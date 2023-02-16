Ольга Будина: Понять хороший или плохой фильм «Чебурашка» очень просто - вы хотите быть похожими на его героев?

Ольга Будина читает сказки под музыку Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ольга Будина 14 февраля прочитала воронежской детворе «Белоснежку» в проекте «Сказки с оркестром». Актриса, которая сейчас исчезла из кино, продолжает нести культуру в массы, поддерживает жителей Донбасса и волонтеров, помогающих нашим военным в зоне СВО. О культурно-нравственных ценностях в целом и анализе фильма «Чебурашка» в частности с Ольгой поговорила «Комсомолка».

ДАВАЙТЕ НЕ ОГЛЯДЫВАТЬСЯ НА ЗАПАДНЫЕ ПРАЗДНИКИ, А ПРИДУМЫВАТЬ СВОИ

- Ольга, с Днем всех влюбленных! Или нам не стоит отмечать западный праздник?

- Я понимаю желание соотечественников добавить еще один повод отметить, признаться в любви близкому человеку, сказать друг другу прекрасные слова, я только «за». Но все-таки каждый праздник имеет свою историю, и День святого Валентина не имеет к нашей традиции никакого отношения. Если озадачиться историей, это тот самый батюшка, который благословлял гомосексуальные браки. Конечно, за 30 лет проживания в либеральной парадигме, оглядываясь бесконечно на Запад, так или иначе, культивируя, к сожалению, в нашей стране западные ценности, мы очень отдалились от нашей истории, наших традиционных духовно-нравственных ценностей. И сейчас нам нужно это все исправлять. И не просто взять и отменить, а обязательно объяснить, почему мы это делаем. И согласиться, что все-таки это не наше. Давайте все же сделаем что-нибудь свое. И еще лучше!

ФИЛЬМ «ЧЕБУРАШКА» - ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ О НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ

- По вашему разбору фильма «Чебурашка» (актриса считает, что картина не такая уж и благостная: там нет ни одного положительного героя, навязывается политика западных ценностей, когда мужчину называют мамой, семья выбрана отрицательная, - ред.). Понятна логика ваших рассуждений. Но что же делать теперь с другими нашими сказками? Вряд ли Успенский, когда писал про Чебурашку, а Велтистов – про Электроника, вкладывали в них смысл, что они андроиды. И что делать теперь с Коньком-Горбунком, Буратино, которые тоже не люди, а не пойми кто. Вдруг кто-то захочет их просто запретить.

- Вы задаете правильный вопрос. Никто ничего запрещать не будет, конечно. Но мы сами для себя должны в этом разобраться. Успенский придумал Чебурашку не как андроида, а вот в кино этот смысл появился. Чебурашка Успенского изначально имел нравственные устои. Он сразу понимал, что нужно строить город, нужно дружить. Чебурашка в кино ведет себя по совершенно иным законам. Он спускается откуда-то с неба, он ничего не умеет, но очень быстро изучает чужой язык, начинает всех учить, говорит: не-не, человечество прогнило, мне не сюда – я другой. И фильм заканчивается на том, что все герои остаются под покровительством Чебурашки, который им расскажет, как жить, чтобы не ссориться, как находить общий язык и так далее. Очень неприятный осадок остается. Не кажется ли вам, что это и есть прообраз искусственного интеллекта?

- Раз у стольких людей возникают вопросы, потребность в обсуждении, не кажется вам, что фильм все-таки полезный - он вскрыл язвы нашего общества.

- Мне кажется, этот фильм можно посмотреть, чтобы больше никогда не видеть. Мы можем устроить условные интеллектуальные клубы по обсуждению поднятых вопросов. Но будем реалистами, не будет сейчас никаких киноклубов, потому что нам не до этого: идет СВО, ждем 21 февраля обращение Президента. Не до обсуждений фильмов сейчас. Но есть законы, по которым строится искусство. Идеология – всегда социальный инжиниринг. И через произведения - кино, музыку, изобразительное искусство, театр, литературу - задаются модели поведения. Наше с вами поколение еще воспитывалось на «Молодой гвардии», нам показывали совершенно другие модели поведения. И мы понимали: это хорошо. Сейчас нашим детям те модели поведения не дают, им задаются западные модели, у детей на подсознании отложилось, они быстро все впитывают. А в этом фильме нет положительных героев, семья тоже отрицательная. Когда я об этом сказала, в меня полетели комья грязи, столько было гневных комментариев. Пишут примерно одно и то же. Так вот люди, которые написали, что «Чебурашка» им понравился, это те, кто сами так живут, как герои фильма. И они ничего зазорного там не видят. Если мы говорим про наши русские народные сказки, которые относятся к разряду вечной классики, то в них всегда есть отрицательный и положительный персонажи, но есть здоровый финал, когда хорошие люди, преодолевая препятствия, становятся лучше и побеждают. И зритель-читатель наблюдая эту историю, ассоциирует себя с положительным героем, понимает, что если что-то случилось, поднимаюсь и иду дальше. Если говорить о моделях, которые использованы в фильме «Чебурашка», то здесь люди не встают, а просто живут дальше с тем, что имеется. Ведь у них есть Чебурашка. Кто из героев реально что-то преодолел? Очень просто понять, хороший фильм или плохой: найдите мне хотя бы одного человека, на которого вы бы хотели быть похожи в этом фильме.

