Спикер горДумы Владимир Ходырев встретился с легендарными летчиками, участниками СВО

фото: Воронежская городская Дума

В преддверии празднования Дня защитника Отечества председатель Воронежской горДумы Владимир Ходырев встретился с двумя легендарными летчиками. Спикер пообщался с героем России, старшим лейтенантом, старшим летчиком авиационного звена авиационной эскадрильи ВВС Петром Каштановым и штурманом эскадрильи, майором Дмитрием Коптиловым. На встрече также присутствовал зампредседателя городского парламента Олег Черкасов. Об этом рассказали в думской пресс-службе 16 февраля.

В горДуме напомнили о подвиге и легендарном спасении героических летчиков. Петр Каштанов принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик с самого ее начала, с 24 февраля 2022 года. В сентябре экипаж бомбардировщика Су-34 вылетел на выполнение боевого задания под Купянском. В сего составе были командир Петр Каштанов и штурман Дмитрий Коптилов.

фото: Воронежская городская Дума

Противнику удалось из ПЗРК подбить Су-34. Летчики приняли решение катапультироваться на территорию, контролируемую ВСУ. Посадка получилась жесткой: Петр Каштанов сломал руку, а Дмитрий Коптилов повредил руку и позвоночник и был без сознания. Командир вытащил штурмана в лесополосу. Ребята приняли решение подорвать себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Но боевики прошли в нескольких метрах и их не увидели. Дальнейшим поискам ВСУ помешал российский артобстрел.

Летчики к своим выбирались всю ночь: командир тащил штурмана на себе. За героизм и мужество указом Президента РФ старшему лейтенанту Петру Каштанову присвоено звание Героя РФ с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда». А майор Дмитрий Коптилов награжден орденом Мужества. У него он, кстати, второй.

По окончанию реабилитации и прохождения комиссии оба пилота планируют вернуться в строй и продолжать выполнять боевые задачи. Летчики во время встречи со спикером городского парламента Владимиром Ходыревым обсудили взаимодействие с членами семей военнослужащих и оказание им своевременной помощи.

фото: Воронежская городская Дума

Председатель в свою очередь проинформировал про льготы для семей участников специальной военной операции, которые были приняты депутатами.

К слову, ранее Ходырев стал инициатором награждения легендарных летчиков Памятным знаком «Воронеж - город воинской славы». Мэрия поддержала эту инициативу. Награждение пройдет во время торжественного празднования Дня защитника Отечества.

Ирина Шабанова