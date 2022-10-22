Новый бюджет и замедление инфляции: экономические новости недели для воронежцев

Темпы роста инфляции замедляются пятый месяц подряд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На какую зарплату могут рассчитывать соискатели без опыта работы? В каких районах области в 2023-м появятся площадки для раздельного сбора отходов? Сколько средств в этом году власти выделили на соцвыплаты? Ответы на эти и другие вопросы подготовила «Комсомолка» в подборке ключевых экономических событий минувшей недели.

2,5 млрд рублей на здравоохранение…

В течение двух лет Воронежская область получит 2,5 млрд рублей субсидий из федерального бюджета на развитие здравоохранения. Соответствующий документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Деньги на развитие здравоохранения выделят из федерального бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так, в 2022 году субсидия составит 900 млн, в 2023-м – 1,6 млрд. Деньги потратят на реализацию федеральных проектов «Борьба с онкозаболеваниями», «Развитие детского здравоохранения» и «Развитие инфраструктуры здравоохранения».

…6,3 млрд на социальные выплаты…

В Воронежской области в 2022 году на выплату пособий выделили 6,3 млрд рублей. Деньги предназначены беременным женщинам, пенсионерам и молодым родителям. Об этом рассказала начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Воронежского регионального отделения Фонда соцстрахования Ольга Стаканова.

…и 297,2 млн рублей на контейнерные площадки

Из областного бюджета выделят 297,2 млн рублей на строительство в 2023 году контейнерных площадок для раздельного сбора отходов в девяти районах. Это Грибановский, Воробьевский, Калачеевский, Лискинский, Петропавловский, Таловский, Бобровский, Кантемировский и Хохольский.

Напомним, в 2022-м на строительство новых площадок в десяти районах области направили почти 298 млн рублей. В Верхнехавском, Рамонском и Павловском работы уже завершены. Там оборудовали 379 площадок с твердым покрытием, ограждением и подъездными путями.

В Нижнедевицком, Семилукском, Репьевском, Новоусманском, Каширском, Поворинском и Россошанском районах строительство закончат до конца года. Там установят еще около 1700 площадок.

Инфляция замедляется пятый месяц

В Воронежской области пятый месяц подряд замедляется инфляция. По итогам сентября она составила 13,4%, снизившись на 0,9 процентных пункта по сравнению с августом. Наша цифра меньше как общероссийского уровня, так и средних показателей по Центральному федеральному округу. Об этом сообщили в воронежском отделении Банка России.

Причины снижения - в расширении предложения и снижении издержек на производство ряда товаров. Благодаря увеличению площадей под посевы, закладке новых садов и хорошему урожаю местный рынок оказался насыщен овощами и фруктами. Как итог — ускорилось падение стоимости картофеля и замедлился рост цен на яблоки. Удалось нарастить объемы производства курицы и свинины. Кроме того, замедлилось подорожание зерна и сои, что сократило издержки на производство кормов для животных.

В сентябре эксперты также отметили замедление роста цен на легковые машины и мебель.

- Смягчение денежно-кредитных условий оказывает все большее влияние на спрос. В то же время, мы видим, что люди стали более вдумчиво подходить к своим тратам и приобретают только то, что им действительно надо, а не закупаются впрок, как это было в начале весны, — отметила заместитель управляющего воронежского отделения Банка России Анна Сухова.

Доходы бюджета сохранят на прежнем уровне

Проект бюджета Воронежской области на 2023 - 2025 годы направили для вынесения заключения в Минфин. Уже 26 октября документ рассмотрят на заседании регионального правительства. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, доходы, несмотря на санкции, не уменьшаются. Напротив, идет тенденция к увеличению. Предполагается, что вырастет ранее заявленная сумма федеральных трансфертов.

Расходы бюджета на 2023 год запланированы в сумме 161 млрд рублей. Сохранятся все социальные обязательства: основная часть денег пойдет на здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру, физкультуру и спорт, обеспечения трудовой занятости. Кроме того, предусмотрены расходы на развитие подшефных районов ЛНР и поддержку военных.

Вакансия для начинающих с зарплатой до 320 тысяч

Аналитики рекрутингового агентства HeadHunter опубликовали Топ самых высокооплачиваемых вакансий Воронежской области, на которые не требуется опыт.

Аналитики составили ТОП самых высокооплачиваемых вакансий без опыта работы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На первом месте - работа брокером по элитной недвижимости. Соискателю предлагают зарплату от 70 до 320 тысяч рублей.

Места со второго по четвертое занимают позиции менеджеров. Среди них есть варианты по зарплате от 50 до 300 и 250 тысяч рублей.

На пятом месте вакансия курьера с доходом до 200 тысяч. Шестым стало предложение работы руководителем отдела кадров. Ему обещают от 80 до 200 тысяч рублей.

Водителю с личным грузовым автомобилем категории В предлагают зарплату в 150, агенту – от 75 до 150, руководителю сопровождения крупных клиентов – от 120. Замыкает топ вакансия медицинского представителя с зарплатой от 84,5 тысячи рублей.