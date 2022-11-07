Мэр поручил ускорить работу по размещению информации об адресах укрытий в Воронеже

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил городскому управлению ЖКХ и управам районов ускорить работу с управляющими компаниями по поводу актуальной информации об адресах укрытий, расположенных в подвалах и техподпольях многоквартирных домов. Объявления должны быть развешены в каждой многоэтажке. Этот вопрос обсудили на еженедельном совещании в городской администрации. Итогами поделилась пресс-служба мэрии в понедельник, 7 ноября.

– Если у меня возникнут сомнения по представленной информации, лично проверю исполнение поручения, проеду по выбору несколько адресов, – жестко поставил задачу Вадим Кстенин.

Также он напомнил, что на каждом доме должно быть объявление о том, где хранятся комплекты ключей от укрытия. Один должен быть в объединенной диспетчерской службе или в организации по обслуживанию жилищного фонда, а второй – у жителей ближайшей к входу в подвал квартиры.

Фото мэрии Воронежа

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ

Обсудили и ход работ по ликвидации последствий возгорания кровли дома № 17 по улице Небольсина. Первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин доложил, что сейчас инженерные системы работают в штатном режиме – в четырехэтажку подается тепло и электричество.

– Деревянная часть кровли за выходные выполнена и накрыта водозащитной пленкой. В ближайшие дни планируется приступить к покрытию металлом, – отметил Сергей Андреевич.

А вот газоснабжение будет восстановлено после завершения кровельных работ и проверки вентканалов.

Глава Воронежа поручил не снижать темпов работы.

РАБОТАЮТ НАД ЭКСПОЗИЦИЕЙ МУЗЕЯ ВДВ

Далее вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая рассказала о том, как 6 ноября на Ленинском проспекте прошла реконструкция парада 1941 года. В мероприятии приняло участие более 4 тысяч воронежцев.

Фото мэрии Воронежа

Надежда Савицкая также коснулась темы разработки научной концепции музея ВДВ и его экспозиционного пространства.

– До середины ноября в рамках этого контракта подрядчики завершают работу. Нами создана приемочная комиссия, в которую вошли эксперты музейного сообщества не только Воронежа, но и Рязани, где расположен филиал Центрального армейского музея, представители Союза десантников и другие, – рассказала Надежда Петровна.

Строительство долгожданного музея планируют завершить летом следующего года. Уже там выполнено шпунтовое ограждение и фундаменты, ведутся монолитные работы.

Главы управ районов, в свою очередь, сообщили, что в городе завершился основной этап работ по ремонту дворовых территорий. Подрядчику осталось установить урны и спортивное оборудование только в Коминтерновском районе. Формируется перечень территорий на следующий год.