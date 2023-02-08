Участники экстрим-шоу «Суперниндзя»: Если ты приехал выступить за героический Воронеж – бьешься до конца!

Георгий Левшиц (слева) и Роман Эминов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Трое воронежцев засветились в новом шоу «Суперниндзя», которое стартует 13 февраля на СТС. Обычные герои, которые живут среди нас, - кладовщик, фитнес-тренер и строитель (в прошлом мастер рукопашного боя) - испробовали себя на прочность в силовом экстриме на уникальной трассе, состоящей из двух полос по 100 метров (фрагменты конструкции которой заняли 35 грузовиков).

фото СТС

О закулисье съемок «Комсомолке» рассказали двое воронежских участников проекта - 31-летний фитнес-тренер Георгий Левшиц и 35-летний спортсмен Роман Эминов (к сожалению, кладовщик Александр Шпилевой не смог принять участие в разговоре).

ДВОРОВЫЕ АТЛЕТЫ ВЫДАВАЛИ НЕВОЗМОЖНОЕ, ОПЕРЕЖАЯ ОЛИМПИЙСКИХ ПРИЗЕРОВ

Итак, на одной чаше весов - сложная трасса с препятствиями, скалистая местность (проект делали в Минеральных Водах), промозглая погода с ветром и дождем (съемки проходили в октябре 2022-го), на другой - драйв и желание победить, ведь на кону 5 млн рублей! 175 сильнейших атлетов страны (среди них сыровар, дрессировщик, хоккеист, диджей, спасатель, бурильщик нефтяных скважин, участница конкурсов красоты, машинист поезда, артист балета и другие) и неделя на покорение маршрута в ночное время. Соревнования проходили в кубковом формате: отборочный этап, полуфинал, финал и суперфинал. В финал вышли 35 героев, а двое лучших атлетов - в суперфинал. На маршруте участников поддерживали ведущие - видеоблогер Дмитрий Масленников, капитан регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев и звезда сериала «Классная Катя» Валерия Астапова.

Как рассказал «Комсомолке» Василий Артемьев (который уже был ведущим подобного шоу «Русский ниндзя» на СТС), он восхищен отвагой и выносливостью участников.

- Трасса была на 30% длиннее и сложнее, чем на прошлом проекте. Можно было бы, конечно, козырнуть, что я готов был сам пройти этот маршрут, но я видел напряжение лиц участников в моменты высочайших нагрузок, когда они на пределе возможностей толкали свои тела к финишу, я как спортсмен в недавнем прошлом, понимаю, как реально это тяжело. Я не уставал поражаться, как им удавалось буквально «зацепиться мизинцем» в последний момент, преодолевать себя в течение 12-14 часовых съемок к тому же в сложных погодных условиях! Мы, ведущие, стоя в самом обдуваемом ветрами месте, прекрасно прочувствовали сюрпризы непогоды на себе, а нам-то не приходилось напрягаться, - признался Василий Артемьев. - Было много неожиданных ситуаций, когда атлеты, не обладающие спортивным бэкграундом, то есть самоучки, которые тренируются где-то у себя на улице, рядом с домом на турниках, выдавали что-то невозможное, удивляя и опережая действующих Олимпийских призеров (среди участников самыми титулованными спортсменами были олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, - ред.)! Мне очень импонирует, что эти люди с огромными мышцами очень приятные, честные, искренние, очень скромные и с огромной душой!

Ведущий Василий Артемьев, фото СТС

ВОРОНЕЖЦЫ ПРОВЕРИЛИ СЕБЯ НА СЛАБО

- Ребята, для чего вы все-таки пошли на шоу? – поинтересовалась «Комсомолка» у воронежских участников. - Чтобы заработать денег или доказать, что вы крутые? И кому доказать - себе, друзьям, девушкам?

Георгий: - Банально было интересно попробовать, потому что давно не выступал. Уже лет 10 прошло, как я закончил профессионально заниматься спортом. И подумал, что я не в такой плохой форме, чтобы не испытать себя. Интересно развиваться в других направлениях спорта, потому что профессионально из другой сферы.

Роман: - После черепно-мозговой травмы я не ушел из спорта, просто сменил рукопашный бой на бег с препятствиями. Возглавляю Воронежскую федерацию по бегу с препятствиями и участвую постоянно в Гонке Героев. Это 10-километровая дистанция, в некоторой степени похожая на маршрут «Суперниндзя», только с 30-40 препятствиями разного характера типа проползти, перелезть, рукоход. И мне в первую очередь хотелось показать, что каждому из нас можно пройти эту полосу - чтобы сподвигнуть всех заниматься спортом, неважно каким.

