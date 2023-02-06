Советы воронежского стилиста: как покупать вещи в несколько раз дешевле

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

Весной 2022-го из России ушло большинство западных брендов. У многих возникла паника, подогреваемая комментариями купленных иностранных злопыхателей, что ничего у нас не будет, ходить нам в лаптях и кокошниках. Но вопреки массированной информатаке, никто в России голым не ходит. И даже не в лаптях. Оказалось, в нашей стране все есть, более того, воронежский стилист Татьяна Подъяблонская уверена, что можно приобретать все необходимое и не сильно тратиться. Имиджмейкер поделилась лайфхаками выгодных покупок.

НИКТО В ВАТНИКАХ НЕ ХОДИТ, ЗАТО ИЗЛЕЧИЛИ ШОПОГОЛИЗМ

- В марте-2022 в соцсетях была вакханалия: из-за кордона писали, что мы будем ходить в ватниках. Я тогда еще говорила, что это – всего лишь дешевый способ запугивания, который очень быстро сойдет на нет. Во всем мире кризис перепроизводства: на планете перенасыщение одеждой, обувью и аксессуарами, и западные бренды не захотят терять такой огромный по прибыли российский рынок, будут ввозить всеми правдами-неправдами, в том числе через параллельный импорт, - объясняет Татьяна. - Кроме того, уход западных брендов дал реальный шанс продвинуться аутентичным российским маркам и небольшим предпринимателям. Кстати, многие стали из принципа покупать только российское – чтобы не поддерживать рублем страны, который вводят против нас санкции. И это правильно.

Не секрет, что, тем не менее, в модной индустрии произошло явное подорожание товаров, ведь большинство сырья – импортное, его стало сложнее и дороже ввозить. И это ударило по кошельку многих покупателей.

- Все это естественный процесс в экономике. Но это и неплохо: зато у многих излечился шопоголизм. Люди стали понимать, что вместо нескольких шмоток сомнительного качества лучше купить одну, но хорошую, пусть и дороже. Это экономит место в шкафу, и, в конечном счете, и деньги, которые раньше тратили бездумно на гору тряпок. Теперь нужно тщательнее планировать гардероб, чтобы не потратить средства зря: чтобы вещь подходила ко многим другим в вашем шкафу и была более качественной, чтобы прослужить не менее пяти лет, - отмечает Татьяна.

Более того, имиджмейкер считает, что и сейчас можно одеться совсем недорого. Татьяна поделилась с читателями «Комсомолки» секретами выгодного шопинга.

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

КАК КУПИТЬ ВЕЩЬ, ИЗНАЧАЛЬНО СТОИВШУЮ ОВЕРДОФИГА, В 5-10 РАЗ ДЕШЕВЛЕ

В первую очередь, стилист советует учиться покупать на маркетплейсах.

- Многие российские бренды изначально ставят негуманный ценник. Но и не могут все это продать в магазинах. Поэтому большинство марок давно зашли на известные маркетплейсы, где можно, кстати, найти не только остатки прошлых коллекций, но и вещи из текущих. Очень наглядный пример. Перед Новым годом я делала обзор из известного магазина, показала подписчикам красивую юбку. Потом уже решила, что нужно купить ее и себе, но оказалось, что в магазинах ее не осталось. Я благополучно об этом забыла. Но в конце января увидела ту же юбку на маркетплейсе. По цене… 600 рублей (изначально она стоила 4999) – то есть в 8 раз дешевле! - говорит Татьяна. - На маркетплейсах очень часто бывают разные акции сниженных цен – не только «черная пятница» и «киберпонедельник», но и много других – к разным праздникам и так далее. Кроме того, те же ушедшие западные бренды успешно зашли на российские маркетплейсы, вот и подтверждение того, что они не хотят терять прибыль с российского рынка.

Кроме того, стилист советует не гнушаться покупками на известных китайских маркетплейсах.

- Там в разы больше брендов и товаров. Цена на одну и ту же вещь может варьироваться от 500 до 5000 – от разных производителей. Выглядят они на фото одинаково. Но здесь обязательно нужно читать отзывы, чтобы не попасть на плохое качество. Помогут в этом деле стилисты: много моих коллег специализируются именно на покупках с китайских маркетплейсов – делятся ссылками на выгодные находки и рассказывают о качестве этих вещей, - говорит Татьяна.

ЖДИТЕ АКЦИЙ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ И СУММИРУЙТЕ ИХ С ПРОМОКОДАМИ СТИЛИСТОВ

Имиджмейкер советует перед акциями (о них, как правило, известно за неделю) поискать на маркетплейсах интересующие товары и сделать скрины цен. Чтобы в момент акции убедиться, что стоимость реально снизили, а не повысили перед «часом Х», чтобы «упасть» до прежней цены. Если видите такие «фокусы», просто откажитесь от покупки – предложений на самом деле множество. И надо сразу подыскать несколько подходящих вариантов у разных производителей.

- Советую подписаться на нескольких стилистов. Кроме того, что они показывают многочисленные варианты ношения вещей, что полезно, мои коллеги делают и сообщения о начале акций, дают ссылки на товары с хорошим соотношением цена-качество, также делятся личными промокодами, которые позволяют покупать со скидками (в нераспродажное время в среднем можно сэкономить 15-20%). И очень часто промокоды стилистов суммируются с акциями на маркетплейсах и сейлами у брендов! – делится лайфхаком Татьяна.