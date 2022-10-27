Мать 17 детей Ольга Куляшова: «Когда трехлетняя слепая приемная дочка после операции начала видеть, рыдала два дня»

Ольга и Евгений Куляшовы со своими младшими детьми. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Что такое многодетная семья в представлении большинства воронежцев? Чаще всего это трое детей, реже четверо. А пять – уж совсем диковинка. Что тогда говорить, когда их 17. А именно столько в семье Евгения и Ольги Куляшовых. Как же с ними можно справиться? Чтобы это узнать, напросился к ним в гости. Люди гостеприимные – не отказали.

«ВАРИМ ПЕРВОЕ В КАСТРЮЛЕ НА 7,5 ЛИТРОВ»

Ольга Куляшова встретила на улице и провела в свой дом. Первое, что увидел, - две собаки, а еще крутая лестница (под ней один из домашних питомцев живет - лабрадор). Она ведет на третий этаж. Там вечером уже собрались самые маленькие дети. Старшие подтягиваются после уроков. Большинство из ребятишек сидели и смотрели мультики. Но когда увидели незнакомого дядю, все оживились – кто-то свои рисунки показывать начал, кто-то – в «обнимашки» играть. Не было такого, чтобы ребенок в угол забился и сильно смущается. Видно, что здесь всем малышам рады. Это подтверждают и слова Ольги Куляшовой:

- Детей мы на своих и приемных или находящихся под опекой не делим. Многие даже не знают, что они не родные. Поэтому скажем так – их примерно 50 на 50.

- Как же решили столько приемных детей взять?

- В 2011 году умерли моя мама, сразу за ней папа. При них мы строили большой трехэтажный дом. Еще когда родители были живы, мы были многодетной семьей, начали оформление для усыновления. Когда мамы и папы не стало, забота о детях спасала от горя и переживаний. К тому времени появился первый усыновленный ребенок и забота о нем, лечение заполнили пустоту. Дети к нам приходили и сразу семьями, и по одному. У каждого своя, обычно трагичная история. Не могу сказать, что мне очень тяжело. 17 детей воспитывать – принципы те же, что и, скажем, трех. Главное – все организовать правильно.

Ольга Куляшова: "Дети помогли мне заполнить пустоту в душе после смерти родителей". Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Как с питанием для такой оравы справляетесь?

- Два раза в неделю затариваемся в крупном сетевом магазине. Еще ежедневно покупаем самое необходимое. Слава Богу, дети ни в чем не нуждаются на данный момент. Я тружусь и муж на двух работах, а еще очень помогает государственная поддержка детей и правительство нашей области. Недавно нам вручили «ГАЗель», кроме того, просто получаем внимание и заботу как приемная многодетная семья.

Возвращаюсь к питанию, как используем эти закупки? Делаю заготовки мясные на случай, если старшим детям, когда родителей нет, есть захочется. Достаточно разогреть и готово. Объем кастрюль 7,5 литров. На готовку уходит практически то же время, что и на обычную семью, но, естественно, продуктов гораздо больше, и готовкой приходится заниматься куда чаще.

У нас дети – сладкоежки. В конце недели стараемся их баловать. Покупаем тортики хорошие, печенье. Много в свободное время пеку сама или с девочками.

- Получается ли куда-нибудь выезжать во время отпуска или, скажем, новогодних каникул?

- У нас две большие машины. Это позволяет путешествовать. Стараемся часто менять обстановку. Едем со всеми детьми на юг, часто со старшими – в Питер, Москву по музеям и достопримечательностям для их развития и познания истории России. Были и на Волге, в районе Саратова. Города Золотого кольца все объездили. Это очень помогает развеяться, перезагрузиться.

В апреле 2022 года семья Куляшовых отдыхала в Сочи... Фото: из личного архива семьи Куляшовых.

...и в Анапе. Фото: из личного архива семьи Куляшовых.

«ЗАБОЛЕЛА КОВИДОМ ТЯЖЕЛО НА НОВЫЙ ГОД – ВЫЛЕЧИЛ СЫН»

- Какие хобби у детей?

