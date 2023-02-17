Выходные в Воронеже: кофейная кантата и золотые хиты

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ

18 февраля в библиотеке имени Никитина пройдет концерт вокального ансамбля «Раздолье» из Хохольского района. Коллектив, созданный в 2013 году, является лауреатом фестиваля песен и частушек «Играй, гармонь, звени, частушка!», фестивалей народной музыки. В программе прозвучат русские народные песни«Цыганочка», «А метелица метет», «Матаня», «Страдания», «Разлетелась по полю-полюшку», «Зори ясные», «Семеновна», а также песни «На родной сторонушке» (музыка и слова К. Сальникова), «Это Родина моя» (музыка И. Слуцкого, слова В.Цыганова), «Эх, разыграйся, гармонь моя» (музыка и слова В. Опарина) и другие. Самодеятельный артист разговорного жанра Михаил Киселев исполнит сатирические монологи. Программа будет сопровождаться показом документального фильма о селе Гремячье.

Концерт пройдет 18 февраля в 13.30 в главном корпусе "Нииктинки" (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа, вход свободный. 12+

18 февраля в корпусе "Никитинки" на ул.Орджоникидзе, 36 (фонотека третьего этажа) состоится творческий вечер «Давно уже не верю февралю». Это встреча с воронежским автором-исполнителем Константином Ефановым. Он - сын художника Эдуарда Ефанова, создателя бюста конструктора-оружейника Сергея Мосина, установленного в центре Рамони, сам художник декоративно-прикладного искусства. Преподавал в изостудии при рамонском Доме пионеров, работал главным художником на фабрике художественной керамики.

Авторской песней Константин увлекся со школьных лет. И стал дипломантом фестиваля авторской песни «Рамонский родник» и дважды лауреатом фестиваля авторской песни «Парус Надежды». В программе он исполнит композиции «Осенние цветы», «В луже уснул апрель», «Песенка лешего», «Обманула осень», «Черный локон», а также романсы «Не пробуждай воспоминаний», «Письмо матери» на стихи Есенина и песни Визбора, Окуджавы, Высоцкого, Дольского. Творческий вечер пройдет в 14.00, вход свободный, 12+

18 февраля воронежцы услышат русскую духовную музыку в театре оперы и балета - там представят новую программу «Душа моя прегрешная». Хор театра исполнит духовные произведения выдающихся композиторов прошлого и наших современников.

- Русская духовная музыка - это огромный пласт национального искусства. Она имеет продолжительную историю своего развития: от принятия христианства через все эпохи до конца XX века. При этом на протяжении более чем трех веков не ослаблялся интерес к гимнотворческому наследию Русской Православной Церкви со стороны профессиональных композиторов, - отметили в театре.

В программу вошли известные шедевры: хоровое произведение «Легенда» Петра Чайковского, а также сочинения Павла Чеснокова и Сергея Рахманинова. Музыка современных авторов - это песнопение Георгия Свиридова «Странное Рождество видевши» и «Три духовных хора» Альфреда Шнитке - единственное сочинение композитора, написанное на православный литургический текст. А всю многогранность и глубину русской музыкальной культуры подчеркнут сложенные народом и веками исполняемые духовные стихи.

Концерт состоится на малой сцене 18 февраля, начало в 16.00, 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На малой сцене театра оперы и балета 19 февраля в 15.00 пройдет «Кофейная кантата». Иоганн Себастьян Бах питал необычайную страсть к кофе. В большом количестве прекрасных и серьезных кантат композитора особняком стоит его «Кофейная кантата». Он придумывал это очаровательное шутливое произведение специально для исполнения в знаменитой кофейне предпринимателя Циммермана.

Режиссер театрализованного представления Александр Зыков решил перенести события «Кофейной кантаты» на российскую почву. В России моду на кофе ввел современник Баха император Петр Первый, пристрастившийся к этому напитку во время своих заграничных визитов. Поэтому на сцене развернется представление, в котором по указу Петра в театр прибывает немецкая театральная труппа, для того, чтобы угостить публику ароматным напитком и разыграть сцены из «Кофейной кантаты».

Зрителей ожидает много сюрпризов. На время показа шоу зал превратится в своеобразную лаунж-зону, где гости в партере смогут не только услышать чарующую музыку Баха, но и выпить чашечку горячего кофе.

В представлении заняты ведущие солисты оперной труппы театра. «Кофейная кантата» пройдет в сопровождении ансамбля музыкантов оркестра. (12+)

19 февраля в Доме актера пройдет «Золотые хиты «По вечерам…». В программе прозвучат песни советских композиторов - Арно Бабаджаняна, Микаэла Таривердиева, Александра Зацепина, Муслима Магомаева и других признанных мастеров эстрады практически за весь XX век. Это будут стопроцентные хиты, которые звучат в кино, теле- и радиопередачах, спектаклях. Вошли и менее известные произведения мэтров, например, «В нашем городе дождь» Эдуарда Колмановского, «Нежданный час» Арно Бабаджаняна, «По вечерам» Микаэла Таривердиева. А также сочинения Вадима Козина, популярные в 20-30-х годах.

