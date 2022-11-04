Гуманитарная помощь и новый завод: экономические новости недели для воронежцев

Воронежцы собрали на помощь беженцам и военным 70 млн Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сколько воронежцев стоят на учете в Центрах занятости? На какую сумму жители региона собрали пожертвования для беженцев и военных? За сколько продают бургерную в центре Воронежа? Ответы на эти и другие вопросы подготовила «Комсомолка» в подборке ключевых экономических событий минувшей недели.

Гуманитарная помощь для военных и беженцев

С февраля 2022 года жители Воронежской области собрали 70,1 млн рублей пожертвований для беженцев и участников спецоперации. Об этом рассказали в департаменте соцзащиты.

Около 39,9 млн рублей потратили на помощь вынужденным переселенцам и мирным жителям. Закупили предметы первой необходимости, одежду и обувь, приборы измерения артериального давления, школьные принадлежности, канцтовары и школьную форму. Часть средств направили на нотариальные услуги и услуги по переводу документов на русский язык.

Материальная поддержка участников СВО началась 26 сентября. С этого дня на одежду и обувь, спальные мешки, предметы первой необходимости потратили 7,8 млн рублей. Еще 22,4 млн направят на аналогичные нужды.

Образовательный комплекс за 792 млн рублей…

Власти начали поиски подрядчика для строительства комплекса школа-детский сад в селе Чертовицы Рамонского района. Начальная максимальная цена контракта 791,9 млн рублей.

Комплекс появится на улице Молодежная,12а. Победителю аукциона предстоит подготовить рабочую документацию, в том числе дизайн-проект, а затем построить здания. Школа будет рассчитана на 220 мест, а детский сад на 70.

Власти начали поиск подрядчика для строительства образовательного комплекса Фото: c телеграм-канала правительства Воронежской области.

На территории построят современную спортивную зону со стадионом, теннисным кортом, двумя гимнастическими площадками и универсальной площадкой для спортивных игр. Подрядчик должен будет завершить работы до 30 октября 2024 года.

… и парк за 80 млн

Благоустройством парка «Юбилейный» в Семилуках по концепции «Родной парк» займется «Облкоммунсервис». Компания получила контракт за 79,9 млн рублей. При этом начальная максимальная цена составляла 81,9 млн.

Подрядчик создаст спортивную площадку для занятий волейболом, баскетболом и бадминтоном. Установит уличные тренажеры. В детской зоне оборудуют батуты, качели, карусель и игровые комплексы. Площадки будут разделены по возрастам. Кроме того, концепция предполагает создание площадки для выгула собак, общественных туалетов, комнаты матери и ребенка. Работы должны завершить до 25 декабря 2022 года.

В трудоустройстве нуждаются 8,7 тыс. воронежцев

В Воронежской области официально числятся безработными около 8,7 тыс. человек. Это достаточно низкий показатель. Для сравнения, к осени «ковидного» 2020 года в трудоустройстве нуждались 53 тыс. Сейчас уровень безработицы составляет 0,7%.

Востребованы в регионе рабочие специальности: слесари, сантехники, водители, грузчики, упаковщики. Нехватка рук есть во всех отраслях, к примеру, в сельском хозяйстве и промышленности. Кроме того, востребованы инженеры и медики.

В число «умирающих» профессий попали кассиры, охранники и бухгалтеры. Это связано с современными технологиями. Представителей этих профессии нанимают все меньше.

В центре Воронежа продают «Бургерную»

«Бургерную» на проспекте Революции,43 продают за 3,8 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений.

Заведение расположено в историческом здании, построенном в 1910 году. Раньше там находилась гостиница «Бристоль». «Бургерная» занимает площадь 150 кв.м. Как говорится в сообщении, в прошлом году там сделали ремонт, в том числе заменили вентиляцию. Срок действия договора аренды – 10 лет.

Начал работать новый мусоросортировочный комплекс

На полигоне ТБО в Павловском районе Воронежской ввели в эксплуатацию новый мусоросортировочный комплекс. Управляет им Павловское МУП ЖКХ. Рабочие предприятия проводят сортировку непосредственно с конвейерной ленты, по которой движется мусор. Полезные фракции отбирают и отправляют на переработку.

Новый мусоросортировочный комплекс открылся в Павловске Фото: Андрей АБРАМОВ

Комплекс позволит сократить объем отходов, попадающих для захоронения на полигон, а значит, продлит срок его службы.

Новый резидент индустриального парка

В индустриальном парке «Масловский» планируют построить производство литых изделий из чугуна и алюминия за 220 млн. Компания «ЗД комплекс» презентовала проект губернатору Александру Гусеву.

На заводе будут делать парковые скамейки, урны, фонарные столбы, машиностроительные литые заготовки, а также модельную и технологическую оснастку для литейных производств. Мощность предприятия – 3 млн тонн в год.

На производстве создадут 70 новых рабочих мест. Срок реализации проекта – до 2026 года. По предварительным подсчетам, налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 350 млн рублей.