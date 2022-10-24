Звезда сериала «Сваты» Анатолий Васильев: Я плохо отношусь к телевизионщикам

Анатолий Васильев в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На днях в Воронеже собрал аншлаг спектакль «Семейный ужин в половине второго». Это и неудивительно: со времен пандемии коронавируса в город не приезжал такой звездный десант! Перед представлением «Комсомолка» попытала обаятельного Анатолия Васильева - звезду культового фильма-катастрофы "Экипаж" и популярного сериала "Сваты" – о новых ролях, современных талантах и телепрограммах.

ОТ ТАКОГО ПАРНЯ, КАК САША ПЕТРОВ, ПОЛУЧАЕШЬ ЗАРЯД

- Анатолий Александрович, расскажите о своих новых работах в кино. Вы вроде бы должны были сняться в фильме «Старый уличный фонарь»…

- Нет, не получилось. У меня одна картина зависла на Первом канале «Чудотворная». Об иконе. Вот-вот должна выйти. Там интересные вещи. Я играю ученого, который находит эту икону. Я ее беру у Агафьи. Это сериал, но сделан как фильм.

- То есть вы от ученого переходите к верующему, наука сталкивается с религией… А вы сам суеверный человек?

- Суеверный или верующий? Я не суеверный. Но бывают какие-то нюансы, которые действуют или не действуют на меня в жизни, или меняют меня, к примеру. Я это чувствую. А не просто верю. Чувствую что-то, и я к этому готов. Интуиция. Что касается актерских примет, вот сейчас в гостинице сценарий упал из рук, листы разлетелись. Но я спокойно сел, все это подобрал. А что касается верующий ли я, то да - я верую в Бога.

- У вас огромный творческих багаж. Вы снимались и с актерами старой школы, и с современным поколением. Чем отличается та плеяда звезд от молодых кумиров?

- У старшего поколения, тех, кто старше меня, - был некий историзм. Люди возраста моих родителей, прошедшие и революцию, и войну, - эти люди были до того крупны внутри, интересны, глубоки – у них можно было многому научиться. В своей работе они ко всему относились очень серьезно, не пропускали ничего мимо. И это я видел, и это мне нравилось. Анатолий Папанов, Татьяна Пельтцер, Вера Васильева, Вера Марецкая и Раневская. Эти старики мне очень много дали. Зарядили меня на всю мою жизнь. Что касается молодежи, мне нравится, что они очень легки на подъем и готовы работать. Хотя мало чего знают, мало чего умеют. Но хотят. Я с ними общаюсь на равных. С большим интересом отношусь к молодежи, дружу с ними, а они меня очень уважают. Мы часто работаем вместе, и я могу сказать, что у нас талантливая молодежь. И они «набирают» по ходу. А когда я встречался со стариками, они были на одно рукопожатие от Станиславского - Алексей Николаевич Грибов, предположим, Алла Константиновна Тарасова, Михаил Николаевич Кедров. Все старики МХАТовцы. Нынешней молодежи так не повезло. Они уважают мое поколение. Но хочется их приобщить к тому.

- Кого из талантливой молодежи можете отметить?

- В нашем театре очень много талантливых ребят. Но они не так известны широкой публике, и вы у них, к сожалению, брать интервью не будете. Что касается кино, то мне Саша Петров нравится. Я к нему долго присматривался, мне нравится, что он не вертопрах какой-то, а человек серьезный, и вместе с тем верит в себя, достойно себя держит. Может интересно порассуждать, мы с ним общались в Ермоловском театре. От такого парня заряд получаешь тоже. А из девушек… В нашем театре очень выразительная Анна Галинова. Пухленькая, а играла Офелию, да так - глаз не оторвать. Смотришь, и все забываешь. Острохарактерная актриса, такая непосредственность. Наверное, поэтому ее наш режиссер Евгений Марчелли пригласил. Он поставил авторскую редакцию «Гамлета» - называется ШЕКСПИРГАМЛЕТ – в одно слово. И маленькие, и крупные роли сделаны очень хорошо, забавно, смело.

Анатолий Васильев в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МНЕ НЕ НРАВЯТСЯ, КАК В ТЕЛЕШОУ ВЫГЛЯДЯТ МОИ КОЛЛЕГИ

- Никогда не видела вас в телепрограммах. Даже про воспоминания об известных людях.

- Мне не нравится, как в этих передачах выглядит большинство моих коллег, - как говорят, как себя ведут. Настолько они зажаты, неинтересны, все же читается - зачем они пришли. Не могу себя пересилить. Поэтому не хочу в этом участвовать. Говорю: «Я занят, извините, очень занят».