В концерте «Золотые хиты «По вечерам…» примут участие Алексей Тюхин (вокал), Евгений Мингалев (контрабас), Альбина Плотникова (фортепиано), Олеся Васечко (саксофон), Евгений Мисников (ударные). Начало в 18.00, 12+

Алексей Тюхин Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПЕКТАКЛИ

В театре оперы и балета 18 февраля в 11.00 балет-сказка «Снежная королева» (6+), 19 февраля в 18.00 - балет "Щелкунчик" (6+).

В театре драмы 18 февраля в 18.00 - комедия по пьесе Эрика Ассуса «Наши жены» (16+), а 19 февраля в 18.00 - комедия «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя (16+).

В кинотеатре «Спартак» в проекте "Театр в кино" 18 февраля в 18.00 спектакль «Ложь во спасение» театра "Ленком" (16+). А 19 февраля в 18.00 пройдет трансляция из МХТ имени Чехова - покажут спектакль «Сирано де Бержерак» (16+).

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ЦИРК

В цирке воронежцев отправляют в полет к другим планетам. Межгалактический корабль-шоу «Звездный круиз» - это театрализованное представление с элементами мюзикла, иллюзии, парадом созвездий-номеров, яркими костюмами и спецэффектами. Вместе с воздушными гимнастами, акробатами, дрессировщиками зрители побывают в туманности Андромеды, созвездиях Гончих псов и Пегаса, на Луне и даже встретятся с космическими пиратами. Звездные разбойники - не промах: видят всех насквозь с помощью мнемотехники - главарь с завязанными глазами легко угадывает предметы зрителей из самых дальних углов зала.

В программе много трюков с животными - лошадьми, пони, кошками и собаками. Но самый эффектный и щекочущий нервы номер представления - аттракцион укротительницы хищников Ольги Борисовой. В паре с мужем Алексеем Макаренко они демонстрируют чудеса дрессуры африканских львов.

Еще один эффектный и тоже заставляющий замирать сердце номер - Олега Спигина. Эквилибрист исполняет трюк в довольно редком сейчас жанре штейн-трапе - стойку на зубах на трапеции, которая вращается под куполом по кругу. Артист делает трюк «без рук» и без страховки! Реально держится «зубами за воздух»! Чуть не удержишь баланс – и полетишь вниз.

18 февраля в 12.00 и 16.00, 19 февраля в 16.00, 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОКЕАНАРИУМ

В Воронежском океанариуме стартует новая программа «PRO животных». Она познакомит посетителей с представителями фауны со всего мира - талисманами океанариума и новичками - на расстоянии вытянутой руки. Вы можете посмотреть уникальную коллекцию морских и сухопутных обитателей со всей планеты, а сотрудники океанариума увлекательно расскажут о животных, их нравах и привычках. Программа «PRO животных» включает экскурсы, показательные кормления и подводные шоу, каждый день недели - новый экскурсионный маршрут.

Посещение программы не требует дополнительной оплаты (входит в стоимость входного билета в океанариум). 0+

фото Воронежского океанариума

ВЫСТАВКИ

В музее имени Крамского работает выставка «Музей в годы войны» (12+). Проект приурочен сразу к двум памятным датам - 80-летию освобождения Воронежа от фашистов и 90-летию основания музея.

- В тяжелые для страны 1941-1942 годы спасение культурных ценностей было задачей многотрудной и опасной. Переживая горе вместе со всеми, сотрудники Воронежского художественного музея в годы Великой Отечественной войны сделали все возможное для спасения своих коллекций - культурного и научного наследия страны, - отметили в музее. - На выставке посетители смогут воочию убедиться в подвиге людей, которые, не жалея здоровья и жизни, спасали уникальные произведения искусства. Отдельное внимание уделено тем частям коллекций, которые спасти так и не удалось. Утраченные предметы, скупая информация о которых дошла до нас только в виде нескольких строк на затертых страницах довоенных документов или общих черно-белых фото экспозиционных залов, могли бы стать жемчужинами современных музейных коллекций.

Еще в музее имени Крамского можно посмотреть выставку «Подарившие нам мир и красоту». Это экспозиция воронежских художников-фронтовиков и приурочена она к 80-й годовщине освобождения Воронежа от фашистов. Тяготы фронтовых лет, радость Победы, мирные трудовые будни, красота родного края и любимого города - все это нашло отражение в искусстве талантливых мастеров живописи и графики.

На выставке можно увидеть живописные работы наших земляков Криворучко, Лихачева, Гончарова, Шолохова, Еременко, Комолова, Попова, Фролова, графику Василенко, Легени. Также в экспозицию вошли графические работы московских фронтовых художников Богаткина и Демидова, написанные в 1942-1943 годах в разрушенном Воронеже. Всего на выставке представлено около 120 работ. Она продлится до 26 февраля. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Доме архитектора работает новая выставка. Проект «Бесконечный калейдоскоп» - собрание работ, выполненных в различных техниках, где художники размышляют на темы людей, города, природы, путешествий, фантазий. Все это кружится, словно в бесконечном калейдоскопе, меняя ракурсы, ощущения и восприятие. Свои работы представили участницы арт-группы «Под знаком бесконечности».

Выставка продлится по 19 февраля, ее можно посмотреть бесплатно с 15.00 до 20.00 в любые дни, кроме понедельника. 12+