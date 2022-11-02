В Воронеже в лобовом столкновении иномарки и маршрутки шестеро человек пострадали и один погиб

Пассажирам маршрутки потребовалась помощь медиков Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

На Острогожской автомобиль «Пежо» врезался в маршрутку №113кт. По предварительным данным, пострадали шестеро пассажиров автобуса. Водитель иномарки, 23-летний житель Республики Коми, умер на месте до приезда скорой помощи. ДТП произошло у дома №107 в 14.40 среды, 2 ноября. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Погибший ехал в сторону микрорайона Шилово. Он выехал на встречку, где и столкнулся с ПАЗом. От удара легковушку отбросило на автомобиль «Лада Гранта». Пострадавших пассажиров маршрутки госпитализировали. Сейчас в обстоятельствах и причинах произошедшего разбираются полицейские.