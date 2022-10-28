Остановка «Карусели» и китайский инвестор: экономические новости недели для воронежцев

В Воронеже закрывается гипермаркет "Карусель" Фото: Анастасия Осипова

Почему в Воронеже перестают работать гипермаркеты сети «Карусель»? На сколько вырастет зарплата на предприятиях в 2023-м? Как сильно за год подорожали квартиры? Почему инвесторы из Китая выбрали для реализации проекта Воронежскую область? Ответы на эти и другие вопросы подготовила «Комсомолка» в подборке ключевых экономических событий минувшей недели.

Рост зарплат на 11%

В следующем году зарплаты на воронежских предприятиях должны вырасти на 11%. Такую задачу поставил губернатор Александр Гусев на заседании в областном правительстве 26 октября. Речь шла о проекте регионального бюджета на 2023 год.

Региональное правительство проконтролирует рост зарплат на предприятиях Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022-м заплаты должны были увеличиться минимум на 15%. Однако руководители некоторых предприятий эту задачу проигнорировали. Теперь профильным чиновникам предстоит встретиться с ними и разобраться в ситуации.

- Мы видим, что рост у некоторых предприятий превышает эту цифру, но есть и те, кто не дотягивает. Мы видим, как растет прибыль у предприятий: на 20%. Мы видим это по налогу на прибыль. Деньги у предприятий есть, - подчеркнул глава региона.

Квартиры в новостройках за год подорожали на 8,9%

В Воронежской области цены на жилье на первичном рынке выросли на 1,9% по сравнению со вторым кварталом 2022-го. Сейчас квадратный метр в среднем обходится в 81 779 рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост на первичку составил 8,9%. Такие данные представил Воронежстат.

На вторичном рынке за квадратный метр в среднем просят 73 295 рублей. Это на 0,6% больше, чем во втором квартале. Причем за год вторичка подорожала на 10,7%.

Школа за 2 млрд рублей…

В Воронеже объявили торги на проектирование и строительство новой школы в квартале по улицам Шишкова и Загоровского. На это из бюджетов разных уровней направят более 2 млрд рублей. Учреждение должны сдать в эксплуатацию в 2025 году.

Школа рассчитана на 1 575 мест. Это 63 класса. Здание будет переменной этажности. В нем сделают площадки для торжеств и отдыха, физкультурную зону с футбольным полем, площадками для волейбола и баскетбола.

…и 75 млн на жилищные сертификаты

Региональное правительство утвердило новую меру соцподдержки сирот – жилищные сертификаты. На это выделили 75 млн рублей. Предполагается, что одна квартира обойдется в 3,2 млн.

Получив такой документ, сирота сможет самостоятельно выбрать и оформить квартиру. Приобрети можно как первичное, так и вторичное жилье.

На жилищные сертификаты выделят 75 млн Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 15 ноября сформируют списки претендентов на сертификат. Предполагается, что каждый год сумма будет индексироваться.

Подземные переходы отдали концессионеру

Мэрия заключила договоры концессии по трем подземным переходам: на Ворошилова, Димитрова и Плехановской. Инвестором стал бизнесмен Эдуард Толоконников, который сейчас по концессии восстанавливает парк «Дельфин».

Предприниматель готов вложить в благоустройство переходов более 20 млн рублей. Реконструкция будет проходить в течение двух лет. После этого следующие 20 лет концессионер обязан содержать и обслуживать объекты, а также вносить плату в бюджет города.

Предполагается, что во всех переходах установят подъемники для инвалидов, системы вентиляции, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. Надземные части остеклят.

Инвестор намерен реализовать концепцию культурно-просветительского оформления в стиле «Подземки». В переходах обустроят выставочное арт-пространство.

Закрылся гипермаркет «Карусель»

В Воронеже закрылся последний гипермаркет «Карусель» (Космонавтов, 27А). Магазины сети перестают работать по всей России. Как рассказали в X5 Retail Group, формат гипермаркетов уже не популярен. Ритейлер планирует делать акцент на магазины «у дома» и супермаркеты.

Пока не решено, что появиться в освободившемся здании на Космонавтов. Есть два варианта: либо там обустроят «Перекресток», либо площадь просто продадут.

Напомним, в марте 2022 года закрыли «Карусель» в торгово-развлекательном центре «Максимир».

Китайцы хотят построить завод под Воронежем

Китайская компания HENAN Si&C Co. Ltd планирует строительство предприятия по производству карбида кремния в поселке Латная Семилукского района. Исполнительный директор Юань Фенькуан обсудил идею с губернатором Александром Гусевым.

Карбид кремния - продукт высокотемпературного синтеза кремния и углерода, полупроводник, способный выдерживать высокую плотность тока. Он применяется в металлургии, химической промышленности, строительстве, военно-промышленном комплексе, атомной энергетике, электронике и машиностроении.

Инвестор готов вложить 3 млрд рублей. Место выбрали не случайно: Латное расположено в 10 км от места добычи особо чистого кварцевого песка. За счет сырьевой базы в Воронежской области, а также недорогой электроэнергии и развитой логистики продукция будет на 30% дешевле зарубежных аналогов. Инвестор планирует отправлять в Китай и страны Юго-Восточной Азии до 70% своего товара, остальное будут продавать в России.