- А что стало для вас самым трудным, на пределе возможностей?

Георгий: - Я прекрасно понимал, что препятствия довольно сложные, по весовой категории я не особо подхожу: в среднем там по 60-80 килограммов участники. И мне со своими 100 килограммами было тяжеловато, я привык в основном испытывать нагрузку на ноги, спину, а здесь - на руки. Поскольку у меня была травма кисти, все хваты на выкручивания, на изгиб были для меня тяжелыми.

Роман: - Когда ты выходишь на старт, есть только ты и полоса препятствий. Другого не существует. Ты никого не видишь и не слышишь, концентрируешься и просто делаешь свое дело. Поскольку я более подготовленный в полосе препятствий, я не видел там ничего особо сложного. Если ты физически готов, и хваты у тебя работают, то все проходимо. Каждый из нас может! Было бы желание. Просто нужна специфика правильных тренировок. Мне было интересно: пройду трассу или нет, смогу-не смогу. Там участвуют сильные спортсмены, с кем можно и нужно побороться. Это было даже весело. В остальном, я всегда иду до конца. Другого не дано. Никакого шага назад. Если вышел на старт, бейся до конца! Если ты приехал выступить за героический город Воронеж, по-другому ты не можешь. Сложнее психологически - выносить погодные условия и ночные съемки, к этому нужно быть морально готовым.

- В шоу еще и девушки участвовали, невозможно представить, как им удавалось справляться с подобными нагрузками. Или мужчины включали джентльменство, чтобы уступить им победу?

Роман: - Это невозможно - трасса одна для всех. И хотя для девушек это очень сложно, но многие справлялись сами с собой, потому что умницы, сильные, выносливые, делали все возможное и невозможное, соревновались наравне с нами. И в итоге делали это шоу очень красивым.

Роман Эминов, фото СТС

ЕСЛИ ВОРОНЕЖЦЫ ВЫИГРАЮТ, ПОТРАТЯТ ДЕНЬГИ НА СПОРТИВНУЮ ТРАССУ И ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

- Как же вы готовились, не зная по условиям шоу маршрут трассы и как там все устроено? Может, сидели на специальной диете?

Роман: - У меня в принципе нет никакой диеты. Я каждый день тренируюсь, порой по два раза в день - перед работой и после. Поэтому никакие диеты мне не нужны. Тренировки сжигают все, что не нужно. Я всегда готов. Весной-летом-осенью каждую неделю я уезжаю куда-то на соревнования. В этом году был в Дагестане, Сочи, Петербурге, Казани, Москве, Ростове-на-Дону. Сборная Воронежа - самые сильные атлеты города!

Георгий: - Нет такого, что сегодня мы питаемся спортивно, а завтра неспортивно. У всех атлетов примерно одинаковый рацион – сбалансированное питание, витамины.

- Какими приемами ниндзя удалось овладеть в итоге?

Роман: - Скромностью (улыбается). Мы - в тени. Нас нет - но мы везде.

- На что вы потратите пять миллионов рублей, если выиграете?

Роман: - На развитие спорта Воронежской области. Исключительно. Сделаю большую полосу препятствий в СК «Олимпик». Хочется, чтобы народ больше занимался спортом. Неважно, любительским или профессиональным. Каждому это нужно. Это заряжает.

Георгий: - На благотворительность - можно было бы приют для животных сделать.

Георгий Левшиц, фото СТС

Удастся ли воронежцам выиграть экстремальное шоу, смотрите с 13 февраля в 20.00 по СТС, 16+

ДОСЬЕ «КП»

Георгий Левшиц, 31 год. С детства занимался горными лыжами. Приехал в Воронеж в 2009 году из Мурманской области. Тренер по фитнесу в одном из залов на Левом берегу Воронежа. «Кому-то помогаю подготовиться к соревнованиям, кому-то - похудеть, кому-то - набрать вес», говорит о своей работе Георгий. Иногда снимается в рекламе одежды. В свободное время занимается семьей и помогает бездомным животным.

Роман Эминов, 35 лет. После распада СССР семья переехала из Туркменистана – на родину матери Романа, когда мальчику было 8 лет. Занимался рукопашным боем и мечтал о спортивной карьере, пока не стал жертвой уличного нападения. После полученной черепно-мозговой травмы Роман нашел миссию в приобщении к спорту как можно большего количества земляков. За него болеет жена с 15-летней дочкой.

Александр Шпилевой работает кладовщиком в винном магазине, но мечтает стать школьным учителем физкультуры. Занимается легкой атлетикой и вольной борьбой.