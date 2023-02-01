«Комсомолка» и КПРФ наградили победителей конкурса детского рисунка

Фото: Предоставлено "КП"

В конце января отмечалось 80-летие освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Накануне памятной даты «Комсомольская правда» при поддержке депутата Государственной Думы Сергея Гаврилова и Воронежского обкома КПРФ провела конкурс детского рисунка. В редакцию поступило более 170 работ из разных районов области. 31 января победителям вручили заслуженные награды.

– Второй раз вместе с «Комсомолкой» мы проводим подобный конкурс. Это уже стало доброй традицией. 80 лет назад освободили Воронеж от фашистов. Наши прабабушки и прадедушки ценой своих жизней отстояли город. На этой неделе будет годовщина Победы под Сталинградом. Туда приедут все, в том числе и президент России Владимир Путин. Но я хотел бы сказать, что битва за Воронеж не менее важная для истории. В ходе этого сражения пострадало мирное население. И сейчас мы вспоминаем не только солдат-героев, но обычных жителей, чьими трудами был восстановлен город. Долгое время он лежал в руинах. Но героическая вера в будущее победила, – отметил Сергей Гаврилов.

Он же наградил десятерых ребят, рисунки которых не завоевали призовых мест, но поразили искренностью и самобытностью. Организаторы отметили следующих участников:

– Анна Толстун, рисунок «Воронеж – восстановить!»;

– Эвелина Лаврентьева, рисунок «Возвращение солдата»;

– Сергей Ролдугин, рисунок «Поклон тебе, освободитель»;

– Дарья Глушкова, рисунок «Ротонда»;

– Полина Пронина, рисунок «Перечеркнутое детство»;

– Дарья Воронина, рисунок «Памятник, посвященный Прасковье Щеголевой, за подвиг ее»;

– Анна Кузнецова, рисунок «Наступление»;

– Василиса Харина, рисунок «Трагедия в саду пионеров»;

– Владимир Попов, рисунок «Бой за Воронеж»;

– Береснева Евгения, рисунок «Воронеж после освобождения».

Затем слово предоставили первому секретарю Воронежского обкома КПРФ Андрею Рогатневу.

– Наш многонациональный народ чтит традиции и память. Наша родина многие столетия являлась желанной для разного рода захватчиков. Если проследить исторический путь страны, то всегда находились те, кто старался лишить ее идентичности и независимости. События, которые происходили 80 лет назад, – это как раз проявление той человеконенавистнической идеологии, зародившейся в Европе. Всей своей ордой она двинулась на нас. Но мы выбрали иной путь. Еще в 1917 году. Затем за 20 лет страна сотворила экономическое чудо, не имевшее аналогов в мире. Мы стали государством, где каждый человек был готов отдать свою жизнь ради идеи и братства. В страшный 1941 год, как единый кулак, мы встали на защиту своих рубежей. Благодаря советской власти, коммунистической партии и миллионам наших воинов, мы не позволили коричневой чуме заполонить пространства от одного океана до другого. А Воронеж показал, что он не только город-труженик, но и город-боец!

Фото: Предоставлено "КП"

Андрей Иванович наградил победителей в возрастной категории 12 – 17 лет:

I место заняла Анна Будникова, рисунок «Моя прабабушка – Пальчикова П.С. в освобожденном Воронеже»;

II место – София Пикалова, рисунок «Никто не забыт, ничто не забыто»;

III место – Елизавета Полянских, рисунок «Цветы героям»;

Фото: Предоставлено "КП"

Генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда в Воронеже» Сергей Чирков поблагодарил всех участников конкурса, а также отдельно отметил заслуги родителей и педагогов.

– У меня у самого двое детей. И я прекрасно понимаю, как это трудозатратно вкладываться в их развитие. Вы герои и молодцы!

Сергей Николаевич вручил подарки лучшим в возрастной категории до 12 лет:

I место Екатерина Гончарова, 10 лет, рисунок «Чтобы помнили»;

II место Милана Селютина, 11 лет, рисунок «Безмолвно плакала земля»;

III место Павел Козубов, 7 лет, рисунок «Все починим, все наладим».