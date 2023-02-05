Отец Героя России Романа Филипова: «Сослуживцы сына говорят, что у украинцев осталось мало самолетов»

Николай Филипов (первый слева возле монумента) рядом с памятником своему сыну. Фото: из архива Маргариты Филиповой.

В пятницу, 3 февраля, исполнилось пять лет со дня гибели совершившего подвиг во время исполнения своего воинского долга воронежского летчика Романа Филиппова. В тот день в 2018 году он катапультировался из самолета, подбитого боевиками, орудовавшими в Сирии. Чтобы не попасть в плен, Роман подождал, пока подойдут террористы и взорвал гранату. Последними его словами были: «Это вам за пацанов!». Роману Филипову присвоили звание Героя России посмертно. Его подвиг вдохновил многих людей на стихи и песни и стал современным примером стойкости русского воина.

В школе № 85, выпускником которой был Роман Филипов, 3 февраля состоялась акция, посвященная его памяти. В ней участвовали сослуживцы Романа, юнармейцы, представители духовенства, прошел Урок мужества. Отец Героя Николай Филипов рассказал, как он прожил пять лет без сына:

- Романа не забывают. Его именем назвали хоккейный турнир любительских команд, который проводят в Воронеже на «Арене Север». Туда приезжают команды не только из столицы Черноземья, но и из других городов. Регулярно проходит турнир по восточному боевому единоборству памяти сына. В Москве в середине сентября 2023 года запланированы международные соревнования по рукопашному бою. Они тоже посвящены памяти Романа.

- Сослуживцы Романа, наверное, сейчас участвуют в СВО?

- Да, рядом с его могилой на Коминтерновском кладбище похоронили погибшего 7 марта 2022 года его друга Олега Червова. Он погиб во время операции по прикрытию нашего десанта, высадившегося недалеко от поселка Гостомель Киевской области. Многие ребята продолжают участвовать в боевых действиях на Украине и в Сирии. Если на Ближнем Востоке от террористов сразу было понятно, чего ожидать, то в начале СВО были еще надежды, что украинцы одумаются и не будут воевать за свою преступную власть. Недооценили, как людям затуманили мозги за восемь лет после майдана. Ведь бывало, что приходилось сходиться в воздушных боях с украинскими летчиками, с которыми наши ребята вместе учились.

- Сейчас в соцсетях много пишут, что можно было бы больше использовать нашу авиацию. Согласны с таким мнением?

- Нет, его высказывают диванные эксперты. Я сам военный штурман, с ребятами, до сих пор летающими, часто общаюсь. Возможно, в начале СВО была еще какая-то несогласованность в действиях, но сейчас и артиллерия, и авиация работают эффективно. Боевые вылеты идут регулярно. У украинцев уже мало своих самолетов осталось. СУ-24, которые уже давно должны были быть списанными, откуда-то достают.

- Доводилось ли летчикам, с которыми общались, встречаться в небе с западными самолетами?

- Пока таких не видели. Но никакой боязни их нет, даже если они появятся. Сейчас у наших летчиков современная техника, в ее оснащении электроникой тоже недостатка нет. Есть самолеты, системы которых позволяют держать одновременно до сотни целей. Так что, если и прибудет натовская техника, нет сомнения, что ее достойно встретят.

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