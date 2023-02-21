Последние новости Воронежа на 21 февраля 2023 года: перекрытие центра и петиция против «Квадры»

Горожане считают, что суммы в платежках только растут, а качество работы становится хуже. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Воронежа на двух улицах временно перекроют движение 22 февраля. Из-за торжественных мероприятий по случаю Дня защитника Отечества ограничения введут:

– с 8:00 до 11:30 на участке улицы Кольцовской (со стороны памятника И.Д. Черняховскому);

– с 10:00 до 17:00 по Театральному проезду (в районе театра оперы и балета).

Кроме того, в этот же период запретят парковку в Театральном проезде и на улице Пушкинской (в районе ее пересечения с Плехановской).

С 22 февраля подорожает проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон» в Воронежской области. Об этом сообщили в государственной компании «Автодор». Так, за дорогу из Москвы до Краснодара длиной 925 километров придется заплатить от 2855 до 3510 рублей в зависимости от дня недели. Дорожники объяснили подорожание ежегодной индексацией цен. А также отметили, что продолжает действовать программа лояльности, которая позволяет экономить до 15% от стоимости проезда с транспондером T-pass.

Воронежцы создали петицию с требованием закрыть организацию крупнейшего поставщика тепла в регионе. Ее создали еще 19 января в одной из соцсетей. Однако после прихода январских квитанций приобрела особую актуальность. Горожане отмечают, что «суммы в платежках только растут, а качество работы становится хуже». На вечер 20 февраля петицию подписали уже 7677 человек. В «Квадре» на это ответили, что если у клиентов есть вопросы по начислению платы, то можно написать им сообщение в группе компании в ВК полный адрес или номер лицевого счета. После чего специалисты предоставят детальный разбор квитанции.

В Воронеже окончательно отменили концерт группы «Мумий Тролль». Первоначально его переносили с 2021 года на 2022-й из-за пандемии. Потом группа отменила тур из-за СВО, и концерт запланировали на 12 марта 2023-го. Но не судьба. Промоутеры сообщили, что провести концерт не представляется возможным. За возвратом денег за билет нужно обратиться в место покупки.