят жетоном с кличкой питомца, адресом и телефоном владельца. Запрещено будет бить и травмировать собак, выбрасывать их на улицу, оставлять без присмотра, морить голодом или жаждой.

Воронежский крематорий приостановил работу. Причиной этого стали проблемы с поставкой в Россию импортных оригинальных деталей из-за введения санкций. Недавнее обследование печи чешского производства выявило необходимость замены комплектующих элементов, достать которые в современных условиях непросто. Прогнозов по срокам проведения ремонта оборудования и возобновления работы крематория в похоронном бюро не называют. Тем временем административный блок учреждения работает в прежнем режиме.

В Воронежской области глава Эртильского района встретился с обеспокоенными семьями мобилизованных. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета 8 ноября. Поводом для переживаний населения стала непроверенная информация из интернета. Иван Лесников пообщался почти с четырьмя десятками местных жителей. В это время бойцы по телефону связались с присутствующими на встрече близкими и сказали, что с ними все в порядке. Администрация района попросила всех жителей не выкладывать в интернет непроверенную информацию и воздержаться от комментариев.

Власти Воронежской области готовят еще одну меру поддержки семей воронежских мобилизованных. Она коснется тех, кого считают малоимущими. Этим семьям разово выплатят величину прожиточного минимума на каждого члена семьи. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, соответствующее постановление уже проходит внутреннюю экспертизу. Порядок получения такой помощи позднее расскажет соцзащита.

Вместе с тем власти ввели дополнительную льготу для многодетных семей. Теперь они смогут посещать музеи бесплатно. На входе потребуется предъявить документы, подтверждающие статус многодетной семьи. Бесплатно возможен самостоятельный осмотр экспозиций. Льгота не распространяется на экскурсии и другие мероприятия.