Последние новости Воронежа на 28 октября 2022 года: на дорогах появились новые камеры, три перехода сдали в концессию

Камеры, которые фиксируют, пристегнут ли водитель и пассажиры ремнями безопасности, появились почти во всех районах Воронежа. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В ближайшие выходные в Воронеже перекроют движение по улице Бахметьева. Об этом предупредили горожан в мэрии. Ограничение затронет участок от Ворошилова до Депутатской. Запрет начнет действовать утром субботы с 8.00. Откроют движение в 22.00 воскресенья, 30 октября. Неудобство связано с проведением строительных работ.

В Воронеже появилось еще семь видеокамер, которые фиксируют: пристегнут ли водитель и пассажиры ремнями безопасности. Новую технику установили по следующим адресам:

- Моисеева, 47;

- Хользунова, 78;

- Новосибирская, 80;

- Ломоносова, 114/8;

- бульвар Победы, 12;

- Ленинский проспект, 129;

- Ворошилова, 2.

Первая такая камера появилась на улице Богдана Хмельницкого. Опыт ее использования признали удачным. Теперь эти технические устройства установили во всех районах Воронежа, кроме Советского.

Еще три подземных перехода реконструируют в Воронеже в рамках концессии. Они расположены на улицах Ворошилова, Димитрова и Плехановской. С частной инициативой обновления объектов в мэрию обратился Эдуард Толоконников. Ранее он успешно восстановил парк «Дельфин». Планируется, что переходы обновят в течение двух лет. А в течение последующих 20 предприниматель обязан будет содержать и вносить в бюджет города концессионную плату. Инвестор готов вложить в благоустройство свыше 20 млн рублей для того, чтобы сделать зоны не только современными, но и реализовать концепцию их культурно-просветительского оформления в стиле «Подземки».

6 ноября в Воронеже состоится реконструкция легендарного парада 1941 года. Как сообщили в администрации города, мероприятие начнется в 12:00 у центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама». По Ленинскому проспекту промаршируют реконструкторы в форме бойцов стрелковых дивизий, полка НКВД СССР, добровольческого коммунистического полка, сражавшихся за Воронеж в годы Великой Отечественной войны. Также пройдут парадные расчеты юнармейцев из образовательных учреждений города, кадетских корпусов, курсантов ведомственных вузов силовых структур. Затем на улицу выедет колонна техники времен Великой Отечественной войны: том числе реактивный миномёт «Катюша», грузовик ЗИС-5, бронеавтомобиль, автомобиль ГАЗ-67 с пушкой-«сорокопяткой», советский тяжелый мотоцикл М-72.