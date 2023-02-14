Разопьем флакончик «Шанели»: как воронежцам купить дешевле нишевый парфюм

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С уходом весной 2022-го западных брендов для россиян стали недоступны многие парфюмерные марки. Духи, которые все же ввозят в страну всеми правдами и неправдами, подорожали в разы. Флакон эксклюзивного парфюма может стоить от 20 тысяч до 45 тысяч рублей.

Но наши смекальцы везде найдут, как выкрутиться и при этом не сильно потратиться! Воронежский стилист Татьяна Подъяблонская поделилась советами, как собрать целый парфюмерный гардероб и не разориться.

ОТЛИВАНТЫ

- Сейчас в нашей стране расцвел бизнес на так называемых парфюмерных отливантах. Предпринимательницы закупают у поставщиков дорогих нишевых брендов парфюм небольшими партиями – буквально по 1-2-3 флакона. И продают, разливая (говоря парфюмерными терминами, «распивая») полноразмерный флакон (75-100 миллилитров) на небольшие флакончики - по 1-2-3-5 мл. Получается доступно по цене (флакончик от 200 до 1500 рублей, в зависимости от бренда), - говорит Татьяна.

Имиджмейкер считает систему «распива» очень удобной и выгодной. Знакомство с ароматом в мини-формате помогает распробовать модные новинки парфюмерии за небольшую сумму, и не будет обидно, если аромат не подойдет. Ведь иногда купив огромный флакон в магазине, дома убеждаешься, что аромат все-таки не твой, а вернуть в магазин открытый парфюм уже нельзя.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СОБИРАЕМ ПАРФЮМЕРНЫЙ ГАРДЕРОБ ПО СИСТЕМЕ РАСПИВА

Полноразмерный формат в 75-100 мл многим в обычной жизни слишком велик - надоедает. Хочется попробовать многие ароматы и иметь их для разных случаев, ведь ситуации в нашей жизни разные (работа, вечерние мероприятия, свидания, отдых), да и настроение тоже, и времена года. И если покупка полноразмерного флакона сейчас многим накладна, то по системе распива как раз можно без ущерба для кошелька собрать целую коллекцию нишевых ароматов.

- Проще заказать 5 флакончиков разных духов, например, по 2 мл по 1000 рублей, (итого за 5000), чем один 75 мл за 50 тысяч. Если какие-то не понравятся, будет не так жалко потраченных денег. «Разносив» аромат в мини-формате, если точно он зайдет, можно его заказать уже в более полноценном объеме, например, 20 мл. И тем самым можно собрать целый парфюмерный гардероб - из разных дорогих ароматов на все случаи жизни, - уверена Татьяна. – Делая затесты в миниатюрах, можно расширить свой парфюмерный кругозор и найти свои духи среди огромного количества парфюмерных брендов. К тому же, небольшие флакончики удобно носить в сумочке, взять в путешествие.

ТРУБОЧКА ИСЧЕЗЛА

Конечно, возникает резонный вопрос о подделках. Но на них можно нарваться и в магазинах. Что касается бизнесов по системе распива, стилист советует внимательно смотреть их аккаунты в соцсетях. Там всегда показывают, как определить поддельные духи.

- Честные предприниматели снимают видео в реальном времени, показывая наглядные признаки подделок. Я сама однажды проверяла так полноразмерный флакон Ex Nihilo. У оригинальных духов этого бренда при первом «пшике» становится невидимой трубочка пульверизатора. Если не становится – значит, это фальшивка. Те, кто подделывает парфюм, не научились так же делать – слишком дорогая технология. Так вот, моя при первом «пшике» исчезла – волшебство да и только, - улыбается Татьяна.