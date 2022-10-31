Воронежские банкиры попадали на работу, не выходя на улицу: что скрывается за стенами Госбанка

На первом этаже посетитель сразу попадает в историю Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Трехэтажное здание воронежского отделения Банка России на Театральной, 36 - один из элементов архитектурного ансамбля Никитинской площади, памятник конструктивизма 1930 года постройки. Оно является объектом культурного наследия регионального значения, и недавно стало известно о его грядущей реставрации.

Банк – организация закрытая, и мало кто из простых воронежцев имел возможность побывать внутри. А «Комсомолка» получила такое приглашение. Экскурсию по легендарному зданию для корреспондента «КП» и историка Владимира Размустова, создателя паблика «Заповедный Воронеж» и проекта «Прогулки историка», провел управляющий воронежским отделением Банка России Роман Костянский.

Размах советского конструктивизма - окна в три этажа Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЯ СЛЕДИЛА МЕСТНАЯ ПРЕССА

Трехэтажное здание с закругленным фасадом на площади Никитина стало третьим домом воронежского отделения главного банка страны. Первый располагался на месте сталинки по улице Плехановская, 6 (бывшая Большая Московская). К сожалению, старинная одноэтажная постройка не сохранилась.

Дореволюционный сейф Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Воронежское отделение было одним из первых отделений Государственного банка периода Российской империи и начало свою работу 16 июня 1864 года, - рассказал Роман Костянский. – В 1918 году оно переехало с Большой Московской в здание, которое до этого занимал Воронежский городской общественный банк. Здание стояло на том месте, где сейчас располагается Дворец бракосочетаний на площади Ленина. Располагалось отделение Госбанка здесь до момента переезда в специально построенное здание на Театральной.

Уже тогда это место в конце улицы Большая Дворянская считалось престижным, и на право строительства на участке претендовало несколько организаций.

Белоснежный операционный зал Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Постройке здания банка предшествовал этап сноса дровяных складов, располагавшихся на этом месте в XIX- нач. ХХ веков, - рассказали в управлении по охране ОКН Воронежской области. - В начале XX века территория объекта культурного наследия относилась к усадьбе купца М.Л. Шоршорова, а после сноса деревянных строений территория была отдана под постройку здания Воронежской конторы Госбанка СССР. Проект нового здания выполнил архитектор Дмитрий Дегтярев, эскиз фасада был опубликован в центральной воронежской газете «Коммуна». Ход строительства также отражался на её страницах. Согласно данным газеты, строительство здания вчерне должно было завершиться к 16 ноября 1929 года, однако большинство историков относит окончание строительных работ к 1930 году.

И сегодня здание отличается свойственными конструктивизму огромными окнами и вертикальным остеклением лестничных пролетов на высоту трех этажей. На фасаде надпись – «Банк России». Внутри – тот же советский размах: широкая центральная лестница, просторные коридоры, белоснежный операционный зал с украшенными лепниной колоннами и витражом. В здании до сих пор стоят и массивные дореволюционные сейфы, вес которых достигает нескольких сотен килограммов! Их установка, наверняка, не обошлась без помощи кранов.

Колонны с исторической лепниной Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

КВАРТИРЫ В «ЧЕРВОНЦАХ» ДЛЯ СЛУЖАЩИХ

Если посмотреть на здание со стороны театра драмы, то сразу бросается в глаза разная этажность и стилистика основной постройки и ее крыла, выходящего на улицу Театральную.

- Это крыло было жилым, в нем располагались квартиры, в котором жили работники банка, - пояснил Роман Борисович. – В дореволюционное время проживание управляющего в здании банка было обязательным требованием. Жилым крыло оставалось вплоть до 60-70-х годов прошлого века.

Выставочная экспозиция Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Позже со стороны нынешней улицы Театральной построили дома для сотрудников Госбанка. В народе их прозвали «червонцами» за характерный ржаво-красный цвет стен, тон-в-тон с советской десяткой.

Первый этаж постройки у Госбанка арендовали магазины. В разное время здесь располагались универмаг, «Детский мир» и ювелирный магазин «Рубин».

