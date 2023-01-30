«Не один Берия был грешником»

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- Почему Санкт-Петербург? Почему книжный магазин в Доме Зингера? Потому что мой роман «Страсть и бомба Лаврентия Берии» начинался отсюда, - с такими словами Александр Лапин обратился к читателям на творческой встрече в Северной столице. - Я вообще люблю приезжать в ваш город. Посещаю музеи. И постоянно прихожу сюда. В этом магазине есть такой отдел в подвале, где продается немассовая литература. Может, не очень красиво изданная, но интеллектуально продвинутая. В один из приездов лет пять назад я спустился туда и нашел монографию двух местных авторов, выпущенную тиражом всего в сотню экземпляров. Открыл ее и понял: эти ребята выполнили работу, которую обычно сам проделываю перед написанием нового романа. Они проехали по тем местам, где жил и трудился Лаврентий Берия.

Писатель признается: многое для него тогда стало открытием. В том числе – ключевая роль зловещего наркома в реализации атомного проекта. Именно ему и академику Игорю Курчатову наша страна обязана созданием ядерного оружия, которое позволило более 70 лет избегать новой большой войны.

- Это дало России возможность после 1945 года жить, развиваться и чувствовать себя безопасно. Сейчас наличие сдерживающего щита становится еще более важным, - продолжил Александр Алексеевич. – Но что за человек был Берия? Какими достоинствами и недостатками обладал? Мы привыкли к тому, что после расстрела на него навесили ярлыки убийцы и маньяка. Но мне захотелось приблизиться к реальному пониманию его личности. К тому же казалось, что в моей биографии есть много похожего. Писатель всегда пишет «из себя». В годы перестройки и «проклятые» девяностые я работал топ-менеджером «Комсомольской правды», создавал огромный медиахолдинг. Управляя крупным проектом, ты бежишь как белка в колесе. Не знаешь, что будет завтра. И просто понимаешь, что нужно любой ценой выполнить задачу. Чтобы предприятие выжило. Чтобы люди получили свой кусок хлеба. Так работала вся наша страна во время войны. Историю я наложил на собственные ощущения. И приступил к написанию этой книги.

Каторжный труд и достойный результат

После шеститомной саги «Русский крест», романов «Святые грешники», «Крымский мост» и трилогии «Книга живых» автор планировал создать произведение в том же ключе. Но когда открыл недавно рассекреченные документы, понял: они говорят сами за себя.

- Например, мало кто знает, что Ленинград держали в блокаде не немцы. Они только создали кольцо, а дальше уже его контролировали французы, датчане, финны и другие фашисты, - поделился писатель. – Так же в угоду политической целесообразности скрывалась правда о Берии. Я нашел его уголовное дело, протоколы допросов, интересные бумаги о войне… И понял, что нет смысла писать обычный роман. Документы намного интереснее того, что можно сочинить. Так я пришел к философскому документально-историческому произведению. Но это была каторга. Четыре года разбирался с морем данных. Оставлял для книги только самое актуальное.

Александр Лапин отмечает: одной из главных сложностей было удержать внимание аудитории. Десятки выдержек из официальных бумаг даются очень тяжело. А надо, чтобы роман читался легко и был понятен. Кроме того, необходим захватывающий сюжет.

Поэтому там есть линия разведчика Якова Блюмкина, который еще в 1920-х годах по заданию правительства организовал экспедицию в Тибет, нашел ценнейшие данные, а потом… продал их немцам. А еще - множество любовных сцен:

- Я понимал, что не обойтись без амурных похождений героя, который якобы разъезжал по Москве, хватал и насиловал женщин. Здесь тоже пришлось браться за документальные свидетельства: показания адъютантов и любовниц Берии. Ничего от себя не выдумывал. Поэтому работалось тяжело, практически надорвался. Однако сумел сложить все факты в интересную историю. Но она не для всех, а для людей думающих. Была еще одна проблема: многие уже не понимают, о чем идет речь. Что такое Коминтерн, номенклатура и т. д. Пришлось ввести ряд разъяснений.