- Вы бы могли себя по-другому вести…

- Неинтересно мне, правда. Да и нет там возможности общения. К тому же, камера выхватывает людей, когда они не готовы. Ужасно. Зачем так ловят? С таким выражением лица, в таком состоянии... В общем, продажа. Это нехорошо. А эти телевизионщики так делают. Не знаю зачем. Поэтому не хожу. Вот был случай с Андреем Малаховым. Когда моего друга Владимира Сошальского не стало, мне позвонили: «Это с Первого канала, у нас спецпроект о Владимире Сошальском». Что я подумал: что о моем друге снимут передачу воспоминаний. И я хотел рассказать о наших встречах, поговорить о его ролях. Прихожу, меня девочки-помощницы встречают, гримируют. Захожу в студию и вижу, мама дорогая, крупными буквами – «Пусть говорят»! Это скандал! Андрюша Малахов вроде со всеми артистами дружит, но еще и скандалы делает про них же. Я поворачиваюсь: «Кто мне звонил? Вы сказали спецпроект о Сошальском, а тут «Пусть говорят» - я на такие передачи не хожу». Приходят те, кто за это деньги получают. Я говорю: «Андрей, я к тебе не собирался, в чем дело? Я пришел о Владимире Борисовиче поговорить, а вы о чем собираетесь?» А там тема была – почему пожилых людей бросают родственники. И ее раскручивают. Меня обманули, не так все подали. Почему? Я не заслужил правды? Девочка-ассистент начинает рыдать, это ее работа, она же должна была меня привести. В общем, меня упросили остаться, но я предупредил: чтоб никаких поползновений в отношении Владимира Борисовича. Там обсуждали ситуацию, почему Сошальский ушел в хоспис. У него же небольшая квартирка была, сын родился перед смертью. В итоге, я сказал только одно: «Он жил как настоящий мужчина, и ушел из жизни как настоящий мужчина!». Чтобы никому не мешать. Это мужской поступок. Я бы на его месте тоже так сделал… В общем, вот такое непозволительное отношение… На НТВ тоже был случай. Идет передача про Ию Саввину. Мало того, что ее показали в неприглядном свете, как она лежит на кровати под одеялом, откидывают его, там скелетик. Потом показали мужчину, который остался с ее больным сыном… И потом перебивка: показывают вдруг меня! Потом снова его. Потом меня, он что-то за кадром говорит. Что люди могут подумать? Что это я таким стал, что я Ии Саввиной муж? Я стал звонить на НТВ, так до руководства невозможно было добраться. Они говорят: ошиблись при монтаже, случайно вставили меня. Ну как так можно ошибиться и даже не извиниться? Поэтому я плохо отношусь к телевизионщикам.

Анатолий Васильев в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТОГО СЕЗОНА «СВАТОВ» МНЕ СТАЛО СКУЧНО

- Какие у вас табу в ролях? Эротика, маньяки, в гробу… где не будете сниматься?

- Такое не буду играть, но мне и не предлагают такие роли. Вообще я выбираю, читаю сценарий. Отказываюсь, если завязка не та, или я не вижу себя в этом материале. Я вообще всегда предлагаю свое, иначе не могу. Слушаю режиссера, но хочу это потом развить. Это моя закалка театральная, я хочу быть живым, открытым и доходчивым для людей.

- Почему вы ушли из сериала «Сваты» на волне его популярности?

- Первый сезон снимал режиссер Юрий Морозов, у него был хорошо написанный сценарий. А когда приехали на второй сезон - а режиссера уже того не было, все взял на себя сценарист. Но вся любовь зрителей началась с Морозова. Его убрали, и стали делать по тому клише, которое сделал Морозов. И я видел, что перспективы никакой нет. Я говорил им: давайте что-нибудь глубже сделаем по поводу судьбы одного, второго главных героев, зачем вы увеличиваете количество людей, вводите мелких персонажей? Начался один смех-смех. Ну это для тети Мани, которая пирожки делает и «Сватов» одним глазом смотрит. Неинтересно мне стало, я творческая личность, я хочу что-то другое, мне это надоело уже, стало скучно. С точки зрения зрителей, я, наверное, странно поступил: бросил работу хорошую. А меня пригласили потом в сериал «Семейный детектив», четыре года подряд снимался в Белоруссии - с Раисой Рязановой, хорошая команда была.