Деревянная банковская стойка Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПЕРЕЖИЛО ВОЙНУ И ЛЕДЯНУЮ «БОМБЕЖКУ»

Зданию Госбанка посчастливилось пережить войну и оккупацию. Но постройка сильно пострадала от обстрелов. Когда первые служащие вернулись в Воронеж из эвакуации в Борисоглебск, дом представлял собой печальное зрелище и нуждался в серьезном восстановлении. Пока шли ремонтные работы банковские работники временно «квартировали» в двух зданиях на улице Помяловского и Пятницкого. В отреставрированное здание они смогли вернуться лишь в 1948 году. Кстати, руководил восстановлением здания его создатель – архитектор Дегтярев. Поэтому архитектурный облик сооружения практически не изменился, лишь немного уменьшилась ширина оконных проемов верхних этажей

Часы Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В 70-е годы на фасаде здания Госбанка появился огромный термометр, который показывал температуру на улице. Его по задумке тогдашнего председателя воронежского горисполкома Виктора Поспеева изготовил завод «Воронежприбор». Градусник около 10 лет транслировал точную температуру, но потом сломался и был демонтирован.

В 1961 году здание снова сильно пострадало от бомбежки, но на этот раз – ледяной. 14 августа на город обрушился шквал с ураганом, грозой и градом. Градины достигали размеров куриного яйца. Они летели с огромной скоростью, выбивая окна и отбивая штукатурку на фасаде. Состояние здания после урагана запечатлела одна из ретро-фотографий.

Уголок банкира Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ЛЕНИН ИЗ ПАПЬЕ-МАШЕ

На втором этаже здания банка находится большой операционный зал. В советский период в центре помещения стояла фигура Владимира Ленина, выполненная из папье-маше. После распада Советского Союза, в 1996 году ее демонтировали.

Стол и вешалка с мундирами, которые можно примерить Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Сегодня операционный зал оформлен в белом цвете, но историческая лепнина на массивных колоннах сохранила советскую символику.

МИЛЛИОН В ШАЙБЕ

Старые деньги Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В правом крыле первого этажа здания ныне расположена небольшая экспозиция, где на стендах отражена история банковского дела Воронежской области. Здесь представлены дореволюционные мундиры банковских работников, подлинная деревянная стойка, деревянные массивные часы, столы, телефон, печати, счеты и многие другие предметы, отражающие исторические эпохи. На стене над дверным проемом – архивные фото зданий Госбанка на улице Большой Московской и на площади Ленина. Зритель словно попадает в те времена, представляя себя одним из пешеходов на улице старого Воронежа.

На стендах и витринах можно познакомиться с историей денег, которые были в ходу в разные периоды истории России, увидеть различные купюры и монеты. А также – современные серии юбилейных и памятных монет Банка России, выпущенных к различным датам и событиям.

В одной из витрин бросается в глаза большая шайба с надписью «миллион». Что за миллион такой, шутка? И да, и нет.

Тот самый миллион Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Это обрезь денежных купюр - измельченные банкноты разного номинала, отжившие свой срок, и, таким образом, уничтоженные, - пояснил нам управляющий.

Тонкий юмор у банковских работников.

Кстати, как рассказал нам Роман Костянский, средний срок жизни сторублевой купюры — один год, пятисотенной — полтора года. Чем больше номинал, тем дольше сохраняются деньги. Вот, например, двухтысячные и пятитысячные банкноты находятся в обращении в среднем около пяти лет.

Шикарный вид на Никитинскую площадь с балкона 3 этажа Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

Эскизный проект ремонта здания воронежского отделения главного банка страны подготовила лицензированная владимирская фирма ООО НПФ "Тектоника". Документ получил заключение государственной историко-культурной экспертизы, проведенной тремя экспертами, аттестованными Министерством культуры России.

Перечень работ по сохранению объекта предполагает реставрацию фасадов, крыши, инженерных систем, помещений, воссоздание утраченных балконов 3 и 4 этажей, раскрытие поздних закладок оконных проемов.