Как гуманитарию сделать карьеру в сфере IT

Ни одна IT-компания не может обойтись без сотрудников-гуманитариев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сфера IT (information technology, информационных технологий) – одна из самых востребованных в наше время. Многие хотят начать карьеру в ней, поскольку возможность работать из дома, с относительно свободным графиком и высокой зарплатой привлекает большое количество людей. Сложилось мнение, что путь сюда закрыт для тех, кто не разбирается в математике и имеет скорее гуманитарный склад ума. На самом деле это совершенно не так, ведь IT-сфера включает в себя большое множество профессий, о которых почему-то говорят меньше, чем о программистах или разработчиках сайтов. В реальности здесь могут найти дело по душе даже «творческие» люди.

Важно понимать, что ни одна компания в этой сфере не может обойтись без сотрудников-гуманитариев. Это те, кто умеют общаться с людьми, грамотно писать тексты, работать с разными языками, заниматься дизайном, тестированием и многим другим.

- Для комфортной работы в сфере IT не обязательно иметь математическое образование или быть программистом, - считает тестировщик программного обеспечения Анна Левадная. - Главное - чтобы у человека было развито логическое мышление. Это самое важное, без него никак. А войти в сферу без профильного образования совсем не тяжело, если ты пробовал какие-либо курсы и понял, что справляешься с этим и тебе нравится. Работа удобна тем, что ты не привязан к месту и можешь трудиться из любой точки мира. А еще обретаешь массу полезных и интересных знакомств. Многие компании предлагают сотрудникам разные курсы английского и другие полезные мероприятия. Ну и, конечно, привлекает зарплата. Но, чтобы хорошо зарабатывать, надо хорошо поработать. Самое главное – любить то, что ты делаешь. Получать от этого удовольствие. Я встаю в девять утра, сажусь в пижаме за свой компьютер и не замечаю, как пролетает рабочий день. А тем, кто хочет развиваться в сфере IT, советую посмотреть на «Ютубе» видео опытных специалистов с их советами и историями. Также в интернете очень много полезных и классных курсов, которые несложно найти. Удобно то, что многие курсы предлагают свои тестовые проекты и гарантируют трудоустройство. Трудитесь и идите к своей цели - и всё у вас получится!

Ниже мы приведем пять вариантов перспективных профессий в сфере IT, для которых совсем не обязательно быть математиком или программистом или даже иметь какое-либо высшее образование.

Веб-дизайнер

В информационных технологиях очень ценятся люди с творческими способностями. В первую очередь они могут стать востребованными в сфере дизайна.

Веб-дизайнер - человек, который работает над внешним видом интернет-страниц или приложений. Чтобы стать таким специалистом, не обязательно иметь профильное художественное образование - для вхождения в профессию достаточно будет пройти специализированные онлайн-курсы или потратить время на серьезное длительное самообразование и изучение темы.

Вы научитесь создавать дизайн для интернет-баннеров, макеты сайтов и интернет-магазинов. Веб-дизайнер ответственен за то, как пользователь воспринимает сайт, поэтому в его задачи входит также продумывание удобного и понятного интерфейса.

Важно понимать: хоть представителю этой профессии и не нужен навык программирования, умение работы с разнообразными графическими редакторами просто необходимо.

Если вы творческий человек с развитым эстетическим вкусом, всегда внимательны к деталям, имеете компьютер и, самое главное, желание, мотивацию и время профессионально развиваться – у вас есть все необходимое для работы в сфере веб-дизайна. Зарплата, как и для любой другой профессии в сфере IT, будет зависеть от вашего уровня: от 40 000 до 200 000 рублей в месяц и даже больше.

Копирайтер

Для работы с информационными технологиями необходимы специалисты, умеющие эту самую информацию доносить до пользователей. И в первую очередь - с помощью текста. Копирайтер – человек, выполняющий работу с ним.

Это обширное понятие, которое включает в себя большое разнообразие сотрудников, объединенных общей задачей – работать с текстом. Это посты брендов в соцсетях, страницы сайтов, рекламные сообщения, статьи, пресс-релизы, email-рассылки и многое другое.

Такие специалисты востребованы в сфере IT, поскольку повсюду в интернете пользователь сталкивается с текстом. Следовательно, если вы хотите быть копирайтером, самое главное, что от вас потребуется, – умение грамотно писать. В интернете существуют различные онлайн-биржи, где копирайтеры могут найти заказчиков, которые предлагают написать текст по предоставленному ими техническому заданию.

Для вхождения в эту профессию совершенно не важно, какое у вас образование. Главное - чтобы вы умели структурированно, ясно и грамотно писать, поскольку ваш текст должен быть понятен всем читателям и хорошо выполнять функцию, которую ожидает от него заказчик. В развитии этого навыка может помочь общая начитанность и регулярная практика.

