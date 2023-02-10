В Воронеже построят «умный» жилой комплекс

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Жители нового жилого комплекса «Джаз» смогут управлять своим домом через мобильное приложение смартфона. Оплачивать счета в один клик, просматривать видеокамеры, управлять доступами в дом-двор-парковку, подавать заявки в УК, получать дополнительные услуги (клининг, ремонт и т.д.) через встроенный маркетплейс.

Продажи квартир в новом проекте уже стартовали. Девелопмент и строительство осуществляет специализированный застройщик «КомфортСтрой», который входит в группу компаний Эдуарда Краснова. Архитекторы проекта- институт «Гипрокоммундортранс».

Первый умный квартал города

Квартал «Ключи» - это будущий интеллектуальный мини-город площадью около 20 Га, строительство которого уже идет.

В декабре 2021 года между Сбером и СЗ «КомфортСтрой» было подписано соглашение о создании digital-платформы в жилом квартале «Ключи». Интегратор решения – компания из экосистемы Сбера «Домá» (разработчик онлайн-платформы для автоматизации УК) в сотрудничестве с компанией Ujin – одним их технологических лидеров в создании платформы для «умных зданий».

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Создание единой цифровой среды жилого квартала позволит упростить взаимодействие УК с жителями, автоматизировать управление инженерными системами зданий, сбор показаний приборов учета, а также создаст безопасную среду внутри ЖК за счет интеллектуальных решений в области видеонаблюдения и управления доступом на территорию.

К примеру, «умный» подъезд в ЖК «Джаз» узнает жителя на расстоянии нескольких метров. Благодаря инновационному бесключевому доступу не нужно подносить к домофону брелок или запускать приложение на мобильном телефоне.

Сначала школа!

Всего в квартале будет построено 7 жилых комплексов, школа и детский сад на 280 мест. В проекте также поликлиника на 300 посещений в смену, спортклуб, детские развивающие центры и магазины у дома, собственный сервис для автомобилей, включая зарядные станции для электромобилей.

Кстати, одной из первых в квартале появится школа. Большое современное учебное заведение на 1500 мест будет сдано уже в этом году!

В жилом квартале «Ключи» будет реализована экоконцепция «зеленый город в городе», где в пешей доступности расположатся не только необходимые социальные, досуговые и спортивные учреждения, но и зоны отдыха, аллеи, сеть веломаршрутов и природный лесопарк!

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Помимо «фантастического» комфорта, цифровая платформа позволит жителям умного жилого дома «Джаз» экономить энергоресурсы, коммунальные платежи и уменьшать воздействие на окружающую среду! «Умные» счетчики, крышная котельная, энергосберегающие окна, позволяющие снижать теплопотери, раздельный сбор мусора и внутриквартальная «ливневка» - все это ответственный и современный подход к жизни, здоровью, общему будущему.

Квартиры от 2,9 млн. рублей

В проекте представлены как традиционные планировки, так и редкие виды квартир– с террасами, патио, мастер-спальнями, объединенными кухнями-гостиными или с кухонными рабочими поверхностями у окна. В каждой секции будут расположены колясочные и кладовые на минус первом этаже.

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Актуальный тренд– использование приемов загородной архитектуры в городских планировочных решениях: увеличенные окна, собственные палисадники или внутренние дворики, свой вход в квартиру с улицы, активное озеленение, возможность оборудовать второй этаж в квартирах с высокими потолками. Все это разумная альтернатива загородному жилью!

Квартиры будут сдаваться в предчистовой отделке white box. Гипсовая штукатурка «по маячкам», стяжка пола, разводка электрики. Все трудоемкие виды работ будут выполнены застройщиком. Покупателю останется реализовать финишную отделку по своему вкусу.

Офис продаж застройщика: г.Воронеж, ул. Кардашова, 4. Телефон (473) 211-40-11

ЗАСТРОЙЩИК ООО СЗ «КОМФОРТСТРОЙ». ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КВАРТИР 214-ФЗ. ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ НАШ.ДОМ.РФ. Цена действительна с 23.01 по 31.03.2023г.

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http://джаз.комфортстрой.com

Автор Ирина Шабанова