- Двое средних мальчиков единоборствами занимаются. Старшие два сына изучают химию и языки, они у нас еще пловцы и музыканты. Девочки у меня рукодельницы, занимаются танцами и в театральной студии. На День Матери, знаю, сюрприз мне хотят сделать. По хозяйству помогают, вместе занимаемся уборкой. У нас две машинки стиральные почти без перерыва работают. А вот к готовке пока не очень подпускаю, даже старших. Для меня это своего рода релакс. Не пытаемся их в какие-то кружки специально загонять. К чему душа лежит, там себя и пробуют. Вот самый младший, например, пока рисовать любит, да и у тех, кто постарше, вроде бы неплохо получается. Слава и Дмитрий, уже взрослые, им по 18 в этом году, учатся по строительному профилю, уже сейчас плотники неплохие, отец научил.

В этой семье рисуют даже самые маленькие. Фото: Юрий КОЗЛОВ

А вот такие картины по плечу детям постарше. Фото: Юрий КОЗЛОВ

- У средних переходный возраст сильно сказывается?

- К моему удивлению, проблем пока не было. Дети не курят, не матерятся, стараются помогать, особенно, конечно, старшие. Хотя у них на учебу много времени уходит. Возможно, сказывается, что на глупости просто времени не остается, все постоянно заняты. То кружки, то учеба, то семейные праздники.

Старшие сыновья у младших детей в авторитете. В глазах детей они уже взрослые и много добились. В лекарствах разбираются и в медицине, говорят на английском в совершенстве. Ситуация вот недавно была: заболели с мужем ковидом, он легко, а я - тяжело. И прямо на новогодние праздники - 31 декабря 2020 года. Все закрыто. Поехала на КТ – определили пневмонию – 20 процентов легких было поражено. Сын старший единственный не заразился, тогда в аптеке работал, дежурил у моей кровати, колол меня, вылечил.

ТРОЕ ВЫМОЛЕННЫХ ДЕТЕЙ

- Маленькие дети у вас очень ласковые. Прямо обнимают сразу…

- У малышей некоторых этого даже через край. Любят приставать, обнимать, потом станут старше, пройдет. Помню, одной дочке пять лет было. Спрашиваю на улице: «Пойдешь с тетей?» Та отвечает: «Пойду». Даже ревную иногда. Потом вспоминаю ее жизнь с прежней мамой и ставлю такие эмоции на «стоп». У нее тогда случился ожог пищевода и желудка, из-за этого одно время такой хрипой бас, как у мужика. И с пятого этажа выпадала в прежней семье, переломалась очень сильно. Было косоглазие, поражение головного мозга. Первые три года из больниц не вылезали. Еще и болела часто - иммунитет слабый. Теперь красавица, умница, тьфу-тьфу, и не скажешь, что такие проблемы были.

У другой дочки была врожденная катаракта, искусственный хрусталик смогли поставить только в Тамбове. Врачи не давали никакой гарантии, но все же мы рискнули и сделали операцию там. Два с лишним часа делали операцию. Дочке три года тогда было, убрали с глаз повязки, начала различать картинки. Для меня это было чудо, если честно, я расплакалась от счастья, когда поняла, что дочка видит. Сначала слабо, потом стало побыстрее восстанавливаться зрение. Неделю назад были в Тамбове, уже на одном глазу 60 процентов, вроде может и до 100 догнать.

У нашего самого маленького сына тоже большие проблемы были, на протяжении полугода держали контроль, диагностировали редкую болезнь спины бифида – боялись, что не сможет ходить. Сейчас не просто ходит, бегает. Вымолила я этих трех детей у Бога, надеюсь.

«ЕСЛИ УЕЗЖАЕМ ВДВОЕМ НЕНАДОЛГО, ВОЗВРАЩАЕМСЯ С ГОРОЙ ИГРУШЕК»

- У некоторых родителей вроде ревности есть, соревнование, кого из них дети больше любят? Не ваша история?

- Ни один из наших детей не говорит, кого больше любит. Ответ один у них всех: и папу, и маму. Мы с мужем, как говорится, две половинки. Можем находиться вместе, как говорится 24 на 7. Второй раз замужем, в первом браке бывало – хочешь побыть одной. Сейчас таких проблем нет.

