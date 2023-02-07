Лучший подарок от народного писателя

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Книга - лучший подарок! Сегодня эту фразу произносят с изрядной долей иронии. К счастью, не все. И уже с десяток лет существует Международный день книгодарения – 14 февраля.

Писатель Александр Лапин решил продолжить уже сложившуюся традицию – накануне этой даты передавать библиотекам Центрального Черноземья собственные произведения. В прошлом году география акции расширилась. Библиотеки Курска, Воронежа, Белгорода, Липецка, Тамбова, а также Тулы и Калуги получили в дар 650 книг – роман «Крымский мост» и трилогию «Книга живых».

На этот раз автор дарит любителям качественного чтения четырехтомник «Избранное». Помимо уже названных произведений в него входит сага «Русский крест», которая первой принесла писателю любовь читателей и признание профессионального литературного сообщества. Кроме того, здесь представлены публицистика Александра Лапина и его интервью.

Книги для всех районов области

Из универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина 200 комплектов отправятся во все районы Воронежской области. А это значит, что тысячи читателей в самых отдаленных уголках смогут познакомиться с творчеством действительно народного писателя. Просто прийти и спросить книгу Лапина.

- Наша библиотека с благодарностью принимает в дар это собрание сочинений, - говорит и. о. директора главного книгохранилища региона Лариса СИМВОЛОКОВА. – По отзывам коллег, произведения Александра Лапина пользуются повышенным спросом у любителей книг. Все они обязательно найдут своих преданных читателей. Выражаем автору сердечную признательность за бескорыстие и поддержку традиций благотворительности.

Сам писатель считает, что книга в первую очередь должна читаться. И прилагает для создания захватывающих сюжетов максимум творческих усилий. Но сначала ей нужно дойти до аудитории. Сделать это в современных условиях все сложнее.

- Сегодня многие сетуют, что люди не читают книг. А как их читать, если в рыночной экономике они стоят бешеных денег, - делится своими мыслями Александр Лапин. – Недавно я выпустил новый роман «Страсть и бомба Лаврентия Берии». Представляю его на творческих встречах. Бываю в книжных магазинах: недавно вот общался с читателями в знаменитом Доме Зингера в Санкт-Петербурге. И вижу, что цифры на ценниках несусветные. Многим книги просто не по карману. Разве их смогут купить те бабушки, которые после мероприятия делились со мной собственными воспоминаниями об описанной эпохе? Поэтому авторы тоже должны участвовать в процессе – облегчать аудитории доступ к настоящей литературе. Я решил связать читателя и книгу напрямую – минуя магазины. В четырехтомнике представлены все мои основные произведения. Многие из них по отдельности найти на прилавках уже практически невозможно, а запросы приходят. Теперь у всех желающих будет возможность познакомиться с моим творчеством полностью.

«Взвешенно и без привычных клише»

Тем временем люди, которые уже успели прочитать роман о Берии, отмечают новые грани таланта автора.

- Мне книга очень понравилась, - делится впечатлениями читательница Ирина Булгакова. – Он настоящий народный писатель. Совершенно неожиданно увлек мистический, фэнтезийный заход. Я даже лучше поняла «Розу мира» Даниила Андреева, идеи которой изложены здесь в доступной форме. Привлекло и большое количество исторических документов. Некоторые очень удивили. Вообще, не знала, что Берия имел отношение к созданию атомной бомбы. Да и сам он показан взвешенно, без привычных клише: что это палач, который убил огромное количество людей и все разрушил. Историческую личность нельзя изображать однобоко. Мне даже показалось, книга закончилась рановато – захотелось узнать о нем больше. И ознакомиться с дополнительными документами.

К слову, сам автор считал, что «Страсть и бомба Лаврентия Берии» станет его финальным романом: все, что хотел сказать о поколениях, вынесших на своих плечах тяготы переломной эпохи, он уже сказал. Однако обострение международной обстановки и начало спецоперации на Украине побудили снова взяться за работу. И возможно, развитие некоторых уже знакомых по творчеству Александра Лапина мотивов мы вскоре увидим в его новой книге «Копье Пересвета».