«Гитлер обманул Сталина»

Но и для себя автор прояснил немало интересного:

- У нас много разговоров, что Сталин дурак - прозевал войну. Мне пришлось проштудировать огромный ворох докладов разведчиков. Первый вопрос: почему им не доверяли? Почти вся сеть состояла из сотрудников Коминтерна – гигантской организации, чьей задачей стало продвигать мировую революцию. Это были троцкисты, люди политически ангажированные. Второй момент – перед войной большинство начальников разведки бежали на запад. И к приходу Берии сдали все контакты. Поэтому в 1938-м ему пришлось полностью менять верхушку. Набрали полторы тысячи новых людей: так Павел Фитин, о котором недавно сняли сериал, за год вырос от рядового сотрудника до руководителя. К тому же еще не был создан аналитический отдел. Сталин и Берия сходили с ума от противоречивых сведений. А враг развернул кампанию по дезинформации. Перед началом войны Гитлер лично прислал письмо Иосифу Виссарионовичу. Уверял, что войска в Польше сосредоточены для нападения на Англию. И в итоге попросту обманул. Как сегодня это делают те же немцы, французы, украинцы…

Атомная бомба – другая история. На ее создание мы потратили столько же денег, сколько ушло на всю Великую Отечественную. А ведь нужно было еще восстанавливать разрушенную страну.

Сейчас празднуется 120 лет со дня рождения Курчатова. Так вот Игорь Васильевич понимал, что с действующими руководителями ничего не сделает. И в 1943-м написал лично Берии - попросил его взяться за решение вопроса: только ему было такое по силам.

Агентурная сеть за границей тогда уже составляла 600 человек. Вот эти люди и «сочувствующие» ученые слили всю информацию нам. Задачей Курчатова стало определить, что из полученных данных - правда. И русская атомная программа не металась из стороны в сторону, а шаг за шагом шла по нужному пути. Еще интересный факт: оказывается, в ней были задействованы немецкие ученые. Около 300 человек. По окончании один из них стал Героем Социалистического Труда, многие получили премии. Они добровольно участвовали в проекте. Берия принял этих людей.

Его сын Серго тоже был ученым. Разрабатывал ракетные системы. Создавал противовоздушную оборону, которая должна была защищать нашу страну от американцев. Кстати, когда и там ничего не получалось, в 1950-х кураторство передали Лаврентию Павловичу. Он свел атомщиков с ракетчиками. И ракеты полетели. А вскоре самого Берию расстреляли по сфабрикованному обвинению. Но к тому времени он успел перевести Королева в научную «шарашку», что помогло запустить в космос первого человека.

«Историю делают не святые»

Описывая своего героя как талантливого организатора и в целом творческого человека (по образованию Берия был архитектором, курировал строительство в Москве и сам себе спроектировал дачу), писатель подчеркивает: он далек от его идеализации.

- Нужно понимать, что историю делают не святые. Не люди в белых перчатках. На земле – грешники. Они много работают, у них нет времени молить Бога. Берия был человеком своего времени. Я специально вставлял в роман фрагменты документов, которые характеризуют правящую верхушку. Например, про гомосексуалиста Ежова. Он вытворял вещи, которые издатели не смогли оставить в книге. А я хотел показать, что не один Берия был грешником.

Рассказывая его историю, автор думал, что она станет в его творчестве последней:

- Раньше считал, что на мое поколение уже хватит: распад империи, смена общественного строя, второе крещение Руси. Такие события бывают раз в две тысячи лет, и мы пережили их в 1990-х. Но началась специальная военная операция. И тут я не смог сидеть в стороне. Начал писать продолжение романа «Крымский мост». Книга будет называться «Копье Пересвета».

Мысли о том, что история циклична, пришли ко мне на Куликовом поле. Наше нынешнее положение очень похоже на времена ига. Мы почти бесплатно снабжали газом Европу - по сути это была дань. Мало того, даже заработанные деньги Россия использовать не могла. Только часть. А оставшиеся средства по договорам оставались в западных банках. То есть работали на их экономику. Чисто кабальная ситуация. А ведь половина собственной страны не газифицирована! Лишнего ресурса нет, но мы эту дань платили.

В целом, нас перемалывали 30 лет. Теперь снова пришло время не только вернуть себе независимость, но и отстоять само право на жизнь.