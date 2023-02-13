«Перебегаем на красный или пролазим под вагонами»: закрытый железнодорожный мост отрезал 12 тысяч жителей воронежского райцентра

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В сентябре прошлого года в воронежском райцентре Россошь перекрыли для пешеходов капитальный железнодорожный мост.

ВСЕ ДЕЛО В РЕКОНСТРУКЦИИ

- Если посмотреть на карту Россоши, то видно, что от привокзальной площади несколько улиц расходятся лучами, - рассказала «КП» жительница города Нина Черноляхова. –Этот мост построили в 1963 году для безопасного перехода жителей восточной части города микрорайонов Птицефабрика, Лиман, Эсауловка. Теперь 12 тысяч россошанцев из восточной части города оказались отрезаны от западной части.

Первоначально, по словам нашей читательницы, переход соединял части города, не подразумевая выхода пешеходов на железнодорожные пути. Однако больше 10 лет назад прошла реконструкция и на железной дороге добавили две платформы - №3 и №4, а для пассажиров поездов сделали лестницы с моста к ним. Именно этот факт и стал причиной закрытия перехода осенью прошлого года.

На наземном переходе всегда горит красный. Фото читателя Фото: Предоставлено

ПРОХОДЫ ЗАВАРИЛИ РЕШЕТКАМИ

Как «Комсомолке» рассказали в пресс-службе ЮВДЖ, поводом к закрытию перехода стало предписание Лискинской транспортной прокуратуры. В нем содержалось требование обеспечить проход пассажиров на платформы 3 и 4 по мосту после досмотра, исключив проход по переходу для других жителей Россоши. Предписание вступило в силу 31 августа, и было исполнено администрацией в первых числах сентября: рабочие заварили проходы со стороны города металлическим и решетками.

АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ?

Горожанам предложили пользоваться альтернативным, наземным, проходом через пути. Он расположен на расстоянии 150 метров от вокзала.

- При соблюдении правил этот переход является безопасным, - считают в ЮВЖД.

Однако у местных жителей на этот счет совсем иное мнение:

- Перейти железную дорогу в этом месте практически невозможно, - говорит Нина Черноляхова. – Движение поездов настолько плотное, что семафор на переходе постоянно горит красным запрещающим цветом. Ждать приходится порой по часу, что неприемлемо, особенно зимой на морозе.

В результате местные жители, а среди них и школьники, вынуждены рисковать жизнью, перебегая пути на красный. Особенно спешащие даже пролазят под стоящими вагонами.

- Значит, о безопасности пассажиров поездов позаботились, а о безопасности остальных россошанцев – нет? – возмущается горожанка. – Кстати, на переходе, которым нам предлагают пользоваться, установлена табличка с надписью «служебный проход».

ЖАЛОВАЛИСЬ ДАЖЕ ПРЕЗИДЕНТУ

С момента закрытия моста куда только не писали жители города жалобы! В местную администрацию, ЮВЖД, прокуратуру и даже президенту. Но пока добиться справедливости так и не смогли. На днях в город приезжали представители регионального отделения Народного фронта.

В ЮВЖД тем временем посочувствовали местным жителям в связи с их трудностями и выразили надежду, что они носят временный характер, а меры по запрету пользования мостом в ближайшей перспективе пересмотрят.