Ольга Будина в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СНИМАТЬ НУЖНО ФИЛЬМЫ О ПУТИ ГЕРОЕВ

- Что же сделать, чтобы не возникали такие негативные коннотации в фильмах – вернуться к системе госкино, когда цензура на стадии сценария проверяла его на предмет соответствия нравственно-гуманистическим ценностям?

- Уже есть ответ на это. Должны быть образованы этические советы, которые определят целесообразность распределения бюджетных средств на то или иное кино. Разговор об этом ведут уже очень давно. Я очень надеюсь, что в обозримом будущем эта проблема станет более насущной и эти этические комитеты возникнут. Тем более что 9 ноября вступил в силу Указ Президента РФ № 809 об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, и эти этические комитеты будут обязаны появиться. Другой вопрос: кто будет в них входить. Те же самые люди, которые 30 лет создавали произведения, отвечающие совершенно другой идеологии?

- Каких фильмов нам сейчас не хватает? Что нужно снимать?

- Должны быть фильмы, которые рассказывают путь к подвигу. Даже не столько о самих подвигах, а именно путь к ним. Почему человек его совершил. Почему я считаю фильм «Зоя» (байопик о Зой Космодемьянской, - ред.) вредным - потому что он, наоборот, понятие подвига низвергает - типа так у нее случилось в жизни.

К НЕГАТИВНЫМ ОТКЛИКАМ ОТНОШУСЬ КАК К ХУЛИГАНАМ, КОТОРЫЕ МАТЕРЯТСЯ

- Как вы реагируете на гневные комментарии?

- В этом году было очень много травли. В первые разы я болезненно воспринимала негатив. Но сейчас уже закалилась. Теперь я отношусь к этому как к хулиганам, которые в ответ на замечания начинают материться. Ну что сказать: у людей есть убеждения, а тут я появляюсь и говорю «вы неправы». Мне пишут: кто дал вам право учить? Но вы ведь сами зашли на мой канал. Не заходите. Я же вас не заставляла слушать часовое видео. Я высказываю на своей странице свою точку зрения. Мне так кажется, я так вижу. Если вы со мной не согласны, так не слушайте меня, если, по-вашему, я не права, так живите дальше. Я не навязываю никому свое мнение. Вы сами решайте – близка вам моя точка зрения или нет. Я не истина в последней инстанции, не академик, не искусствовед. Я предлагаю задуматься, мне кажется, что-то тут не так. Давайте подумаем над фильмом, может, стоит тут поразмышлять.

- Вы бы пошли на интервью к Собчак или Дудю?

- Можно было бы пойти, если бы это было в прямом эфире. Мы же знаем разные случаи, когда людей выставили не в лучшем свете. Потому что есть искусство монтажа. И надо это учитывать. Прямой эфир – да.

Ольга Будина в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РАБОТАЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕАТРЕ, НУЖНО ДУМАТЬ О СВОЕЙ ПОЗИЦИИ

- В начале года уволили из театра Дмитрия Назарова и сняли спектакли с участием Лии Ахеджаковой за их антироссийскую позицию...

- Ну а как - они же работают в государственных театрах! Люди публично высказывают отрицательную позицию, делают это громко, выступают против политики своей страны. Соответственно, будучи людьми известными, имеющими своих поклонников, они оказывают влияние. А зачем нам это? Если вы за год не разобрались что к чему, то не имеете права находиться в том статусе, который вам дает государство. Его изначально вам дала ваша страна. А вы сегодня идете против ее интересов. 24 февраля будет годовщина СВО. У людей было время разобраться, как они ко всему относятся. Большинство прекрасно понимает, что сегодня на карту поставлено существование нашей страны. Правительство Украины, к сожалению, не смогло вовремя понять ту западню, в которую их заманил Запад. Уже достаточное количество украинских каналов, которые рассказывают, что происходит там на самом деле. И они поддерживают спецоперацию и говорят - приходите скорее, потому что мы сами с этим не справимся. Ну подумайте сами: сегодня наши бойцы на территории Украины в большинстве своем сражаются с иностранными солдатами - я знаю это не из наших сводок, у меня нет телевизора. Я это знаю от бойцов, которые там. Об этом рассказывал еще в прошлом марте сын моего близкого друга. 20-летний парнишка вернулся совершенно седой. Он рассказал, что там представители разных стран, в основном англоязычная речь. С той стороны воюют чем-то обколотые, под препаратами. Есть мнение, что сегодня Украина – это территория, на которой коллективный Запад воюет с Китаем, а Россия - некая помеха, таракан, которого они хотят прихлопнуть. И мы сегодня должны сделать все возможное, чтобы помочь нашим мужчинам вернуться.

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