Зарплата полностью зависит от количества выполненной работы и от специфики. Разброс велик: от 5 000 до 200 000 рублей.

Тестировщик

В сфере IT огромное количество программистов, работа которых – создание приложений, сайтов, программного обеспечения. Однако нельзя выпустить ничего из этого в открытый доступ, пока причастные к созданию люди не будут уверены в том, что все работает корректно и именно так, как они задумывали. В таком случае не обойтись без тестировщиков.

Функциональный тестировщик – человек, который проверяет работу программы, приложения или сайта на наличие ошибок или недочетов. Обучиться такой профессии несложно, в основном достаточно потратить около года на тщательное самообразование. Однако мысль о том, что тестировщику нужно просто прожать все доступные в приложении кнопки, ошибочна. Процесс немного сложнее: чаще всего проверку приложения следует проводить по определенному алгоритму. Необходимо предусмотреть даже самые неординарные действия, которые мог бы совершить пользователь, так что это скрупулезная и долгая работа.

Такая профессия подойдет усидчивым, внимательным, точным людям, в идеале перфекционистам, поскольку предстоит тщательный просмотр и проверка всех возможных вариантов, способных вызвать ошибку. Приветствуется также нестандартное мышление, наличие некоторых аналитических способностей – эти умения значительно облегчат и ускорят работу тестировщика. Для общения с командой разработчиков пригодится навык коммуникабельности и терпения.

Заработная плата зависит от вашего уровня знаний: от 30 000 до 450 000+ рублей.

Маркетолог

Интернет - прекрасная площадка для продвижения любых видов товаров и услуг. Продавцам и предпринимателям необходима реклама для развития своих проектов. Тут не обойтись без грамотных маркетологов.

Интернет-маркетолог - специалист, занимающийся продвижением товаров и услуг в сети. Большую роль в этой профессии играет теоретическая база, поэтому всем желающим заниматься такой деятельностью стоит внимательно изучить все аспекты маркетинга - самостоятельно или с помощью учебных заведений, онлайн-курсов. Необходима осведомленность в сфере рекламы, рынка, социальных сетей и интернета в целом. Также важно умение анализировать и прогнозировать. Интернет-маркетолог должен суметь не только вывести новые товары и услуги на рынок и привлечь покупателей, но и удержать их внимание на длительный срок.

Таким образом, маркетологи - креативные люди, имеющие определенные знания в сфере продвижения, коммуникаций и интернета, способные анализировать всевозможные варианты развития событий и работать многозадачно, заинтересованные в самообразовании. Потребуются некоторые лидерские и коммуникативные навыки. Зарплата обычно - от 40 000 до 90 000 рублей.

Техническая поддержка

Вопросы могут возникнуть у каждого пользователя и по совершенно любому поводу. На них кому-то нужно отвечать, однако команда разработчиков занимается своей работой и не может успеть написать или позвонить всем. Именно поэтому в сфере IT крайне востребованы специалисты технической поддержки.

Это люди, которые решают проблемы и отвечают на вопросы пользователей. Специалисты поддержки первой линии выявляют и формулируют проблему человека для дальнейшего ее решения. Поддержка второй линии занимается непосредственно привлечением сотрудников для устранения проблем или более тонкими вопросами.

Сфера информационных технологий включает в себя разные компании, поэтому техническому специалисту стоит углубленно изучать именно ту область, в которой он собирается работать. Поскольку от него требуется консультация пользователей по их вопросам, необходимо иметь глубокие знания, иначе помочь людям будет трудно. Для этой профессии могут понадобиться профильные знания, но их реально получить в процессе самообразования. Главное - делать это регулярно и с большим интересом.

Если вы действительно разбираетесь в технической части какого-либо продукта, а по характеру человек крайне спокойный, коммуникабельный, легко идете на контакт и заинтересованы в своей сфере деятельности, то станете прекрасным специалистом технической поддержки и сможете помочь многим людям с решением их проблем. Зарплата сотрудников данной профессии может быть от 45 000 до 100 000 рублей.

То, что сфера IT исключительно для программистов, – миф и предубеждение, с которым следует бороться. На самом деле эта сфера включает в себя огромное количество профессий. Помимо уже приведенных это аналитик данных, проектный менеджер, frontend-разработчик, бизнес-аналитик, IT-рекрутер и многие другие. Так что практически каждый сможет найти себе дело по душе и стать в нем настоящим специалистом, если займется самообразованием и уделит этому достаточное количество времени.

Самое главное – не бояться пробовать и начинать. Гуманитарии очень нужны сфере IT, творческие люди – тоже. Названные специальности сейчас крайне востребованы и имеют не такой высокий порог вхождения, поэтому любой, кто заинтересуется информационными технологиями, может попробовать себя в новом деле.