Если уж от шума и гама совсем невмоготу, у нас есть место силы – спорткомплекс «Олимпик». Там занимаемся скандинавской ходьбой, по большому кругу раза два-три проходим. И усталость как рукой снимает. Дети маленькие в это время с няней. Обычно нам два часа хватает, чтобы восстановиться.

Вообще мы родители немного странные. Куда-нибудь выбираемся вдвоем, например, на третий день уже начинаем о них беспокоиться. И приезжаем домой с горой игрушек. А они за это время от нас тоже отдохнули, радуются – мама с папой приехали.

Комната старших. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В разговор вступает глава семьи Евгений. Он уже привез старших детей со школы. Вскоре у них с женой будет, пусть недолгий, но отдых.

- У нас строго, в восемь часов вечера для малышей отбой. Не сразу, конечно, они укладываются спать. Но начинается этот процесс именно строго в восемь. Иначе у нас с женой на себя никакого времени не остается.

Ольга и Евгений Куляшовы иногда выбираются куда-нибудь вдвоем, но очень скоро начинают скучать по детям. Фото: из личного архива семьи Куляшовых.

- У вас животных много в доме? Как со всеми справляетесь?

- Дети приносят собак и кошек, могут подобрать. Купаем, отмываем, кормим и стараемся пристроить в добрые руки. Мы тоже любим животных. Дом частный, есть возможность их держать. У нас лабрадор, любимец всей семьи. Кошка тоже есть.

«ШЕСТЬ ПАР ПОСЛЕ ОБЩЕНИЯ С НАМИ ВЗЯЛИ СЕБЕ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ»

Снова задаем вопрос Ольге:

- Нет ли опасений, что всех детей «поднять» не удастся?

- Конечно по здоровье и продолжительности жизни как Бог даст, но детей стараемся обеспечить всем необходимым. Уже говорила, что мы сейчас живем в очень хорошее время для появления как можно больше многодетных семей. Есть мощная поддержка от государства, да и в моральном плане чувствуем уважение. Наша семья 14 лет уже многодетная и нам есть с чем сравнить.

Когда я была маленькой, у меня по соседству батюшка жил – семь детей. Дети ездили в «Артек», мама ходила с медалью как героиня. Потом после развала СССР ситуация, конечно, изменилась. В 90-е годы – один ребенок, и то хорошо.

А сейчас ситуация сильно улучшилась. Самое время рожать. Несмотря на специальную военную операцию и пандемию, не страшно за детей. Иногда мы даже не просим – нам все равно помогают и поддерживают. Раньше старшие дети в музыкальную школу за деньги ходили. Теперь выдают сертификаты – можно выбирать любые из семи кружков и заниматься бесплатно. Выплаты опять же на детей от 3 до 7 лет. Те же тортики, конфеты можем купить, как и раньше. Хотя из-за пандемии и общей экономической ситуации и у меня, и у мужа доходы снизились.

- Главное, чтобы боевые действия до нас не докатились, - добавляет Евгений. - В доме оборудовали подвал на всякий случай. Есть знакомый в Белгородской области. У него в подвале сейчас чуть ли не лучше, чем в квартире. Сделал там все, что надо, чтобы жить в случае обстрелов. Если что-то подобное произойдет, с таким числом детей далеко не уедешь. Так что тоже положили там раскладушки, матрасы и припасы. Дай Бог, чтобы ничего плохого не случилось. А так, как говорится, терпение и труд все перетрут.

Ольга, однако, закончила разговор на позитивной ноте:

- Многие наши знакомые если честно, не понимали нашего решения создать такую большую семью. Возможно, люди чего-то боялись, смотрели, а некоторые даже ждали, что не справимся. Прошло много лет и все чаще люди начали спрашивать у нас совета, как оформить опеку или усыновить ребенка. Знаю точно, что уже шесть пар это сделали после нашего общения и не жалеют. Они счастливы, и мы тоже рады, что послужили им примером в добром деле.